Ödüllü Fotoğraf Yarışması Başvuruları Başladı

Sarıyer Belediyesi’nin, sanatın gelişmesi ve yeni yeteneklerin ortaya çıkmasına katkı sağlamak amacıyla her yıl düzenlediği Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın 6. sı için başvurular başladı. On sekiz yaşını doldurmuş fotoğraf meraklılarının yanı sıra fotoğraf sanatına kendisini adamış profesyonellerin katılımına açık olan yarışmada, fotoğraflar usta sanatçılardan oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onaylı yarışmanın sonuçları 16 Aralık 2022’de açıklanacak. Birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye 3 bin lira para ödülünün yanı sıra 3 kişiye biner liralık mansiyon ödülü, bir kişiye ise iki bin liralık özel ödül verilecek.