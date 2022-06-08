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Sarıyer Beledi̇ye Başkanı Şükrü Genç’e İki̇ Ödül Daha

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ödüllerine yenilerini eklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 10. Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni’nde Siyaset Onur Ödülü alan Başkan Genç bu kez de 12. Özelkalem Dergisi Yerel Yönetim Ödül Töreni’nde Çevre Koruma Kategorisi’nde Yılın Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı seçildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Haziran 2022 Çarşamba 11:46
Sarıyer Beledi̇ye Başkanı Şükrü Genç’e İki̇ Ödül Daha
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Kentlerin gelişimine, güzelleşmesine ve marka değerinin yükselmesine doğrudan etki sağlayan projeleri değerlendiren Özel Kalem Yerel Yönetim Ödülleri Töreni'nin 12.si İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşti. 12 kategoride 22 proje ve 16 belediye başkanının ödül aldığı törende Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Breeam Sertifikalı Yeşil Ana Hizmet Binası ile Çevre Koruma Kategorisi’nde Yılın Büyükşehir İlçe Belediye Başkanı Ödülü’ne layık görüldü. Başkan Genç, ödülünü İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu Yöneticisi Özlem Göçer’in elinden aldı. Ödül töreninin ardından belediye başkanlarından oluşan koro kulakların pasını sildi.

ÇALIŞMA ARKADAŞLARIM ADINA ALIYORUM

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç yaptığı konuşmada, “Biz bu ödülü yapmış olduğumuz uluslararası Breeam Sertifikası alan, yapımı sırasında hiçbir kişinin burnunun bile kanamadığı, su ve enerji kullanımında büyük tasarruf sağlayan, yeşil, engelsiz Ana Hizmet Binamız için aldık. Böyle bir ödüle layık görülmek bizim için çok önemli. Bu ödülü çalışma arkadaşlarım adına alıyorum” ifadelerini kullandı.

12 KATEGORİDE DEĞERLENDİRİLDİ

Prof. Dr. Ruşen Keleş başkanlığındaki akademik kurulun değerlendirdiği projeler; Afet yönetimi, Kentsel Tasarım, Kentsel Dönüşüm, Kent İçi Ulaşım, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması, Çevre Koruma, Kültür Sanat ve Turizm Etkinlikleri, Sosyal Sorumluluk Projeleri, Katılımcı Yönetim, E-belediyecilik, Kent Ekonomisi ve İşletmeciliği, Uluslararası İş Birliği olmak üzere 12 kategoride incelendi.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ İSİMLER SEÇİCİ KURULDA

Seçici Kurulda; Tarihi Kentler Birliği Kurucu Başkanı, Bursa Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Erdoğan Bilenser, Türkiye – AB Şehir Eşleştirme Projesi Ekip Lideri Sadun Emrealp, İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mete Tapan, İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Handan Türkoğlu yer aldı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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