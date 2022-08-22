İstanbul'a Dev Bir Yeşil Alan Daha Geliyor

Sarıyer ilçesinde 2020 yılında hizmete açılan Atatürk Kent Ormanı için “İstanbullulardan neden saklandı, gizlendi anlamış değilim” diyen İmamoğlu, “Biz buralarda doğal alanları, doğal bir biçimde geliştirmenin de modelini ortaya koyuyoruz. Karadeniz'de, İç Anadolu ya da Güney Doğu Anadolu’da ve İstanbul’da prototip gibi, ‘Millet Bahçeleri’ var. Olmaz. İnsanların yaşam biçimleri, alışkanlıkları, bu işin uzmanları var. Yeni model ortaya koyuyoruz. Özgün vadiler, spor yapılan, çeşitli temalarla sosyalleştirilebilen vadileri hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı. SARIYER / İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’nü yönetirken şehre armağan ettiği ‘Yaşam Vadisi’ modeli ile İstanbullular; dinlenebileceği, nefes alıp spor yapabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri yeşil alanlara kavuştu. Kenti daha yeşil hale getiren bu alanlara bir yenisini daha eklemek için düzenlen ‘Baltalimanı Yaşam Vadisi 1’nci Etap’ temel atma töreni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in katılımıyla gerçekleşti. AYAMAMA’YA DEVLET ELİYLE LÜKS KONUT YAPILDI Konuşmasında İstanbul'un derelerinin korunamadığını belirten İmamoğlu, “Şu anda İstanbul'un derelerine şehir kuranlar, koca binaları yapanlar, Ayamama Deresi'nin kıyısına devlet eliyle lüks konut yapanlar, -sanki devletin oraya ihtiyacı varmış gibi- sorunlar doğurdu. Bunların büyük kısmı ne yazık ki son 20-30 yılın eseri. Çok eskiye gitmeden bu dönem içerisinde bunun yapıldığını görebiliriz. Günün sonunda bazen bu yapılan hatalara, inanın altını çizerek söylüyorum ‘ihanet’ diyebiliriz buna. Bu yapılan ihanet. Kimi zaman can almış, kimi zaman insanları zor durumda bırakmış. Allah korusun ki belki de deprem halinde İstanbul'un şu anda tehdit alanları şekline dönüşmüş” dedi. Bu riskleri tersine çevirmek için vizyon ortaya koyulduğunu söyleyen İBB Başkanı, “Buralarda bir yandan yağmur sularını toplayıp sağlıklı bir biçimde bu dereler üzerinden denize ya da boğaza ulaşmasını sağlıyoruz. Diğer yandan da buralara kanalizasyonların karışmasını engelliyor yani bu tür rehabilitasyonlarını yapıyoruz. Bu yaptığımız vadilerle sadece üstünde size olağanüstü güzel yeşil alan kazandırmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda altyapı sorunlarını da çözerek gerçekten önemli bir işi başarıyoruz. Ayrıca bu tür derelerin etrafının yapılaşmaya açılmasını da engellemiş oluyoruz” şeklinde konuştu. “ATATÜRK KENT ORMANI HANGİ AKILLA SAKLANDI ANLAMIŞ DEĞİLİM” Üç yıl içerisinde Sadece Sarıyer’de yeşil alan konusunda büyük atılım yapıldığını anlatan Başkan İmamoğlu, ilçede hayata geçen projeler ve ‘mucize gibi bir alan’ dediği Atatürk Kent Ormanı hakkında şunları söyledi: “Atatürk Kent Ormanı 2020’de hizmete açıldı. Bu tarihten önce bu alanın kullanımı mümkün değildi. Vatandaşımıza açık değildi. Hangi akılla burası İstanbullulardan saklandı, gizlendi anlamış değilim. Belediye başkanımızla, milletvekilimizle orayı ziyarete gittiğimizde hayretler içerisinde kalmıştım. Hızlı bir çalışmayla sadece bir yılı aşkın bir sürede orayı hizmete açtık…İstanbullulara sesleniyorum. Metroyla beraber gidebilirsiniz. Durakta inebilir ve 1 milyon 200 bin metrekareyi gezebilirsiniz. Arkadaşlarımızın projelerini olgunlaştırdığı Büyükdere Fidanlığı, Atatürk'ün bize emanet ettiği fidanlığının finansmanını da büyük oranda bir firma ile uzlaşarak, karşılıklı bir protokole bunu dökerek ve bir kısmını da kendi finansmanımızla çözerek 300 bin metrekareyi de Sarıyer'e hizmet eder hale getireceğiz. Çok hızlı yapacağız. Atatürk'ün bir fidanlık olarak İstanbul'a hediye ettiği o alanı, yine fonksiyon biçimiyle, o fidan kültürünü bu ülkenin kendi yetiştirmeyle ilgili tohum kültürünü anlatan, aktaran, eğitimler veren bir bölümü de olacak.” “YENİ MODELLE ÖZGÜN VADİLER ORTAYA KOYUYORUZ” Kemerburgaz Kent Ormanı’nın sosyal aktivitelerle çok canlı bir alana dönüştüğünü kaydeden İmamoğlu, “Tabii ki park yapılsın. Biz buralarda doğal alanları, doğal bir biçimde geliştirmenin de modelini ortaya koyuyoruz. Karadeniz'de, İç Anadolu ya da Güney Doğu Anadolu’da ve İstanbul’da prototip gibi, ‘Millet Bahçeleri’ var. Olmaz… Bu benim köyümün tepesindeki TOKİ evleriyle, Başakşehir'deki ya da Nevşehir’deki TOKİ evlerinin aynı mimaride olmasına benziyor. İnsanların yaşam biçimleri, alışkanlıkları, bu işin uzmanları var. Yeni model ortaya koyuyoruz. Özgün vadiler, spor yapılan, çeşitli temalarla sosyalleştirilebilen vadileri hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı. AKTİF YEŞİL ALANDA EN ATILIMLI DÖNEM “İstanbul'da kişi başı aktif yeşil alana belki de tarihindeki en yüksek katkıyı 5 yıla böldüğümüzde bu dönem vermiş olacağız” diyen İmamoğlu, “Bu şehre çok kötülükler yaptı. Bazı ihanetler var ki geri döndürülemez. Ama biz göreceksiniz sadece iktidarımızın ilk iki döneminde İstanbul'u çok iyi hale, çok güzel hale getireceğiz. Sonrası Allah kerim. Sonrasında daha mükemmele doğru İstanbul'u taşıyacağız. İstanbul'un hakkını İstanbulluya vermeye devam edeceğiz. Sizin dualarınızla kararlı bir biçimde yol yürümeye devam edeceğiz. İş üreteceğiz, işimizi anlatacağız. Başkalarının yanlışlarını da size anlatmaktan asla çekinmeyeceğiz” diye konuştu. “SARIYER İBB İLE TANIŞTI” İlçesinde başlanan projenin temel atma törenine katılan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, son 3 yılda İBB hizmetleri ile tanıştıklarını ifade ederek duyduğu memnuniyeti, “İlk defa bu tür şeylerin yapıldığının bilincin de olunmasını ve bu işe sahip çıkılmasını istiyorum. Ben tekrar tekrar tüm halkımız adına geldiğiniz için teşekkür ediyorum” cümleleriyle paylaştı. YILSONUNDA HİZMETE AÇILACAK İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay da projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:“Bu proje kapsamında kentimize yeşil bir vadi kazandırmanın yanı sıra yıllardır çözüm bekleyen atık su ve yağmur suyu altyapılarını da hayata geçiriyoruz. Proje içeriğimizde 100 bin metrekare toplam alan bin 437 metre kesintisiz bisiklet yolu, 2 bin 950 metre yürüyüş aksımız bulunuyor. İçeriğindeki fonksiyonlar kitap kafemiz, büfemiz ve üç adet de köprümüz bulunacak. Çocuk oyun alanları, sokak oyun alanları, yetişkin oyun alanlarıyla birlikte spor sahaları, kaykay parkı ve tırmanma duvarımız da mevcutta bulunacak. Bütün bunların özellikle 100 bin metrekarelik birinci etabını da bu yıl sonunda halkımızın kullanımına sunmuş olacağız.” Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA