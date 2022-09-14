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Şampiyon Sarıyer

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Muhtarlar Futbol Turnuvası’nda Sarıyerli muhtarlar rakibi Sancaktepe’yi 5-3 yenerek İstanbul Şampiyonu oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Eylül 2022 Çarşamba 10:30
Şampiyon Sarıyer
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Muhtarlar Futbol Turnuvası’nda şampiyon Sarıyerli muhtarlar oldu. İBB Çırpıcı Spor Tesisleri’nde oynanan turnuvanın final müsabakasında Anadolu Yakası şampiyonu Sancaktepe’yi 5-3 mağlup eden Sarıyer, toplamda 12 takımı geride bırakarak birinci oldu. Kupayı Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık’ın elinden alan takım kaptanı Turan Öztürk, “Bu kupayı tüm Sarıyerliler adına almaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.
İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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