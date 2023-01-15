Nâzım Hikmet 121 Yağında !

NE MUTLU BİZE Kİ NÂZIM HİKMET’İMİZ VAR MAVİ GÖZLÜ DEV TARABYA’DA ANILDI İYİ Kİ DOĞDUN NÂZIM HİKMET

Türk şiirinin kilometre taşlarından 'Mavi Gözlü Dev' Nâzım Hikmet, bugün 121. yaşında. Sarıyer Belediyesi ve Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından memleketinden ayrıldığı Tarabya rıhtımında düzenlenen anma etkinliğinde usta şair için denize karanfiller bırakıldı, ardından Nâzım sevdalıları Beyaz Martı Teknesi ile boğaza açıldı. Grup Yol’a Düş, müzikleri ve şiir dinletilerini usta şair için seslendirdi. Hep bir ağızdan dile getirilen Nâzım Hikmet şiirleri ve besteleriyle yolculuğa çıkanlara anılarla dolu bir gezinti sunuldu. Programa CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Oral, vakıf üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Ne mutlu bize ki Nâzım Hikmetimiz var”

Programın açılış konuşmasını yapan Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve yazar Zeynep Oral; “Nâzım Hikmet; en yüce, en büyük, en değerli ve hala bugün en çok okunan şair. Her yıl Nâzım’ı burada ayrıldığı yerde, denize karanfiller bırakarak anıyoruz” diyerek konuşmasına şu şekilde devam etti; “Nâzım Hikmet bizim için bir bütündür. Nâzım’ı anlamanın en güzel yolu tüm eserlerini okumaktır. Onun komünist kişiliği, kimliği, vatanseverliği, daha iyi eşit ve sömürüsüz bir dünya için yanıp tutuşması, aşkları, tutkuları, zaafları ve yüceliği bir bütündür. O bireysel duyguyu toplumsal bilinçle bütünledi. Çok sevdiğim bir sözü var hele ki şu günlerde hepimizin çok iyi hatırlaması gerekiyor; ‘Mesele esir düşmekte değil, teslim olmamakta.' Ne mutlu bize ki Nâzım Hikmet'imiz var."

“Nâzım Hikmet ve Pablo Neruda Burada Buluşacak”

Nâzım Hikmet’in ‘Bugün Pazar’ şiiriyle konuşmasına başlayan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç şöyle konuştu; “Nâzım’ın bu memleketten gitmesine sebep olan düşünce bugün onun şiirleriyle yaşama tutunmaya çalışıyor ama olmuyor. Var olan umudu kaybetmemek, yenilerini yaratmak ve daha da uzaklar için umut gerekir. Umutsuz bu iş olmaz. Yaşamda ne yaparsan yap aşk ile yap demiş büyüklerimiz. Nâzım baba yıllar önce buradan ayrıldı. Bir gün Nâzım Hikmet ve Pablo Neruda’nın bir bankta burada buluşmasını sağlayacağız.”

“Hep Vardı, Bugün de Var”

Etkinliğe katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise; “Önüne yerleştirilen sıfatların da önüne hiç düşünmeden rahatlıkla çok çok ifadesini yerleştirebilirsiniz. Nâzım Ustada böyle sanatçılardan biriydi. Çok çok iyi bir vatansever, çok çok iyi bir sevgili… Böyle uzar gider. İyi ki doğmuşsun Nâzım usta. Mahkeme çıkışında Nâzım şiiri okuduğum için ekstradan aldığım 9 ay benim şeref hanemde hayatım boyunca yazılı olacaktır. Nâzım usta ve onun gibiler olmasaydı bizler bugün esaretin karşısında cesaretimizi bu derece güçlü sağlayamazdık. Hep vardı, bugün de var. İnsanlık tarihi olduğu sürece de hep var olacak” diye konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA)