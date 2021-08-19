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Engelsiz Sarıyer Projesine Ödül

4. Edremit Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen İkinci Yüzyıl Yerel Yönetimler ödül töreninde, Sarıyer Belediyesi’nin “Engelsiz Sarıyer” projesi ödül aldı. Proje engelli vatandaşların sorunlarına yönelik çözüm üretme amacı ile yürütülüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ağustos 2021 Perşembe 17:31
Engelsiz Sarıyer Projesine Ödül
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 “Ölmez ağacın gölgesinde” sloganıyla bu yıl 4’üncüsü gerçekleşen Edremit Kitap Fuarı 17 Ağustos Pazartesi günü sona erdi. Fuar kapsamında İkinci Yüzyıl Yerel Yönetimler Derneği’nin düzenlediği ödül töreninde İstanbul Sarıyer Belediyesi’nin “Engelsiz Sarıyer” projesi Yerel Yönetimler ödülüne layık görüldü. Ödülü Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in yerine Basın Danışmanı Cengiz Kahraman aldı. Kahraman yaptığı konuşmada konuklara Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in selamlarını ileterek, yakın zamanda Sarıyer’de gerçekleşecek olan Edebiyat Günleri’ne davet etti.

Engelsiz Sarıyer

Engellilerin toplumdaki varlığını ve ihtiyaçlarını gözeterek, engelliliğini toplumsal bir olgu olarak kavrayıp, ilçemizde yaşayan tüm engellilerin yaşam kalitelerini yükseltmek ve her türlü hizmete erişebilmelerini, toplumsal yaşama tam katılmalarını sağlamak ve böyle bir perspektifte yürütülebilmesini koordine ederek engelsiz Sarıyer hedefine öncülük yapmak amacıyla yola çıkan proje ödüle layık görüldü.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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