Sarıyer Akademi Velilerle Buluştu

16 Ocak 2023 Pazartesi 16:03
Kurulduğu 2015 yılından beri gösterdiği başarı ile Türkiye çapında yarıştığı kurumlar arasında her geçen gün bir adım daha ileri giden Sarıyer Akademi öğrenci velileri ile bir araya geldi. Matematik olimpiyatlarına hazırlık sınıfı, yapay zekâ eğitimi, öğretmen eğitimleri, Python ile programlamaya giriş, kodlama ve proje tabanlı öğrenme ile ARGE odaklı yapay zekâ eğitimi gibi çeşitli başlıklarda eğitimler veren Sarıyer Akademi, LGS öğrencilerinin durum değerlendirme toplantısında velilere çocuklarının ders durumları hakkında bilgi verdi.
ÖĞRETMENLER HEM ÖĞRETİYOR HEM DE ÖĞRENİYOR
Toplantının açılış konuşmasını yapan Sarıyer Akademi Genel Koordinatörü Sami Görey, “7 yıl gibi bir süre içerisinde epey bir noktaya dokunmayı başardık” diyerek başladığı sözlerini şöyle tamamladı:“Pandemi sürecinde uzaktan eğitime başladık. Bu vesileyle Sarıyer dışına taşınmış olduk. Dijital platformlar üzerinden yayınlarımızı öğrencilerimiz takip edebiliyor. Bunlar gerçekten bir belediyenin işi miydi bilmiyorum ama belediye başkanımız vizyonuyla, dokunuşuyla örnek bir projeye imza attı. Öğretmen arkadaşlarımız burada hem öğretiyor hem de öğreniyor, yani işin mutfağından geliyor. Tabii ki sizlerden gelen geri bildirimler de çok önemli.”
ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ SIRADANLAŞIRSA ÜLKE SIRADANLAŞIR
“Ben öğretmenlerle yetiştim ama öğretmenlik yapamam. Öğretmenlik mesleği sıradanlaşırsa ülke sıradanlaşır” diyen Başkan Şükrü Genç, toplantı da yaptığı konuşmada şu başlıklara değindi:“Bunun için bu meslek çok önem arz ediyor. Burası herkesin gelmek istediği bir yer. Bize gelen en büyük talep, istek buranın kapasitesinin artırılması oluyor. Burada benim bile torpilim geçmiyor. Eğer öyle bir torpil söz konusu olsaydı bu kaliteyi yakalayamazdık. Adaletli olmak zorundayız, hiç kimseyi birbirinden ayıramayız. İstekli ve odaklı çocuklar buraya gelecekler, biz de onlara destek olacağız. Buranın ayrı bir bütçesi yok. Diğer müdürlüklerden elde ettiğimiz arttırmalarla burayı döndürüyoruz. Biz bunları ince eleyip sık dokumazsak bu işleri yürütemeyiz. Bu hayatta en değerli şeylerimiz çocuklar. Onların elinden tutup yürütmeyi öğrettiğimiz gibi özgüveni de öğretmeliyiz. Ben velilerimizle gurur duyuyorum. Buranın başarısında sizin de katkınız çok fazla. İşte tüm bunlar bir araya geldiğinde buradaki başarı ortaya çıkıyor. Buradaki çocuklar ders sonrası birbirlerine sarılarak çıktıklarında ben onlarda çocukluğumu görüyorum, bunun mutluluğu da paha biçilemez.”
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA)