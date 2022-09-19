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Gazilerden İmamoğluna’na: Halimizin Hatırımızın Sorulması Anlamlı Hale Geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘19 Eylül Gaziler Günü’nde, gazi dernekleri yöneticileriyle bir araya geldi. Atatürk'ün ‘Mecbur kalmadıkça savaşmak, bir cinayettir’ sözünü hatırlatan İmamoğlu, “Mecbur kaldığında gereğini yapan bir milletiz. Allah, inşallah hiç savaş nasip etmesin. İyi ki varsınız. Memleketimizin teminatı olan sizleri, İstanbul halkı adına ağırlamaktan da onur duyuyorum” dedi. İBB tarafından kurulan Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Müdürlüğü’nün çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren gaziler de “Bütün gazilerimizin evlerine kadar kapılarının çalınıp, onların halinin hatırının sorulmasının anlamlı hale geldiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Eylül 2022 Pazartesi 13:05
Gazilerden İmamoğluna’na: Halimizin Hatırımızın Sorulması Anlamlı Hale Geldi
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SARIYER / İSTANBUL
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü’nde gazilerle bir araya geldi. Emirgan’daki Beyaz Köşk’te gerçekleştirilen buluşmada; Türkiye Muharip Gazileri Derneği, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği, 15 Temmuz Derneği, Emekli Subaylar Derneği ile Emekli Astsubaylar Derneği yöneticileri yer aldı. Konuklar arasındaki Kore gazisi Hayrettin Eren ile özel olarak ilgilenen İmamoğlu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
“VARLIĞINIZA MİNNETTARIZ”
İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

“Gazilerimizi gördüğümüzde hem gururla anıyoruz hem de memleketimiz adına da bir teminat ruhu kazanıyor insan. Halkımızda sizin varlığınız, bir nevi o ruhun yansıması, o ruhun taşınması ümidini daha da güçlendiriyor. Tüm gazilerimize Allah sağlık, sıhhat nasip etsin, güzel ömür nasip etsin. Kaybettiklerimize rahmet diliyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Varlığınıza minnettarız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün gazilerimizden Allah hepsinden razı olsun diyoruz memleketimiz, milletimiz adına, ülkemiz adına, devletimiz adına. Savaş ya da bir çatışma, elbette hiç kimsenin isteyeceği bir şey değil. Atatürk'ün sözünü ben çok önemsiyorum. ‘Mecbur kalmadıkça savaşmak, bir cinayettir’ diye bir tabiri var. Ama bazen memleketin, milletin bekası için, bazen devletini, milletini savunmak için, bazen de dünyanın barışı için, -ulusun varlığına o da bir teminat- mücadele içerisinde olan silah kuvvetlerimiz var, güvenlik güçlerimiz var, vatandaşlarımız var, insanlarımız var. Bu bağlamda, mecbur kaldığında gereğini yapan bir milletiz. Allah, inşallah hiç savaş nasip etmesin. İyi ki varsınız. Varlığınızı, memleketimizin teminatı olan sizleri İstanbul halkı adına ağırlamaktan da onur duyuyorum.”
GAZİLERDEN “MÜDÜRLÜK” TEŞEKKÜRÜ
İBB tarafından kurulan Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Müdürlüğü’nün çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik de “Bütün gazilerimizin evlerine kadar kapılarının çalınıp, onların halinin hatırının sorulmasının daha bir anlamlı hale geldiğini görüyoruz. Bizler de temsilci olarak, bu anlamda yapılan hizmetlerden dolayı şahsım ve bütün üyelerimiz adına, şehit yakınlarımız, gazilerimiz adına sizlere teşekkür ediyoruz. Elbette ki eksiklikler var, ama bunlar zamanla giderilecek, tolere edilecek konular. Gaziler Günü münasebetiyle bizleri burada ağırladığınız için, sizlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

Son Güncelleme: 19.09.2022 13:44
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