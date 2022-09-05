İBB Ekipleri Sarıyerli Muhtarlarla Buluştu

Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ile Sarıyerli muhtarların buluşmasına ev sahipliği yaptı. İlçe Muhtarları Yönetişim Toplantıları kapsamında yapılan ziyarette İBB’nin çok sayıda müdürlüğü muhtarların sorunlarını dinleyip taleplerine cevap vermek için hazır olarak bulundu. Sarıyer’de birçok yeniliğe ve düzenlemeye imza atan İBB ekipleri şimdi de muhtarlarla bir araya gelerek mahallelerdeki eksikleri dinleyip ilgili müdürlüklerin bilgi vermesini sağladı. Muhtarların sordukları soruları ya da mahallelerine yönelik isteklerini dinleyip notlar alan İBB müdürleri yöneltilen soruları, talepleri tek tek yanıtladı. Yapılan görüşmelerde Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in yanı sıra, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık, Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun, Sarıyer Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Gönül Kıral ve İBB ekipleri vardı. Toplantıda muhtarların mahallelerine yönelik ilettikleri sorunların başında ise yoğun yağışlarda yaşanan sel problemleri, otobüs seferleri, sokak hayvanları gibi başlıklar dikkat çekti.

ÇÖZÜM ODAKLI İLERLEMEK ÖNCELİĞİMİZ

Toplantının açılış konuşmasını yapan İBB Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Yavuz Saltık, Sarıyer İlçe Faaliyet Raporundan notlar paylaşarak yapılan işlere değindi. Bu çalışmalar arasında; yol bakım ve altyapı çalışmaları, park bahçe ve yeşil alan çalışmaları, sosyal hizmetler ve sağlık işleri alanında yapılan çalışmalar dikkat çekti. Saltık konuşmasında ayrıca şu başlıklara da değindi: “22 tane ilçede toplantı yaptık. Biz bu toplantılarda ilçe emniyete, ilçe sağlığa, tarıma, eğitime ve bunun yanı sıra belediye başkanlarına hatta Telekom, BEDAŞ, AYEDAŞ gibi kurumlara da davet gönderiyoruz. Sorulan soruların cevapsız kalmasını istemiyoruz. Çözüm odaklı ilerlemek önceliğimiz. Size güzel bir de haber vereyim. Boğaziçi Üniversitesi ile ‘Muhtarlık Akademisi’ diye bir proje geliştirdik. Bu akademide kişisel gelişim ve belediye kanunları üzerine bir eğitim verilecek muhtarlara. Dört gün ve 32 saat boyunca üniversitede eğitim gören muhtarlara ders sonunda bir de mezuniyet belgesi verilecek.”

MUHTARLAR DEMOKRASİNİN İLK ADIMI

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç toplantıya ve muhtarlara yönelik değerlendirmelerde bulunduğu konuşmasında şunları söyledi: “Muhtar sokaktaki herkese hizmet etmek için yola çıkmıştır, o yüzden burada olan herkese çok teşekkür ediyorum. İstanbul'un 39 ilçesi var ve bu 39 ilçenin muhtarları ile birebir yapılıyor bu toplantılar, o yüzden böyle bir toplantı organize edilmişse bizlerin iki eli kanda olsa bile gelmemiz gerekir. Muhtarlar demokrasinin ilk adımı olduğunun bilincinde olur ve halka hizmet etmeyi her şeyin önünde tutarsa burada yapılan buluşmanın verimli geçmemesi imkânsız hale gelir.Bizim mahallelerde muhtarlarımıza yaklaşımımız en başından beri belli. Onlar mahallelerin Cumhurbaşkanları.İBB'nin Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ve müdürlükleri ile nasıl ortaklık, paydaşlık yapabiliriz bunları konuşacağız.”

İSTANBULLULARA EŞİT VE ADİL DAVRANACAGİMİZA SÖZ VERDİK

Toplantıya önceden hazırlanmış bir video ile katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun muhtarlara mesajında ise şu başlıklar yer aldı: “Göreve başladığımızda İstanbullulara eşit ve adil davranacağımıza söz verdik. İstanbul'daki değişim ve dönüşümün en önemli adımlarından biri siz muhtarlarımızla yapılacak olan yönetişim paydaşlığımız olacaktır. Mahalle ve köylerimizin her ihtiyacında yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizler yönetimlerin önemli bir parçasısınız. Yürüteceğiniz çalışmalarda hepinize başarılar diliyorum.”