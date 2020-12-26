Bu Ekip En Zor Anlarda Yanınızda

Sarıyer’de Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahiplerin evlerine giderek erzak yardımında bulunmanın yanı sıra 65 yaş üzeri vatandaşların, engellilerin ve kronik rahatsızlığı bulunan hastaların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına da yardımcı oluyor. Sarıyer Kaymakamlığı, Sarıyer Belediyesi, İlçe Nüfus Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Vakfı, Kızılay, müftülük, belediye zabıta ve veterinerlik müdürlüğünden oluşan Vefa Destek Hattı’nda 380’den fazla kişi görev alıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi

VEFA PROJESİ NELER YAPIYOR?

Kimseyi mağdur etmeden çalışmalarını sürdüren ekipler; huzur ve güvenlik denetimleri, çevrimiçi eğitim desteği, moral motivasyon desteği, sokak hayvanları bakım ve besleme hizmeti, ulaşım hizmeti sağlanması, sağlık çalışanları için konaklama desteği, psikolojik destek, sağlık hizmetleri, park - bahçeler dezenfekte ve bakım çalışmaları ve sokakların ilaçlı suyla dezenfekte edilmesi başta olmak üzere her alana özenle müdahale ediyor. Bu kapsamda 3 jandarma karakolu, 7 polis karakolu olmak üzere ilçenin 10 ayrı noktasında hizmet veriliyor. Çağrı merkezine gelen talepler anında ilgili bölgelere iletilerek kimsenin mağdur kalmaması sağlanıyor. Vefa Destek Hattı’na Sarıyer Belediyesi Çağrı Merkezi (444 1 722) ve Sosyal Destek Grubu’ndan (0537 483 90 40) ulaşabilirsiniz.

BU EKİPTE YOK YOK !

Pandemi günlerinde belediye ekipleri de tedbirleri artırarak çalışmalarına ara vermiyor. İlçede yaşayan kimsesiz yaşlı ve engelli vatandaşların yaşam alanlarını iyileştirmek, evlerini temizlemek, sağlık ekiplerince düzenli olarak tetkiklerini gerçekleştirmek için SAYBAP projesi kapsamında yaklaşık 120 vatandaşa verilen hizmetler devam ediyor. Yine sosyal belediyecilik yönetim anlayışı doğrultusunda geliştirilen Sarıyer Halk Kart kullanan 4 bin 785 kişinin bakiyeleri kartlara yüklenirken nisan ayının başında tekrar ödeme yapılacağı bilgisi verildi. Belediye, vatandaşlara yönelik yardım çalışmalarının yanı sıra temizlik malzemeleri, dezenfektan, eldiven ve maske gibi ihtiyaçları da tedarik ediliyor.

FİLYASYON EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA

Koronavirüs ile mücadelenin en önemli basamağını filyasyon ekipleri oluşturuyor. Fakat vaka sayılarının her geçen gün artmasıyla onlar da hastalara ulaşmakta zorluk yaşıyor. Sarıyer Belediyesi bu yoğunluğu bir nebze de olsa azaltmak için kendi bünyesinde oluşturduğu 21 kişilik ekiple, filyasyon çalışanlarına destek veriyor. Bu ekip bugüne kadar 10 bin 324 hane ve 14 bin 543 kişiyi denetledi.

ZABITALAR DENETİMDE

Ayrıca İçişleri Bakanlığının "Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler" genelgesine göre, olta balıkçılığı faaliyeti yapılan Sarıyer sahilleri, kişiler arasında en az 3 metre mesafe bırakılacak şekilde boyandı. Hal böyle olunca da Sarıyer Belediyesi Zabıta Ekipleri kolları sıvadı. Sarıyer’in sahil hattını bir bir gezen zabıtalar, vatandaşları dikkat etmeleri gereken hususlarda uyardı. Tüm bunların yanı sıra ekiplerce aranan Covid-19 hastalarına talepleri doğrultusunda gıda ve hijyen malzemesi desteği de sağlanıyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)