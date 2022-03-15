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Ödüllü Fotoğraf Yarışması Başvuruları Başladı

“Sarıyer Belediyesi 6. Ulusal Fotoğraf Yarışması" başvuruları başladı. "Objektifimden Sarıyer" temasıyla düzenlenen ödüllü yarışmaya son başvuru tarihi 2 Aralık 2022 olarak belirlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Mart 2022 Salı 14:50
Ödüllü Fotoğraf Yarışması Başvuruları Başladı
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Sarıyer Belediyesi’nin, sanatın gelişmesi ve yeni yeteneklerin ortaya çıkmasına katkı sağlamak amacıyla her yıl düzenlediği Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın 6. sı için başvurular başladı. On sekiz yaşını doldurmuş fotoğraf meraklılarının yanı sıra fotoğraf sanatına kendisini adamış profesyonellerin katılımına açık olan yarışmada, fotoğraflar usta sanatçılardan oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylı yarışmanın sonuçları 16 Aralık 2022’de açıklanacak. Birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye 3 bin lira para ödülünün yanı sıra 3 kişiye biner liralık mansiyon ödülü, bir kişiye ise iki bin liralık özel ödül verilecek.

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