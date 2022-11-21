İhsan Yalçın’a Veda

Sarıyer Belediyesi’nde 1989-1994 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Mehmet İhsan Yalçın hayatını kaybetti. Merhum için Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde tören düzenlendi. Törene Yalçın ailesinin yanı sıra Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç, Sarıyer Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri, muhtarlar, belediye çalışanları ve sevenleri katıldı.Törende İhsan Yalçın’ın kızı Zeynep Yalçın ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç konuşma yaptı. Zeynep Yalçın, babasını anlatırken gözyaşlarınahâkim olamadı. Yalçın, “Babam Sarıyer’i çok severdi, Sarıyer’de çalışanları çok severdi. İnsanları şartsız severdi. Bütün hayatını insanlara iyilik yapmaya adadı. Sarıyer’e çok güzel hizmetler yaptı. Sarıyer Spor Kulübü’nde yöneticilik yaptığı zaman kulübü Balkan Şampiyonu yaptı. Herkes için kendi babası çok kıymetlidir, benim için de benim babam çok kıymetli. Bizi Atatürk aşığı olarak yetiştirdi. Çok adil bir insandı” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

SARIYER’E YAPTIKLARINI UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ise, “Sarıyer’de ayakta ne varsa sevgili İhsan Yalçın’ın eserleri. Hayatta var olmak sadece insanlıkla ve kişilikli olmakla söz konusu olabilir, gerisi yalan. Sevgili İhsan Yalçın’ın Sarıyer’e özellikle gecekondu mahallelerine yaptıklarını unutmak mümkün değil, saymakla bitiremeyiz. Ne Sarıyer ne de Sarıyer Spor Kulübü İhsan Yalçın’ı unutmamalı. Eğer unutulursa bu vefasızlıktır” dedi. Yalçın’ın cenazesi Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda düzenlenen tören sonrasında ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.