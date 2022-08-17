Gelecek Partisi Sarıyerli Çocukların Yüzünü Güldürdü

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına 1 aydan kısa bir süre kala Gelecek Partisi Sarıyer İlçe Başkanlığı’ndan Sarıyerli aileleri ve öğrencileri mutlu eden bir proje daha geldi.

İlçe binasına gelen vatandaşların sorunlarını dinliyor

Sosyal medya hesapları üzerinden duyurular yapan Gelecek Partisi Sarıyer İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanlığını arayarak isimlerini yazdıran vatandaşlara siyasi parti üyeliği ve düşünce farkı gözetmeksizin çanta ve kırtasiye malzemeleri yardımı yapıyor. Daha sonra İlçe Başkanlığında aileleri ve çocukları misafir eden Başkan Erhan Vergili, hem vatandaşların sorunlarını dinliyor, hem de miniklere hediyelerini takdim ediyor. Vergili daha sonra kendisiyle birebir görüşmek isteyenleri de makam odasında ağırlıyor.

Çocuklarla yakından ilgilendi

Çocuklarla da akından ilgilenen Başkan Erhan Vergili, miniklerle uzun uzun sohbet ederken, oyunlar oynadı. Fotoğraf çekimi için makam masasının üstüne oturmak isteyen çocukları kırmayan Vergili, “Bu masalar, koltuklar bizlerin değil, yavrularımızındır. Bizler onların geleceği için mücadele veriyoruz” diye konuştu.

“Siyasi parti üyeliği aramaksızın veya siyasi düşünce ayrımı yapmadan tüm vatandaşlarımıza destek veriyoruz”

Başkan Vergili, “Çocuklar hem Sarıyer’in hem de ülkemizin geleceğini inşa edecek. Gelecek Partisi Sarıyer İlçe Başkanlığı olarak da yavrularımızın daha iyi imkanlarla eğitim almaları için bu projeyi hayata geçirdik. Yönetim kurulu üyelerimizin ve hayırseverlerin destekleriyle 500 ilkokul öğrencisine okul çantası ve kırtasiye malzemeleri dağıtıyoruz. Bir aile bugün kırtasiyeye gidip okul çantası ve 12 farklı kırtasiye malzemesi almaya kalksa ortalama 700 TL’lik bir fiyatla karşılaşır. Bunu 500 öğrenciye endekslersek ortaya 350 bin TL gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Bu da ailelerimize ne kadar büyük bir destek verdiğimizin göstergesidir. Her gün onlarca vatandaşımız İlçe Başkanlığımızı arayarak isimlerini kaydettiriyor. Bizler elimizden gelen desteği siyasi parti üyeliği aramaksızın veya siyasi düşünce ayrımı yapmadan tüm vatandaşlarımıza veriyoruz. 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde Sarıyerliler teveccühünü Gelecek Partisi’nden yana kullanacak olursa o zaman tüm Sarıyerlilerin sorununu çözmek için mücadele vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA