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İmamoğlu Atatürk'ün Mirasına Sahip Çıkıyor

BAŞKAN İMAMOĞLU’NDAN “BÜYÜKDERE FİDANLIĞI” MÜJDESİ:“İNSANI MUTLULUKTAN ÇILDIRTAN, ÇILGIN PROJELER BUNLARIN ADI” İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1928’de Atatürk’ün emriyle yeşillendirilen, 1936 yılında kurulan Türkiye’nin ilk Bahçıvanlık Okulu’nu bünyesinde uzun süre barındıran tarihi Büyükdere Fidanlığı’nda incelemelerde bulundu. 300 bin metrekarelik yeşil alanı, İstanbulluların daha aktif kullanacakları bir bölgeye dönüştürmek için çalışmalara başladıklarını aktaran İmamoğlu, duygularını, “Burayı etkin bir hale getirdiğinizde, neredeyse Sarıyer’de kişi başı 1 metrekare daha yeşil alanı hediye etmiş oluyorsunuz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Haziran 2020 Pazar 14:38
İmamoğlu Atatürk'ün Mirasına Sahip Çıkıyor
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Bu bir titizlik ve öncelik meselesi. Bunları üst üste koyduğunuzda, insanı gerçekten mutluluktan çıldırtan çılgın projeler aslında bunların adı. Şimdiden heyecan duyuyorum. Umarım kısa bir sürede açılışını, biz, İstanbulluya müjdelemek isteriz böyle güzel bir alanın” sözleriyle dile getirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner / Sarıyer / İstanbul

Büyükdere Fidanlığı, Türkiye’nin ilk meyve bahçesi ve fidanlığı olarak Atatürk’ün emriyle, 1928 yılında kuruldu. Fidanlık içerisindeki Bahçıvanlık Okulu, 1936 yılında faaliyete geçti. Ülkemizin bu alandaki ilk eğitim kurumu olan okuldan, binden fazla kişi mezun oldu. Büyükdere Fidanlığı’nda, yerli ve yabancı menşeili 100′ün üzerinde meyve çeşidi yetiştirildi. 92 yıllık bir geçmişe sahip Büyükdere Fidanlığı, 2001 senesinde İl Özel İdaresi tarafından kapatıldı. 300 dönümlük bir alanı kaplayan fidanlık, Meclis kararıyla, 2013 yılında, bedelsiz olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) devredildi.

KURMAYLARINDAN BİLGİ ALDI


İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin tarihi öneme sahip yeşil alanında incelemelerde bulundu. İmamoğlu’na, dün gerçekleştirdiği inceleme gezisinde İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu, Park Bahçe Daire Başkanı Yasin Çağatay Seçkin, İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve Boğaziçi İmar Müdürü Tülün İnal eşlik etti. İlk olarak fidanlık içerisindeki Bahçe Market’i gezen İmamoğlu, alışveriş yapan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren İmamoğlu, inceleme ziyaretini fidanlık gezisiyle sürdürdü. Seçkin, Mermutlu ve Sukas’tan bölgeyle ilgili bilgi alan İmamoğlu, ziyaretiyle ilgili değerlendirmeyi de fidanlık manzarası eşliğinde yaptı.

“YEŞİL ALANLARDA SÜRPRİZ BİTMEYECEK”
 

İstanbul açısından yeşil alanlarda sürprizin bitmediğini belirten İmamoğlu, “Mevcut yeşil alanların yetmediği yerlerde yeşil alan üretmek, bir de böyle hem doğanın hem de geçmişteki iyi çalışmaların bize armağan ettiği ama uzun zamandır metruk duran alanları İstanbul’a kazandırmak istiyoruz. Burası Büyükdere Fidanlığı. Büyükdere Fidanlığı’nın Cumhuriyet’in ilk dönemiyle ilgili çok özel bir öyküsü var. Meyve fidancılığının geliştirilmesiyle ilgili, Atatürk’ün talimatıyla kurulmuş bir fidanlık. İçinde, gerçekten o tarihi yansıtan bir ağaçlandırma var. Etkileyici. Heyecan duymaya şimdiden başladık” dedi.

“ŞİMDİDEN HEYECAN DUYUYORUM”
 

300 bin metrekareye yakın bir alanı insanların kullanımına açmak niyetinde olduklarını vurgulayan İmamoğlu, bu sayede İBB iştiraki Ağaç A.Ş. markası Bahçe Market’i de genişletmiş olacaklarına dikkat çekti.İmamoğlu, şunları söyledi:
 

“Bir de burada, özellikle Park Bahçeler Daire Başkanlığı’mızın, daha önce ‘Bahçıvan Okulu’ diye tanımlanan yerde, -kent bahçe eğitimi gibi düşünebiliriz, bahçıvanlık gibi düşünebiliriz, kent tanımı gibi düşünebiliriz- bir eğitim alanı oluşturma isteği var. Projelendiriliyor. Bölüm bölüm de olsa, hızlıca vatandaşın hizmetine kavuşturmak istediğimiz alanlardan birisi. 300 bin metrekare…

Yani düşünsenize; burayı etkin bir hale getirdiğinizde, neredeyse Sarıyer’de kişi başı 1 metrekare daha yeşil alanı hediye etmiş oluyorsunuz. Bu bir titizlik ve öncelik meselesi.

Bunları üst üste koyduğunuzda, insanı gerçekten mutluluktan çıldırtan çılgın projeler aslında bunların adı. Şimdiden heyecan duyuyorum. Umarım kısa bir sürede açılışını, biz, İstanbulluya müjdelemek isteriz böyle güzel bir alanın. Yine başlangıcında Atatürk’ün talimatının olması, Cumhuriyet’in ilk düzenli tarım ve meyvecilik üzerine bir çalışmanın yürütülmesi de özel bir anı olsa gerek.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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