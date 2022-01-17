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Nazım Hikmet Ve Yannis Ritsos Sarıyer’de Anıldı

Özgürlüğe çarpan iki yürek, iki büyük şair; Nazım Hikmet ve Yunan şair Yannis Ritsos, mavi gözlü devin 120. yaş gününde Sarıyer’de düzenlenen etkinlikle anıldı. Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programda büyük ustaların dostluk ve barış üzerine kaleme aldıkları şiirleri Türk ve Yunan sanatçılar tarafından seslendirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ocak 2022 Pazartesi 14:51
Nazım Hikmet Ve Yannis Ritsos Sarıyer’de Anıldı
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Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı, Çanakkale Troia Filarmoni Derneği, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ile Sarıyer Belediyesi tarafından İki yakanın aynı kaderi paylaşan usta şairleri Nazım Hikmet ve Yannis Ritos için Sarıyer’de anma programı gerçekleştirildi. Anlamlı geceye; Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Nazım Hikmet Vakfı Başkanı Rutkay Aziz, Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı Başkanı Laki Vingas, Çanakkale Troia Filarmoni Derneği Başkanı Naci Hasanefendi, Yunanistan’dan ve Türkiye’den misafirler katıldı. Yunan şair Yannis Ritsos tarafından Yunancaya çevrilen Nazım Hikmet şiirlerinin ve Ritsos’un kendine ait şiirlerin bestelenerek seslendirildiği gecede piyanist Stathis Oulkeroğlu ve Fotini Triandafillou, soprano Thedora Zikou ve şiirleri ile Alicia Kapudağ sahne aldı. Can Yücel’in Deniz Gezmiş için yazdığı “Aşk olsun sana çocuk” şiirini iki usta şair için seslendiren Mazlum Çimen’in ardından, Yannis Ritsos’a ait Barış şiirini okuyan Rutkay Aziz’e bağlamada Mazlum Çimen, dudukta Gürkan Çakmak, basgitarda Eylem Pelit eşlik etti.

AYRI TOPRAKLARDA BENZER MÜCADELELER VERDİLER

Etkinliğin çevirilerini yapan Çanakkale Troia Filarmoni Derneği Başkanı Naci Hasanefendi, program öncesinde yaptığı konuşmada, “Nazım Hikmet şiirleri dünyanın 50’den fazla ülkesinde, o ülke dillerine çevrilmiş, bestelenmiştir. Çünkü Nazım Hikmet, hapishanelerde geçen yılları dahil, bütün yaşamı boyunca dünya halklarının mücadelesine, sevinçlerine, acılarına kulak vermiş, ses olmuş bir dünya şairidir. Nazım Hikmet, Yunanistan’da sevilmektedir. Çünkü Selaniklidir, Angina Pektoris şiirinde Yunanistan için haykırmaktadır. Nazım Hikmet ve Ritsos, özgürlüğe çarpan iki yürektir. Her ikisi de ayrı topraklarda benzer mücadeleler içindedir. Yurtlarından oldular, hapis yattılar” dedi.

Dostluk için çizilen yolda el ele yürümenin önemine değinen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Şairler nerede olursa olsunlar yazıyorlar, hissediyorlar. Nazım Hikmet gibi bir deryanın büyük bir ömrü, insanlığı sevdiği ve ülkeler arasında sınır tanımadığı için hapishanelerde geçti. 120’inci yaşını kutladık, sevgili Ritsos’u tanıdık, dostluklarını dinledik. Onlar yolu çizmişler bizlerde birlikte yürüyelim. Emperyalizmin özellikle insanları düşman yapmasına rağmen başaramadığı her iki toprağın insanlarıyız. Biraz gayret sarf edersek, ellerimizi kenetlersek bu yolları çok daha kolay bulacağız” şeklinde konuştu.

DOSTLUĞA DUVARLAR ENGEL OLAMADI

Duvarların dostluğa engel olmadığını ifade eden Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı Başkanı Laki Vingas, “Yan yana oldukça bu değerler daha da büyüyecek, anlamlı hale gelecek. Ritsos ve Hikmet, teknoloji olmadan, internet bağlantıları olmadan duvarlara rağmen anlaşmışlar. Beton duvarlar bile engel olmamış. Bugün bu duvarlar yok artık. Anlaşmamak için hiçbir engelimiz yok. Anlaşamazsak bu bizim sorunumuzdur. Bu yolda yan yana yürüyerek ilerleyeceğiz” diyerek duygularını ifade etti.

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