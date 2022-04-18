Faaliyet Roporu

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 2021 yılı Faaliyet Raporu’nu kamuoyu ile paylaştı. Genç, ekonomide yaşanan zorluklara rağmen 20 milyon bütçe fazlası verildiğini belirterek, “7.000 öğrencimize burs, 140 öğrenciye tablet, 150 aileye asker maaşı desteğinde bulunduk. Paydaşlarımızın ve hayırseverlerin desteğiyle 10.000’den fazla gıda kolisi dağıtımı sağladık” dedi. Sarıyerlilerin yıllardır beklediği mülkiyet ile ilgili müjdeyi veren Başkan Genç, "Tapu olayı bu dönemde hallolacak ve gündemden düşecek" diye konuştu. Meclisin onayına sunulan faaliyet raporu, oy çokluğu ile kabul edildi.

Sarıyer Belediyesi nisan ayı meclis toplantısının 2.birleşimi, Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 2021 Faaliyet Raporu'nu meclise sundu. Yapılan toplantıya, mevcut ekonomik koşullara rağmen Sarıyer Belediyesi’nin yaptığı hizmetler damga vurdu. “Umudu yeşertmek için doğru çalışmak zorundayız” diyerek yapılan faaliyetleri anlatan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, sahra mutfağı ve aşevi, üç yeni gündüz bakımevi, kütüphane, İstiye Spor Salonu ve Sarıyer Arena’nın yakında hizmete açılacağını söyledi. Başkan Genç’in “Biz zeytin ağaçları yetiştiriyoruz” diyerek bahsettiği Sarıyer Akademi ise verdiği eğitim ile tüm meclis üyelerinden tam not aldı. İlçeye değer katan projelerin ve sosyal belediyecilik anlayışının temelini oluşturan hizmetlerin anlatıldığı rapor oy çokluğuyla meclisten geçti. İşte Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in konuşmasından satır başları:

ZOR KOŞULLARA RAĞMEN İDEAL BÜTÇE YAPMAYI BAŞARDIK

Resmi verilere göre kişi başına düşen milli gelir, Cumhuriyet tarihinde ilk kez 7 yıl üst üste düşüş gösterdi. Milli gelirde düşüş süreci yaşanırken, bir yandan da pandemiyle mücadele edildi. Koronavirüs’ün ülkemizde görüldüğü 2020 yılında halkımızın önceliği kendisinin ve sevdiklerinin sağlığı iken, 2021 yılında öncelik maalesef ekonomik sorunlar oldu. Beslenme, çocuğun okul harçlığı, evinin kirası, faturalar ve günden güne pahalılaşan hayat, sağlık mücadelesinin de önüne geçti. Yine resmi verilere göre, 2021 yılında 2,5 milyonu düzenli olmak üzere yaklaşık 6 milyon hane sosyal yardımlardan yararlandı. 2021 yılındaki sosyal yardım harcaması, 2019 yılına oranla 73%, 2020 yılına göre ise 42% arttı. 2021 yılını yüksek enflasyon, işsizlik, faiz oranları ve yoksul vatandaş sayısı artarak tamamladık. İster kamu ister özel sektör kurumları olsun herkes bu süreçten olumsuz etkilendi.

Fakat, Sarıyer Belediyesi olarak bütün bu zor koşullar altında, ideal bütçe yapma ve uygulamayı başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2021 yılı tahmini bütçe ve gelir-gider bütçeleri genel hatlarıyla değerlendirildiğinde; tahmini bütçe 530.561.000 TL, gider bütçesi 522.013.766 TL, gelir bütçesi 541.972.479 TL, bütçe fazlası 19.958.713 TL… 20 milyon bütçe fazlası verilmesi, planlı yönetim anlayışımızın sonucudur.

ASGARİ ÜCRETİ 5 BİN LİRA YAPTIK

Ekonomik şartların bütün zorluğuna rağmen çok önemli ve değerli bir toplu sözleşmeye imza attık. Sarıyer Belediyesi’nde asgari ücret 5 bin lira oldu. İmza töreninde vurguladığım gibi keşke dolar da 1 TL olsa idi. O zaman bu imzanın çok daha fazla önemi olurdu. İlk günden itibaren ısrarla uyguladığım ve söylediğim bir şey var: Çalışma arkadaşlarımın maaşlarının aksamaması için gereken çalışmaları önceden yapmak. Bugüne kadar da başarıyla yerine getirdiğimiz için mutluyum. Bundan sonra da bu düşüncemiz aynı şekilde devam edecektir. Çünkü emek en yüce değerdir.

Ülkemizin yaşadığı ekonomik sorunun yansımaları devam ederken, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali küresel ekonomik krizin derin etkilerinin de uzun yıllar süreceğini ön görmek zorundayız. 2022 yılı şubat ayı sonu itibarı ile yıllık enflasyon %54.4’e yükseldi. Yılsonu itibarı ile hangi rakamları göreceğimizi kestirmek çok güç. Covid19 sürecinin ülkemizde görülmesiyle birlikte pandemi sonrası yeni dünya düzeninin nasıl olacağına dair; bilim insanlarının, düşünürlerin, yazarların görüşlerini inceledik ve bu süreçte “Sosyal devlet” anlayışının öne çıkacağını özellikle vurguladıklarını gördük. Beklentiler, güçlü bir sosyal devlet anlayışıyla, kamu kaynaklarının doğru planlanması ve yaraların sarılmasıydı. Biz de bu konu üzerinde çalıştık. Hazırladığımız kitapçık ile her platformda bu konuyu dile getirdik.

YEREL YÖNETİMLER ÇOK ÖNEMLİDİR

Yerel yönetimlerin, ülkenin makro sorunlarının çözümünde oynayacağı rolün önemine yürekten inanan bir başkan olarak, kimi zaman yerelden - genele taşınacak çözümlerin “Gerçek etkili yöntem olabildiğini” de akıldan çıkarmamak gerektiğini bir kez daha dile getirmek istiyorum. Çünkü yerel yönetim olarak ilk günden beri uyguladığımız kapsayıcı, eşitlikçi, şeffaf, katılımcı ve yaşamı temel alan yönetim anlayışımız ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ve bu çalışmaların etkileri bize bunu gösteriyor. Üzerimizdeki sorumluluk öylesine büyük ki; yaşama dair hiçbir konuya “Bu konu bizim alanımız değil”, “Bizim bu konuda yapacak bir şeyimiz yok” demedik, demiyoruz, demeyeceğiz. Tam aksine “Ne yapabiliriz”, “Nasıl yapabiliriz” demeyi ve çözüm üretmeyi ısrarla sürdüreceğiz.

Tıpkı, dershanelerin kapanması ile burslu okuma şansı elinden alınan bir öğrencimizin “Ben şimdi ne yapacağım?” sorusu karşısında Sarıyer Akademi’yi kurduğumuz gibi. Tıpkı, “Ben bir engelli annesiyim. Evladımla birlikte ben de engelli oldum. Çocuğumu bırakacak kimsem yok, kendime ayıracak 1 dakikam yok” feryadı sonrası anne ve aileler için kurduğumuz Engelli Çocuk ve Aileleri Destek Eğitim Merkezi (EÇADEM) gibi.

İŞİMİZİ AŞKLA YAPIYORUZ

Hayata geçirdiğimiz her projenin bir hikâyesi var. Hepsi yaşamın içinden çıktı ve yaşamı kolaylaştırmak için hayata geçirildi. Çocuk – genç – öğrenci, kadın – erkek, engelli – yaşlı ayırt etmeden; eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, barınmada, yoksullukla mücadelede yaşamda kim varsa veya hangi alanda sorun yaşanıyorsa çözmeyi, çözümün tarafı olmayı görevimiz olduğu için değil gönülden yaptık. Eskilerin de deyimiyle işimizi aşkla yapıyoruz. Çünkü insanız ve insana ait olan hiçbir şey bize yabancı değildir.

EMANETE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bugün dayanışmayı daha da artırmak zorundayız. Toplum olarak en güçlü özelliğimiz, iyi günde de kötü günde de, birlik ve beraberlik içerisinde olmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi: "Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz insanlar vardır.” O halde; huzuru tesis etmek, barışı yaşatmak, hoşgörüyü ve adaleti her alanda egemen kılmak için umutsuz insanlardan olmayacak, umutsuz olanlara da umudu aşılayacağız.

Umudu yeşertmek için doğru çalışmak zorundayız. Bir faaliyet ya da projeyi tasarlamalı, planlamalı, projelendirmeli, uygulamalı ve sonuçlarını doğru değerlendirmeliyiz. Bu sürecin doğru işlemesi de şu beş ilke ile mümkündür: Adalet, emanete sadakat, işi ehline vermek, halkın yararını esas almak ve fikir alışverişi, yani katılımcılığı sağlamak.

Bugün yaşanılan; pandemi, ekonomik kriz, savaşlar ve diğer zorluklara rağmen ilçemizin temel sorunlarını çözmüş, geleceği planlamaya devam ediyorsak, Sarıyerlilerin emanetine sadakat anlayışımızdan, adaleti, işi ehline vermeyi, katılımcılığı benimsememizden ve Sarıyerlilerin refahı için çalışma arzumuzdandır.

GELECEĞİ PLANLIYORUZ

Pandemi ile büyük bir mücadele örneği gösterdik. Sarıyerliler başta olmak üzere ilçemizin kamu kurumları ile koordineli bir şekilde çalışma yürüttük. 2021 yılı Koronavirüs önlemlerinin 2020 yılına göre azaltıldığı bir yıl olmasına rağmen 2020 yılında yaptığımız çalışmaları büyük oranda devam ettirdik. Bu süreçte ilçemizin temel ihtiyaçlarını yerine getirmeyi de sürdürdük. Ayrıca 2021 yılını ilçemizin geleceğini planlamak adına avantaja çevirdik. Bu kapsamda 2009 yılında hazırladığımız Sarıyer Kalkınma Eylem Planı’mızı güncelledik. 2009 yılında hazırlanan raporu değerlendirdiğimizde, Sarıyer Belediyesi olarak hedeflerimizi yerine getirmiş olmanın gururunu taşıyoruz. Diğer kamu kurumları, koordineli çalışmaya, iş birliği yapmaya daha açık olsalardı, zannediyorum gerçekleşmeyen hedef sayısı çok daha az olur, belki de hiç olmazdı.

Güncelleme çalışması sırasında paydaşlarımızın görüşleriyle ortaya konulan 154 hedefi gerçekleştirmek için herkese sorumluluk düşüyor. Kamu kurumları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, akademisyenler, kent konseyi, meslek odaları, sivil inisiyatifler, vatandaşlar…Herkesin ortak akıl etrafında birleşerek çalışması, zor süreçlerin yönetimi açısından da son derece önemlidir. Katılımcılığın en üst düzeyde tutulduğu kalkınma eylem planımızda, sosyal politikalar ve çevre başlıklarının ön plana çıktığını gördük. Eğitimde, sağlıkta, ekonomide, sosyal hayatta yaşanan toplumsal eşitsizliklerin derinleştiği, çevreye yönelik tahribatın arttığı bu çalışmayla bir kez daha ortaya konmuş oldu. Eşitsizlikleri azaltmak, dayanışmayı artırmak için 2021 yılında önemli projeleri hayata geçirirken bazı projelerin de altyapısını hazırladık.

SAHRA MUTFAĞI VE AŞEVİ TAMAMLANIYOR

Maslak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Aşevimizin kaba inşaat sürecini tamamladık. 800 m2 kapalı alana sahip olan projeyi, ihtiyaç halinde kapasite artırımı yapacak şekilde planladık. Günlük 5.000 kişiye yemek çıkabilecek şekilde tasarlanan tesiste yemekler ihtiyaç sahibi vatandaşlar için paketlenerek evlere ulaştırılacak. Aşevi aynı zamanda olası afet durumlarında sahra mutfağı olarak görev yapacak.

DÖRT YENİ GÜNDÜZ BAKIMEVİ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 42. maddesinde “Kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz” ifadesi yer alır. İyi eğitim almak her çocuğun hakkıdır. Fakat sosyo-ekonomik açıdan zayıf olan ailelere mensup çocukların gelişimi, aldıkları eğitim kalitesi ve çocuğun iyi olma hali olumsuz etkileniyor. Uzmanlara göre en olumsuz etkilediği dönem ise erken çocukluk dönemi. Bu anlamda okul öncesi eğitim, eğitimde fırsat eşitliğinin temelini oluşturuyor. Bu gerçekten hareketle her mahalleye 1 gündüz bakımevi hedefimiz doğrultusunda 2021 yılında Reşitpaşa Halit Ayar Gündüz Bakımevimizi faaliyete geçirdik. Büyükdere Gündüz Bakımevi’nde çalışmalarımız son aşamaya gelirken, Huzur Mahallesi Gündüz Bakımevi’nde inşa çalışmalarımızı sürdürdük. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Gündüz Bakımevi’nde ise proje alanı belirlenerek, inşa çalışmalarını başlattık.

ESKİ BAŞKANLIK BİNASI ARTIK ÇOCUK VE GENÇLERİMİZİN

Geleceği, aydınlık yarınları düşünüyoruz. O halde bütün imkânlarımızı önce çocuklar ve gençler için seferber etmeliyiz. Eski başkanlık binamızı içerisinde çocuk kütüphanesi de yer alacak şekilde hizmete hazırlıyoruz. Çalışma alanları, atölyeler, dijital kütüphane altyapısı ile bütün Sarıyerlilerin faydalanabileceği alanlar oluşturuyoruz.

MADEN’DE BÜTÜNCÜL HİZMET MERKEZİ

İnsanları bir araya getirecek, sosyalleşme imkânı tanıyacak semt evleri, yaşam evleri, yaşlı gündüz bakımevi gibi çok yönlü tesisler oluşturuyoruz. Her defasında üstüne bir şeyler katarak vatandaşlarımızın da önerileriyle hizmet alanlarımızı geliştirmeyi ve çeşitlendirmeyi sürdürüyoruz. Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci Sosyal Yaşam, Rehabilitasyon, Terapi, Diyabetle Yaşam ve Önleme Merkezi bu anlayışımızın bir ürünü. İçerisinde fizik tedavi, laboratuvar hizmeti ve birçok sosyal ve sportif aktivite imkânı sunan merkez 2021 yılında kapılarını hizmete açtı.

SIFIR ATIK - ATIK GETİRME MERKEZİ

Toplumun çok daha özenli ve titizlikle takip etmesi gereken konulardan birisi de atık yönetimidir. Kaynağında ayrıştırıldıktan sonra atık işleme tesislerine gönderilmek üzere bırakılabilmesi amacıyla atık getirme merkezi inşaatına başladık. Fakat ülke olarak temel amacımız, çıkan atığı nasıl yönetiriz yerine atık miktarını nasıl azaltırız olmalıdır.

SARIYER AFET YÖNETİM MERKEZİ

Olası afet durumunda kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyonunu sağlamak amacıyla Sarıyer Afet Yönetim Merkezi’ne Çayırbaşı’nda yer alan belediyemize ait ek hizmet binası alanında yer açtık ve merkezin inşaatını yaparak faaliyete başlamasını sağladık.

İSTİNYE SPOR SALONU VE SARIYER ARENA GELİYOR

Önceliği yine çocuk ve gençlerimiz olan bir diğer çalışmamız İstinye Spor Salonu. 380 ada 68 parsel üzerine inşa edilecek spor salonumuzun projesi çizildi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile kurullardan onayı alındı. Toplam 7 kat olarak inşa edilecek tesis yüzme havuzu ve salon sporları ile kapsamlı şekilde hizmet verecek. İstinye Spor Salonu’muzun yanı sıra bir diğer müjde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz Sarıyer Arena olacak. Derbent, Ferahevler, İstinye mahallelerinin kesişim noktası olan otobüs durakları alanına inşa edilecek yapının projesi İBB tarafından hazırlandı ve uygulama aşamasına geçildi.

SARIYER, İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE TANIŞTI

Geçtiğimiz yıl kullandığım bu ifade her geçen yıl daha da anlam kazanıyor. Ne mutlu ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, birim müdürleri, sorumlu personelleri hizmet binamıza gelerek projeler üzerine görüşme yapıyor, muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız ile düzenlediğimiz toplantılarda detaylı bilgiler vererek iş birliğimizi geliştiriyorlar. Gelişen bu diyalog, uzun yıllar boyunca İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından görmezden gelinen Sarıyer için önemli projelerin hazırlanması adına da büyük önem taşıyor.

Biraz önce bahsettiğim Sarıyer Arena’nın yanı sıra; İTÜ- İstinye Füniküler Hattı, İstinye Meydanı ve Yakın Çevresi Düzenleme Projesi, İstinye Mahallesi Çocuk Etkinlik Merkezi Projesi, Çayırbaşı Fidanlığı Projesi, Ayazağa Meydan Düzenlemesi ve Pazar Alanı, Baltalimanı – Sarıyer İDO Arası Yol Düzenleme Projesi, Baltalimanı – Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Rekreasyon Alanı Projesi, Köyler Bölgesi Atık Su kanalları, tünel ve kolektörleri ile arıtma tesisleri ve arıtılmış suların derin denize deşarjı projesi, Sarıyer Merkez – Çayırbaşı Atık Su Kanalı Uygulaması, Zekeriyaköy Spor Vadisi, Ayazağa Kültürel Tesis Alanı, İBB Metin Oktay Spor Kompleksi’nin Yenilenmesi, Katar Poligon Kongre Caddeleri Kesişimi Kavşak Projesi, Cendere Vadisi Çevre Düzenleme Projesi gibi birbirinden farklı ve değerli çalışmaların hazırlıkları koordineli şekilde sürüyor.

TARİHİ ÇÖZÜM İÇİN HER ŞEY HAZIR

Yıllar içerisinde mülkiyet konusunun çözümü için birçok yolu denedik. Geldiğimiz noktada, öncelikle Pınar Mahallesi ve Rumeli Hisarı’ndaki arazilerin üzerinde yaşayan hak sahiplerine satışı konusu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin gündemine geldi. Bu tarihi sorunun çözümü, tüm siyasi partilerin ve Sarıyer ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerimizin tarihi sorumluluğudur.

TECRÜBEMİZ İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Altyapı çalışmaları konusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmaları Sarıyerliler çok iyi biliyor. 2009 yılında devir aldığımız Sarıyer’e sadece 5 yılda yaptığımız çalışmalar geride kalan 20 yılın toplamından daha yüksek rakamlara ulaşmıştı. Muhtarlarımız başta olmak üzere paydaşlarımızın görüşleri ve sahada olmamızın getirdiği tecrübe ile hangi noktada neye ihtiyaç olduğunu biliyor ve takip ediyoruz. Doğru şekilde planlama yaparak, sorunları ortada kaldırıyoruz.Tecrübemizin büyük rol oynadığı bir diğer konu karla mücadele çalışmaları. Kriz noktalarını önceden bilmenin getirdiği avantaj ve çalışma arkadaşlarımın sürece hâkim olması kısa sürede etkin bir mücadele ortaya koymamızı sağlıyor. Karla mücadelede önemli bir fark yaşıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bizimle birlikte tüm imkânlarıyla bu mücadeleye destek vermesi, güçlü bir iş birliği içerisinde olmamız bizim için çok kıymetli. Geçtiğimiz dönemlerde İBB araçlarının neden çalışma yapmadan Sarıyer’den ayrıldığını öğrenmek için çabalıyorken, şimdi herkesin sorumluluğunu yerine getirmesinin avantajını yaşıyoruz. Bu iş birliğinden ötürü Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yönetim kadrosuna, kendi çalışma arkadaşlarıma ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına karla mücadelede gösterdikleri özveri dolayısıyla bir kez daha teşekkür ediyorum.

KÜLTÜR VE SANAT BULUŞMALARINI ÖZLEDİK

2021 yılı, 2020’ye göre önlemlerin daha azaldığı bir yıl oldu. Hava şartlarının müsait olduğu günlerde özellikle açık hava etkinliklerinde zaman zaman bir araya geldiğimizde sosyalleşmeyi, paylaşmayı, eğlenmeyi, gülmeyi ne kadar özlediğimizi fark ettik.

Sarıyer; kültür ve sanat buluşmalarının, tiyatrocuların, ses sanatçılarının, edebiyatçıların, yazarların, gazetecilerin, sinemacıların, aktör ve aktrislerin, sanatseverlerin evi oldu. Her yıl adından söz ettiren etkinliklerle büyük bir marka değeri oluşturduk. O nedenle Sarıyerlilerin duyduğu özlemi çok iyi anlıyorum.

Pandemi dolayısıyla hayatımıza hızlı bir giriş yapan online platform her ne kadar çözüm olanağı sunmuş olsa ve bazı işleri kolaylaştırsa da; başta tiyatro olmak üzere birçok sanat dalında sanatçı ile izleyici arasındaki etkileşimi sağlayamıyor.

Her şeye rağmen anma etkinlikleri, özel gün kutlamalarımız, festival ve şenlikler ile 2021 yılı ısınma ve sürece yeniden adapte olma dönemi oldu. Kaldığımız yerden çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz.

DOĞRU SPOR BİLİNCİNİ AŞILAMAK ZORUNDAYIZ

Kültür ve sanat buluşmalarında dile getirdiğim pandemi etkisi spor alanında kendisini daha çok hissettirdi. Bedensel gelişimi, düzenli antrenmanı, sağlık için hareket etmeyi temel alan spor çalışmalarımız korona virüs dolayısıyla sekteye uğradı. Her yıl binlerce çocuğumuzu ağırladığımız yaz spor okullarımızı 2021 yılında Covid19 tedbirleri nedeniyle sadece 519 çocuğumuza açabildik. Elbette 2020 yılında hiç açamadığımızı düşünürsek, 519 çocuğumuza eğitim vermiş olmak bizi bir nebze olsun mutlu kıldı.

Mahallelere taşıdığımız spor etkinlikleri Sarıyerlilerin sağlık için hareket etmesi açısından çok değerli. 2021 yılında kontrollü de olsa 1.109 kadına ulaşarak eğitim verdik. Hedefimiz pandeminin oluşturduğu sağlık sorunlarına karşı mahallelerde sporu daha da yaygınlaştırmak olacak. Amatör spor kulüplerimiz de bu süreçte zorlandı. Lige katılım bedelini karşılamanın yanı sıra diğer lojistik destekleri de sunarak dayanışma içerisinde olduğumuzu gösterdik. Spor tesislerimizi kullanımlarına açmayı sürdürdük. Amatör sporculara ve kulüplere destek olmak zorundayız. Spor salonları inşa etmek tek başına yeterli değildir. Özellikle çocuk ve gençlerin doğru eğitim almaları, öncelikle spor yapmanın kültürünü öğrenmeleri sağlanmalıdır. Nüfus potansiyelimiz var. Bu potansiyeli doğru konumlandırmak gerek. Çünkü kendi çocuklarımızın yaratacağı değere ihtiyacımız var.

BOĞAZ’IN SULTANLARI MARKA DEĞERİMİZ

Amatör sporcular ve kulüplerden bahsetmişken en güzel örneklerden birine sahip olduğumuzu da belirtmem gerekiyor. Sosyal sorumluluk projesi olarak kurulan Kadın Voleybol Takımı’mız üst üste başarılı sonuçların ardından yükseldiği Sultanlar Ligi’nin önemli bir parçası oldu. Sultanlar Ligi bugün, dünyanın en saygın ve itibarlı liglerinden birisi. Eczacıbaşı, Vakıfbank, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük markalarla mücadele etmek çok değerli ve gurur verici. Aynı zamanda kadın voleybol takımımızın başarısı sayesinde artık altyapıda yüzlerce voleybolcu kızımız var. Hepsi yarının oyuncuları olabilmek için tüm gayretleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Kuruluşundan bugüne emeği geçen bütün yönetici, teknik heyet ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum.

DAYANIŞMA RUHUNU ÜST DÜZEYDE TUTUYORUZ

Konuşmamın başında değindiğim gibi ekonomideki gerileme, desteğe ihtiyacı olan vatandaşlarımızın sayısını artırıyor. Planlamamızı hep daha fazlasını yapabilmek üstüne kuruyoruz. Tasarruf ederek daha fazla öğrencimize eğitim yardımı yapıyor, daha fazla aileye nakdi destek sağlıyor ve ihtiyaç duyulan her konuda yardımcı oluyoruz.

7.000 öğrencimize burs, 140 öğrenciye tablet, 150 aileye asker maaşı desteğinde bulunduk. 3.688’i belediye bütçesinden karşılanmakla birlikte paydaşlarımızın ve hayırseverlerin desteğiyle 10.000’den fazla gıda kolisi dağıtımı sağladık. Bahsettiğim dayanışma ruhu burada kendisini bir kez daha gösterdi. Paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sosyal Yardımın en özel ulaştırma yöntemlerinden biri olan halk kart desteğimiz bu yıl da devam etti. Bu kez yılda iki defa bakiye yükleyerek, vatandaşlarımızın anlaşmalı marketlerden ihtiyaçlarını karşılamasına olanak sağladık.

Mücbir sebeplerden ötürü evi zarar gören ve ekiplerimiz tarafından sosyal durum araştırması yapılarak desteğe ihtiyacı olduğu tespit edilen 152 konuta inşaat malzemesi desteği verirken, 13 evin tadilatını da gerçekleştirmiş olduk. Yoksulluk sadece maddi boyutu ile açıklanamayacak bir kavramdır. Toplumsal etkileri ve sonuçları olabilecek bir sorundur. Bu nedenle vatandaşların mağdur edilmediği, gerçekten ihtiyaç sahibi olan kişilerin desteklendiği, desteklenirken de sorunu ortadan kaldıracak şekilde uygulanması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum.

SARIYER AKADEMİ’DEN TÜRKİYE AKADEMİ’YE

Sarıyer Akademi, yerel yönetimler ölçeğinde eğitime çok farklı bir bakış açısı kazandırdı. LGS ve YKS’ye hazırlanan adaylar için oluşturduğumuz Sarıyer Akademi, pandemi sürecinde oluşturduğu “Hibrit Eğitim Modeli” ile eğitime destek ağını sınırlarımızın çok ötesine taşıdı. Türkiye Akademi adı altında ülke genelinde yaptığı deneme sınavlarının yanı sıra eğitim desteği sunan Akademi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden burs alan öğrenciler ile Nevşehir ve Kastamonu’daki Anadolu Liseleri’ne de destek veriyor.

Sarıyer 95 projesiyle, 0-3 yaş arasındaki çocuk ve annelerine eğitimle başlayan faaliyetlerimiz gündüz bakımevleri, SAGEM’ler ile devam ediyor. Her yaş grubuna eğitimde desteğimizi sürdürüyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği için devlet okullarımızın lojistik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarımızı da sürdürdük. Okulların temel altyapı ihtiyaçlarının yanı sıra laboratuvar, konferans, etkinlik, tiyatro ve spor salonları ile kütüphane gibi ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz. Amacımız çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliğine sahip olmalarına, öğretmenlerimizin sadece eğitime odaklanmalarına zemin hazırlamaktır.İlçemizde yer alan ibadethanelerimiz ile diğer kamu binalarının ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Yaşamı oluşturan, insanları buluşturan her alanı daha iyi şartlara kavuşturmak ve daha iyi hizmet sunmalarını sağlamak için çaba gösteriyoruz.

SAĞLIK KURULUŞLARININ YÜKÜNÜ AZALTMAYI SÜRDÜRDÜK

Pandemi süreci başta doktorlarımız olmak üzere sağlık sektörünün her kademesinde görev yapan sağlıkçılarımızın ne kadar önemli olduklarını bir kez daha gösterdi. Üstlendikleri sorumluluk, taşıdıkları yük karşısında büyük bir özveriyle sürdürdükleri görev bilincine büyük bir saygı duyuyor ve emeklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Sağlık İşleri Müdürlüğümüze bağlı merkez bina ve Ayazağa polikliniklerimiz, 2020 yılında olduğu gibi, 2021 yılında da sağlık kuruluşlarımızın yükünü azaltmak için büyük bir çaba gösterdi. 13.554 kişi genel poliklinik hizmeti alırken, 6.113 vatandaşımız laboratuvar tetkiklerimizden yararlandı. Ağız ve Diş Sağlığı hizmetimiz vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görmeyi sürdürdü. Ambulans sayımızı artırarak daha fazla yurttaşımıza sağlık kuruluşlarına ulaşım imkânı sağladık. Sadece 2021 yılında 2.346 vatandaşımız ambulans hizmetimizden yararlandı. Sarıyer Aile Danışma ve Eğitim Merkezi şubelerimiz (SADEM), ve Sarıyer Psikolojik Danışma Merkezimizde (SAPDAM) görevli psikologlarımız özellikle pandemi sürecinde gerek yüz yüze gerek telefon yolu ile vatandaşlarımıza destek oldu.

SARIYER'E 10.850 METREKARE PARK VE YEŞİL ALAN

Sarıyer Kalkınma Eylem Planı güncelleme çalışmaları kapsamında çevre başlığının öne çıktığını belirtmiştim. İklim değişikliği ile mücadele, üzerinde önemle durulması gereken bir konu. Çünkü iklim değişikliğiyle mücadele denildiğinde içinde; enerji, altyapı, gıda, su, yeşil alan, halk sağlığı gibi onlarca alt başlık bulunuyor. Bütün bu alt başlıklar odağında iklim eylem planımızın hazırlıklarına başladık. BREEAM sertifikalı belediye hizmet binamız bu konudaki vizyonumuzun önemli bir örneği.Yeşil alanları korumak yetmez, yeni yeşil alanlar oluşturmak zorundayız. Her yıl olduğu gibi 2021 yılında da fırsat bulduğumuz en küçük alanı yeşil alan olarak değerlendirdik. Bu anlamda Sarıyer’imize toplam 10.850 m² alan kazandırmış olduk. Aynı zamanda 120.000 adet çiçek, 652 ağaç ve 1.771 fidan dikimi gerçekleştirerek peyzaj düzenlemelerini tamamladık.İlçemize kazandırdığımız 180’den fazla parkımızın yenileme çalışmalarını da yapıyoruz. Kullanım ömrünü tamamlayan alanlar yenileriyle değiştiriliyor, bazı durumlarda tamamen yenileyerek ailelerimizin hizmetine sunuyoruz. Üretim konusu her alanda çok değerli. Park ve Bahçeler atölyemizde 426 parça üretim yapılarak ortak kullanım alanları başta olmak üzere, kamu kurumlarına da temin edilerek vatandaşlarımızın kullanımına sunuldu.

SAHİPLENDİRME ÖNCELİK OLMALI

Bildiğiniz gibi 2022 yılına Yeni Yıl Patisi düzenleyerek girdik. Bu anlamda patili dostlarımıza yönelik gerekli rehabilitasyon süreçlerini işletiyoruz. Safiye Kaya Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Bahçeköy Kliniğimizde 19.022 dostumuzu muayene ve tedavi ederken aşılama ve kısırlaştırma gibi temel hizmetleri de vermeyi sürdürdük. Ama biliyoruz ki bu çalışmaların daha anlamlı olabilmesi dostlarımızın sıcak bir yuva sahibi olmasıyla mümkündür. 2021 yılında 467 dostumuzu yuva sahibi yaptık. Buradan bir çağrı olsun! Tüm hayvan severlerimizi ve aileleri kalıcı olmak kaydıyla patili dostlarımızı sahiplenmeye davet ediyorum.

Bütün bu bilgiler ışığında dayanışmanın en önemli gücümüz, birlik, beraberlik, barış ve huzurun en önemli projemiz olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. 2021 yılı başta olmak üzere hazırladığımız faaliyet raporlarında yer alan çalışmalarda emeği bulunan bütün çalışma arkadaşlarım ile meclis üyelerine ve tüm Sarıyerlilere teşekkür ederim. Bu gönül yolculuğu sırasında yaşamını kaybeden çalışma arkadaşlarımı sevgi ve rahmetle anıyorum.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)