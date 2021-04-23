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Çocuklara Su Meclisi Müjdesi

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bir mesaj yayınladı. Yapılan tüm çalışmaların çocuklarla birlikte hayata geçirildiğini belirten Başkan Genç bir de müjde verdi, Çocuk Su Meclisi’nin kurulacağını söyledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Nisan 2021 Cuma 12:38
Çocuklara Su Meclisi Müjdesi
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Koronavirüs önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında çocuklarla bir araya gelemeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Sarıyer’i onlarla yönetiyorum” dediği çocuklara yayınladığı mesajla seslendi. Başkan Genç mesajında; “Biricik ülkemizin, biricik Cumhuriyetimizin geleceği siz çocukların, gençlerin elindedir. Cumhuriyet ve demokrasi sizlerin omuzlarında yükselecektir. Bu nedenle tüm projeleri uygulamaya alırken çocuklarımızı dinliyoruz. Belediyeyi çocuklarla ve gençlerle birlikte yönetiyorum” dedi. Başkan Genç, 5. Çocuk Meclisi Bildirgesi’nde talep edilen Çocuk Su Meclisi’nin de kurulacağını söyledi.

BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

Başkan Şükrü Genç, mesajında şu ifadeleri kullandı;“Çocuk Hakları Festivali ve Çocuk Meclisi kurulmasına imza atan Sarıyer Belediyesi’nin kültür, sanat, edebiyat, spor ve eğitim alanındaki önceliği de çocuklardır. Sizlerden gelen önerilerle daha yaşanılabilir ve daha mutlu bir kent bırakmak için dün olduğu gibi yarında birlikte çalışacağız. Size bir müjde daha vereyim; Sarıyer Belediyesi Çocuk Su Meclisi’ni birlikte kuracağız. Pandemi nedeniyle sizleri dünya çocuklarıyla yüz yüze buluşturamadık. Bugünlerde geçecek ve yine el ele en güzel şarkılarımızı söyleyip, en güzel oyunlarımızla halaylar çekeceğiz.

ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ SİZ İNŞA EDECEKSİNİZ

Ülkemizin ve Sarıyer’imizin güzel geleceğini sizler inşa edeceksiniz. Unutmayalım ki Cumhuriyetimizin temel ilkesi “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” Bizleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine hatta daha ileriye sizler taşıyacaksınız. Bu duygularla dünya çocuklarıyla birlikte tüm çocuklarımızın ve halkımızın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyor, gözlerinizden öpüyorum. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını gerçekleştiren bütün kahramanları rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. “

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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