banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 8
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.519,24
ALTIN
919,86
DOLAR
14,65
STERLİN
19,06
EURO
15,82
Malatya İzollu Vakfı Üyeleri İftar’da Bir Araya Geldi
Malatya İzollu Vakfı Üyleri İftar’da...
Küçükçekmece Lagünü Islah Projesi Başlatıldı (VİDEOLU)
Küçükçekmece Lagünü Islah Projesi Başlatıldı
İBB’nin Öğrenci Yurtlarına Yenileri Ekleniyor
İBB’nin Öğrenci Yurtlarına Yenileri Ekleniyor
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, yetim çocuklarla iftar açtı
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir,...

Çocuklar Sarıyer'de Barış İçin Yürüyecek

Sarıyer Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 191 çocuğu misafir edecek. Bir hafta sürecek program birbirinden renkli kutlamalara sahne olacak. 22 Nisan Cuma günü düzenlenecek kortejde ise barış taleplerini haykıracak olan çocuklar, savaşlarda yaşamını yitiren yaşıtları için yürüyecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Nisan 2022 Salı 15:52
Çocuklar Sarıyer'de Barış İçin Yürüyecek
banner171

Sarıyer Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlayacak. Etkinlikler boyunca 4 şehir ve 1 ülkeden gelen çocuklar Kilyos Sosyal Tesisleri’nde ağırlanacak. 20 Nisan’da başlayacak şenlik kortej yürüyüşleri, halk oyunları performansı, konser,  geziler ve atölye çalışmaları ile devam edecek. “Savaşlar olmasın, çocuklar ölmesin” diyen çocuklar bu yıl savaşlarda yaşamını yitiren arkadaşları için kortej yürüyüşünde bir araya gelecek. Kutlamalar 23 Nisan Cumartesi günü Sarıyer Merkez’de düzenlenecek programla son bulacak. Festivalin final gününde ünlü karikatürist Varol Yaşaroğlu’nun katılacağı karikatür atölyesi de düzenlenecek.

DÖRT ŞEHİR, BİR ÜLKE, 191 ÇOCUK

İki yıl aradan sonra Sarıyer sokaklarını rengârenk bir karnaval alanına çevirecek etkinliklere; KKTC, Hatay, Erzurum, Tekirdağ, Ankara ile İstanbul Sultanbeyli, Ümraniye ve Eyüp ilçelerinden toplam 191 çocuk katılacak. Kutlamalar kapsamında 22 Nisan Cuma günü Sarıyer Merkez’de kortej yürüyüşünün ardından Pırlangıç Çocuk konseri, jonglor ve illüzyon gösterileri yapılacak. Program festival gruplarının performans gösterileriyle son bulacak.

FİNAL, VAROL YAŞAROĞLU İLE

23 Nisan Cumartesi günü saat 11’de başlayacak etkinlik finali; Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi öğrencilerinin performansları, illüzyon, jonglör, balon kukla, zumba gösterisi ile Winnie ve Arkadaşları maskotlu tiyatro oyununun ardından Varol Yaşaroğlu ile Karikatür Atölyesi ve festival gruplarının performanslarıyla son bulacak.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Faaliyet Roporu
Faaliyet Roporu
Sarıyer’de Karadeniz Ezgileri
Sarıyer’de Karadeniz Ezgileri
Sarıyer Belediyesinin 2021 Faaliyet Raporu Meclisten Geçti
Sarıyer Belediyesinin 2021 Faaliyet Raporu Meclisten Geçti
Sarıyer’e Üç Yeni Çocuk Gündüz Bakımevi Geliyor
Sarıyer’e Üç Yeni Çocuk Gündüz Bakımevi Geliyor
Tiyatronun Kalbi Sarıyer’de Attı
Tiyatronun Kalbi Sarıyer’de Attı

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169