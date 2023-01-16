Sarıyer Akademi Velilerle Buluştu

Kurulduğu 2015 yılından beri gösterdiği başarı ile Türkiye çapında yarıştığı kurumlar arasında her geçen gün bir adım daha ileri giden Sarıyer Akademi öğrenci velileri ile bir araya geldi. Matematik olimpiyatlarına hazırlık sınıfı, yapay zekâ eğitimi, öğretmen eğitimleri, Python ile programlamaya giriş, kodlama ve proje tabanlı öğrenme ile ARGE odaklı yapay zekâ eğitimi gibi çeşitli başlıklarda eğitimler veren Sarıyer Akademi, LGS öğrencilerinin durum değerlendirme toplantısında velilere çocuklarının ders durumları hakkında bilgi verdi.

7 yıl gibi bir süre içerisinde epey bir noktaya dokunmayı başardık” diyerek başladığı sözlerini şöyle tamamladı:“Pandemi sürecinde uzaktan eğitime başladık. Bu vesileyle Sarıyer dışına taşınmış olduk. Dijital platformlar üzerinden yayınlarımızı öğrencilerimiz takip edebiliyor. Bunlar gerçekten bir belediyenin işi miydi bilmiyorum ama belediye başkanımız vizyonuyla, dokunuşuyla örnek bir projeye imza attı. Öğretmen arkadaşlarımız burada hem öğretiyor hem de öğreniyor, yani işin mutfağından geliyor. Tabii ki sizlerden gelen geri bildirimler de çok önemli.”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sarıyer Akademi Genel Koordinatörü Sami Görey, “ 7 yıl gibi bir süre içerisinde epey bir noktaya dokunmayı başardık” diyerek başladığı sözlerini şöyle tamamladı:“Pandemi sürecinde uzaktan eğitime başladık. Bu vesileyle Sarıyer dışına taşınmış olduk. Dijital platformlar üzerinden yayınlarımızı öğrencilerimiz takip edebiliyor. Bunlar gerçekten bir belediyenin işi miydi bilmiyorum ama belediye başkanımız vizyonuyla, dokunuşuyla örnek bir projeye imza attı. Öğretmen arkadaşlarımız burada hem öğretiyor hem de öğreniyor, yani işin mutfağından geliyor. Tabii ki sizlerden gelen geri bildirimler de çok önemli.”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sarıyer Akademi Genel Koordinatörü Sami Görey, “ 7 yıl gibi bir süre içerisinde epey bir noktaya dokunmayı başardık” diyerek başladığı sözlerini şöyle tamamladı:“Pandemi sürecinde uzaktan eğitime başladık. Bu vesileyle Sarıyer dışına taşınmış olduk. Dijital platformlar üzerinden yayınlarımızı öğrencilerimiz takip edebiliyor. Bunlar gerçekten bir belediyenin işi miydi bilmiyorum ama belediye başkanımız vizyonuyla, dokunuşuyla örnek bir projeye imza attı. Öğretmen arkadaşlarımız burada hem öğretiyor hem de öğreniyor, yani işin mutfağından geliyor. Tabii ki sizlerden gelen geri bildirimler de çok önemli.”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sarıyer Akademi Genel Koordinatörü Sami Görey, “ 7 yıl gibi bir süre içerisinde epey bir noktaya dokunmayı başardık” diyerek başladığı sözlerini şöyle tamamladı:“Pandemi sürecinde uzaktan eğitime başladık. Bu vesileyle Sarıyer dışına taşınmış olduk. Dijital platformlar üzerinden yayınlarımızı öğrencilerimiz takip edebiliyor. Bunlar gerçekten bir belediyenin işi miydi bilmiyorum ama belediye başkanımız vizyonuyla, dokunuşuyla örnek bir projeye imza attı. Öğretmen arkadaşlarımız burada hem öğretiyor hem de öğreniyor, yani işin mutfağından geliyor. Tabii ki sizlerden gelen geri bildirimler de çok önemli.”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sarıyer Akademi Genel Koordinatörü Sami Görey, “ 7 yıl gibi bir süre içerisinde epey bir noktaya dokunmayı başardık” diyerek başladığı sözlerini şöyle tamamladı:“Pandemi sürecinde uzaktan eğitime başladık. Bu vesileyle Sarıyer dışına taşınmış olduk. Dijital platformlar üzerinden yayınlarımızı öğrencilerimiz takip edebiliyor. Bunlar gerçekten bir belediyenin işi miydi bilmiyorum ama belediye başkanımız vizyonuyla, dokunuşuyla örnek bir projeye imza attı. Öğretmen arkadaşlarımız burada hem öğretiyor hem de öğreniyor, yani işin mutfağından geliyor. Tabii ki sizlerden gelen geri bildirimler de çok önemli.”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sarıyer Akademi Genel Koordinatörü Sami Görey, “ 7 yıl gibi bir süre içerisinde epey bir noktaya dokunmayı başardık” diyerek başladığı sözlerini şöyle tamamladı:“Pandemi sürecinde uzaktan eğitime başladık. Bu vesileyle Sarıyer dışına taşınmış olduk. Dijital platformlar üzerinden yayınlarımızı öğrencilerimiz takip edebiliyor. Bunlar gerçekten bir belediyenin işi miydi bilmiyorum ama belediye başkanımız vizyonuyla, dokunuşuyla örnek bir projeye imza attı. Öğretmen arkadaşlarımız burada hem öğretiyor hem de öğreniyor, yani işin mutfağından geliyor. Tabii ki sizlerden gelen geri bildirimler de çok önemli.”