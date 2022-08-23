Sarıyer Baltalimanı Yaşam Vadisi İçin Temel Atıldı

Bu projede yok yok..

Toplamda 250 bin metrekare alana sahip olan Baltalimanı Yaşam Vadisi’nin 100 bin metrekarelik ilk etabı için çalışmalar başladı. Etrafı duvarlarla çevrili olan, İstanbulluların aktif olarak kullanamadığı, atıl ve kötü kullanımlara maruz kalmış bir alan yenilenerek kentin hizmetine sunulacak. “Yaşam Vadisi” projesi kapsamında; anfi, çocuk oyun alanları, cafe, spor alanları, sağlık ocağı, çok amaçlı spor salonu, eğlence, etkinlik ve mesire alanı, seyir ve güneş terası, kay kay pisti, kreş, engelli merkezi, kapalı pazar ve deprem toplanma gibi birçok yeni yapılacak yaşam alanları bulunuyor. Tüm bunlar olurken aynı zamanda bölgenin uzun süredir devam eden altyapı sorunları da çözülüyor.

“BU İŞİ SAHİPLENECEK OLAN SİZLERSİNİZ”

Baltalimanı Yaşam Vadisi projesinin yerinde incelendiği toplantıda konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, alana ve Sarıyer’de yapılan çalışmalara ilişkin şunları dile getirdi: “Burada yapılan çalışmaların yanı sıra arıtma tesisinin de yapılıyor olması sadece bu bölgenin değil İstanbul'un büyük bir sorununu belirli oranda giderecek. Biz burada güzel işler başarıyoruz. Örneğin mülkiyet sorununun çözümü için attığımız ilk adım ile yıllardan beri bekleyen bir kaderi değiştirdik. Halktan yana, çözümden yana olan projelerin sahiplenilmesi gerektiğinin özellikle altını çiziyorum. Sizler bu işi sahiplenmezseniz yapılan işin, harcanan paranın anlamı kalmaz.”

BU ŞEHİR DÜNYAYA ÖRNEK OLABİLİR

“150 günde 150 proje” kapsamında Sarıyer Baltalimanı’na gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, proje hakkında bilgi verdiği konuşmasında şu başlıklara değindi: “İstanbul'un derelerini koruyamadık. Bu derelere yapı yapanlar, izin verenler büyük sorunlara neler oldu. Bu çalışmalarla alt yapı sorunlarını da çözerek yolumuza devam ediyoruz. Aynı zamanda bu derelerin yapılaşmaya açılmasının da önüne geçmiş oluyoruz. Rantçı bakışın tersi bir bakışa sahibiz. Üç yılda sadece Sarıyer de ortaya koyduğumuz alanlardan sadece Atatürk Kent Ormanı bile mucize gibi bir alan. Sadece bir yılı aşkın sürede bu alanı hizmete açtık. Büyükdere Fidanlığı’da bu değerli projelerden biri. 300 bin metrekare alan için çalışıyoruz. Atatürk’ün İstanbullulara armağan ettiği bu alanda tohum kültürünü anlatan aktaran bir bölüm de olacak. Bu şehrin nimetleri çok, fırsatları yüksek, bu şehir dünyaya örnek olabilir.”