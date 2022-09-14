Şampiyon Sarıyer

Muhtarlar Futbol Turnuvası’nda şampiyon Sarıyerli muhtarlar oldu. İBB Çırpıcı Spor Tesisleri’nde oynanan turnuvanın final müsabakasında Anadolu Yakası şampiyonu Sancaktepe’yi 5-3 mağlup eden Sarıyer, toplamda 12 takımı geride bırakarak birinci oldu. Kupayı Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın elinden alan takım kaptanı Turan Öztürk, “Bu kupayı tüm Sarıyerliler adına almaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.