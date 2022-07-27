Erhan Vergili’den Grevdeki Sarıyer Belediyesi İşçilerine Destek

Gelecek Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Erhan Vergili, emeklerinin karşılığını almak için grev yapan Sarıyer Belediyesi işçileriyle bir araya gelerek, sorunlarını ve taleplerini dinledi.

“İşçilerin sorunlarını kendi sorunumuz olarak kabul ediyoruz”

Gelecek Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Erhan Vergili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sarıyerlilerin hakkının Sarıyerlilere verilmesi lazım. İşçinin, emekçinin hakkını başka yerlerde kullanılmaması lazım. Emek en yüce değerdir. İşçilerin sorunlarını kendi sorunumuz olarak kabul ediyoruz. Biz de bugüne kadar siyasi hayatımızda emekçilerin, alın terini akıtanların yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Koşmamız gerekiyorsa sizlerle birlikte koşarız. Üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız. Makamının gücüne güvenerek veya yaşananları makamından izleyerek siyasetçi olunmuyor. Siyasetçi yeri geldiğinde sokağa iner, sokak adamı olur ve vatandaşının sesine kulak verir. İşçi ve emekçi kardeşlerimizin sonuna kadar yanındayım. Genel Başkanımız Sn. Ahmet Davutoğlu’ndan tüm yöneticilerimize kadar hepimiz emek mücadelenizi destekliyoruz. İstanbul’un 39 ilçesinde yalnızca Sarıyer’de grev var. Bu görüntü ilçemize yakışmıyor.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA