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Çanakkale’nin Kahramanları Sarıyer’de Anılacak

‘Çanakkale Geçilmez’ sözünün tarihe kazındığı, büyük bir kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale Zaferi’nin üzerinden tam 106. yıl geçti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Mart 2021 Salı 17:43
Çanakkale’nin Kahramanları Sarıyer’de Anılacak
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Sarıyer Belediyesi, Türk askerinin tarihin en büyük destanlarından birini yazdığı, Çanakkale'nin geçilmezliğinin tüm dünyaya ispat ettiği zaferin yıl dönümünde ‘ Çanakkale Zaferi’nin 106. Yılında İstiklal Yolu’ isimli online panel düzenleyecek. 18 Mart Perşembe günü 14.00’da Batı Karadeniz TV ile Sarıyer TV Youtube kanalından yayınlanacak ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi Dr. Süleyman Şenel’in moderatörlüğünü yapacağı panele; Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Asli Üyesi Prof.Dr. Birsel Küçüksipahioğlu, Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercan Çelebi, Dr. Mustafa Eksi ve Günay Ozanoğlu konuşmacı olarak yer alacak. Etkinlikte; TRT İstanbul Radyo THYM Sanatçısı Arzu Akmeşe ve emekli TRT sanatçısı Erol Öker seslendirecekleri eserlerle kulakların pasını silecek.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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