İmar Müdürü Mahmut Alikaya Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Mahmut Alikaya, önceki gün tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti. 31 yıl boyunca Sarıyer’e emek veren Alikaya; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yanı sıra Sarıyer Belediyespor Kulübü’nün Asbaşkanlığını da üstlenmişti. Alikaya için belediye binası önünde düzenlenen törene; ailesi başta olmak üzere; Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer, Sarıyer Müftüsü Oğuzhan Kadıoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç, başkan yardımcıları, çalışma arkadaşları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda seveni katıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılan törende Alikaya’nın cenazesi, alınan helalliğin ardından Topkapı Mezarlığı’nda defnedildi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Çalışma arkadaşını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan Başkan Şükrü Genç, gözyaşları içinde yaptığı konuşmada sözlerine, böyle zamanlarda konuşmanın ne kadar zor olduğunu dile getirerek başladı. “Kendini çok iyi yetiştirmiş biri olan Mahmut Alikaya, belediyede üstlendiği görevi layıkıyla yerine getirdi” diyen Genç, “Herkese aynı şekilde yaklaşabilen, ayrı muamele yapmayan, herkesi mutlu ederek belediyeden göndermeye çalışan, toplantıda yaptığı her konuşmada olumlu bakış açısıyla bizlere destek olan arkadaşımızı kaybettik. Yaşadığımız günlerin kolay olmadığını ısrarla hatırlatmak istiyorum. Özellikle yurttaşa hizmet etmek için her türlü riski ortaya koyan kaybettiğimiz duayen sağlıkçılarımız var. Sayamadığım değerli dostlarımız var. Başta sevgili Mahmut kardeşim olmak üzere hepsinin mekânları cennet olsun. Tüm belediye aileme sabırlar diliyorum” diyerek duygularını ifade etti.