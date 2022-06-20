İBB Emirgan Gereklerini Basın'a Açıkladı

İBB İŞİNİ DÜRÜSTÇE YAPMAYA DEVAM EDECEK : İŞTE EMİRGAN GERÇEKLERİ

İBB SORUMLULUĞUNU DÜRÜSTÇE YERİNE GETİRİYOR

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı “Emirgan Korusunda ağaç kesildiğine dair ihbar üzerine yapılan denetimlerde daha önce kesimine izin verilen ağaçların dışında izinsiz olarak İBB tarafından 54 adet çeşitli türlerde ağacın kesildiği tespit edilmiştir” açıklaması kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Emirgan korusu, İBB mülkiyetindeki 11 tarihi yeşil alandan biri. İBB, İstanbulluların sahibi olduğu Emirgan korusuna da gözü gibi bakıyor. Üzerine düşen sorumluluğu, dürüstçe ve eksiksiz yerine getiriyor.

İŞTE GERÇEKLER

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince 23 Eylül 2021 tarihinde Emirgan Korusu’nda yapılan kuru ağaç tespiti çalışmaları sonucu düzenlenen 30.12.2021 tarih ve 3177760 sayılı Olağanüstü Hasılat Etası raporu (EK-1), İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nce onaylanmış, sahadaki işlemler bu onaylı raporun izni doğrultusunda yapılmıştır. Ayrıntılar ekiplerimizce hazırlanan ilgili tutanakta yer almaktadır. (EK-2).

YAŞANAN SÜRECİN ÖZETİ

23 Eylül 2021 tarihinde Emirgan korusunda uzman ekibin yaptığı kuru ağaç tespiti sonucu 30.12.2021 tarih ve 3177760 sayılı Olağanüstü Hasılat Etası raporu hazırlandı. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü’nce onaylandı. Sahadaki tüm işlemler bu rapor izni doğrultusunda yapıldı.

2002’DEN BU YANA YAPILIYOR

Kaldı ki, Emirgan korusunda 2002 yılından bu yana aynı işlemler yapıldı, yapılıyor. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından hazırlanan ve 3 Aralık 2014 tarihinde İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu tarafından kabul edilen ve 2013-2022 yıllarını kapsayan “Ekolojik Temelli Sosyal ve Kültürel Fonksiyona sahip Emirgan Korusu Amenajman ( Ormanda kesilmesi gereken ölü ağaçların doğal denge gözetilerek, düzenlenmesi) 1. Revize Planı “ bugüne kadar sorunsuz şekilde uygulandı. Planın tüm çalışmaları 20 yıldır İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü İstanbul İşletme Müdürlüğü Merkez İşletme Şefliğinin denetiminde gerçekleştirildi.

130 ÖLÜ AĞACIN YERİNE 175 YENİ YETİŞKİN AĞAÇ DİKİLİYOR

Emirgan korusunda kuru ve devrilme riski taşıyan ağaçlar, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. 30.12.2021 tarihinde 3177760 sayılı Olağanüstü Hasılat Etası raporu ile onaylanarak, işlem yapılmak üzere Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürlüğümüzü iletildi. Tespiti Orman İdaresince yapılan ve yine onların onayı ve izniyle tehlike arz eden 130 kuru ağaç, 13 -16 Haziran 2022 tarihlerinde alandan uzaklaştırıldı. Zaman kaybedilmeden, kaldırılan ölü ağaçların yerine 17 Haziran tarihi itibariyle yeni, sağlıklı yetişkin ağaç dikimi işlemine başlandı. Ay sonuna kadar 13 farklı türden toplam 175 yeni ağaç Emirgan Korusuna kazandırılacak.

DENETİMDE FAZLA AĞAÇ KESİMİ YAPILMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Kamuoyuna maksatlı yalan bilgi veren İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, 15-16 Haziran 2022 tarihlerinde Emirgan Korusunda bağlı ekipler ile denetim yaptı. Orman Bölge Müdürlüğünce kaldırılmasına izin verilen ağaç adedinden fazla ağaç kesimi yapılmadığı İBB ekipleri ile birlikte tespit edildi.

ÖLÜ AĞAÇLARIN DIŞINDA TEK AĞAÇ KESİLMEDİ

Orman idaresinin açıklamasında, izin kapsamında kaldırılan ağaçlardan 54 tanesinde resmi damga bulunmadığı gerekçe gösterilerek ceza kesildiği belirtildi. Oysa işaretlerin bir kısmı Orman İdaresinin ekiplerinin de kabul ettiği şekilde, damganın ağaçların süngerimsi yapısından, yüzeylerindeki mantarlaşma ve çevre şartlarından dolayı silindiği bilindiği halde, yanıltıcı, gerçeklerden uzak bir şekilde kamuoyu yanıltıldı. Belirlenen ölü ağaçların dışında tek bir ağaç kaldırılmadı. Hangi ağaçların kaldırılacağı bilgisi (üzerlerinde çevre koşulları nedeniyle silinen ya da damgalanması unutulanlar dışında) ve 23.09.2021 günü sahada yapılan tespit ile belirlenen ağaçların listesi hem Orman İdaresinde hem de İBB ekiplerinde bulunuyor.

İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE İTİRAZ EDİLECEK

Kamuoyunu yanıltıcı, gerçeklerden uzak, yanlış bir algı oluşturmak amacındaki bu sorumsuz açıklamanın ardından, korularımızı korumak ve sürdürülebilir gelişimine katkı vermek için çaba gösteren tüm belediye çalışanlarının emeğini, alın terini hiçe sayanlar hakkında, İBB aleyhine kesildiği beyan edilen para cezasının tarafımıza tebliğ edilmesinden hemen sonra yasal haklarımızı kullanarak İstanbul Bölge İdare Mahkemeleri yoluyla itiraz edilecektir.