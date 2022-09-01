Çöp Evden Dram Çıktı

Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne gelen ihbar üzerine olay yerine giden ekipler, iki çocuk ve bir annenin yaşadığı çöp evi temizlemek için harekete geçti. Zaman kaybetmeden eve giren ekipler ilk olarak 35 yaşlarındaki anne ve biri 5 diğeri 6 yaşında olan çocukları korumaya aldı. 3 oda, 1 banyo ve mutfaktan oluşan evde bütün odaların çöple dolu olduğunu gören ekipler evi boşaltmaya başladı. Yapılan çalışmanın ardından ise evden 3 kamyon çöp ve atık çıkarıldı.

“ONLAR ÇÖP DEĞİL BENİM EKMEK PARAM”

Ev sahibi kadın çöplerin çıkarılmasına itiraz ederken, bu çöpleri satarak para kazandığını ve geçimini bunlardan sağladığını söyledi. Ancak yetkililer kadını ikna ederek evi temizlemeye başladı. Evde kırık pazar arabasından yırtık kıyafetlere, plastik şişelerden boş şampuan şişelerine kadar birçok çöpe rastlandı. Evin her yerini yuva yapmış olan haşereler ilaçlanarak temizlendi. İlk çalışmaların tamamlandığı ev daha sonra boya badana ve tadilat işleri de yapılıp yenilendikten sonra aileye teslim edilecek.

BABAYA UZAKLAŞTIRMA KARARI

Eşinden yeni ayrılan ve uzaklaştırma kararı çıkaran iki çocuk annesi kadın, çocuklarını ve kendisini geçindirmek için çöpleri istiflediğini söyledi. Belediye ekipleri aile hakkında Sosyal Hizmetler Kurumu’na bilgi verdi. Yetkililer, ailenin hem psikolojik hem de maddi imkânları düzelene kadar sosyal tesislerde konaklayabileceği bilgisini verdi.