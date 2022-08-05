Erhan Vergili: “Seçimler Sarıyer İçin Milat Olacak”

2023 seçimlerine aylar kala Gelecek Partisi 81 ilde seçim çalışmaları için kolları sıvadı. İl ve ilçe merkezlerinde her hafta toplantılar düzenleyerek yol haritası belirleyen partililer kar, kış demeden ve mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarına devam ediyor.

“Çalınmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmayacağız”

Gelecek Partisi Sarıyer İlçe Başkanlığı'nın da seçimlere hazırlandığını ifade eden Başkan Vergili, “İlçe binamızda yönetim kurulu üyelerimizle bir araya geldik. Bol bol fikir alışverişinde bulunduk. Seçim stratejileri üzerinde konuştuk. Sandık görevlileri hakkında istişarelerde bulunduk. Verimli geçen toplantımızda, saha çalışmaları ve ev ziyaretleri ile ilgili de komisyonlar oluşturuldu. Seçimler Sarıyer, İstanbul ve Türkiye’nin miladı olacak. Çalınmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmayacağız. İşimiz de gücümüz de hem Sarıyer hem de Türkiye olacak” şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA