banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1408
ALTIN
455.180
DOLAR
8.0395
STERLİN
11.0599
EURO
9.6202
Başkanlar Ramazan’da Sarıyer’de Bir Araya Geldi
Son Dakika
Başkanlar Ramazan’da Sarıyer’de Bir Araya...
Eski Başbakan Yıldırım Akbulut Öldü
Son Dakika
Eski Başbakan Yıldırım Akbulut Öldü
Ali Babacan Gençlerin Sorunlarını Dinledi ‘Artık tweet bile atamıyoruz’
Ali Babacan Gençlerin Sorunlarını Dinledi...
Sokaklar Fesleğen Kokusuyla Baharı Karşılıyor
Sokaklar Fesleğen Kokusuyla Baharı Karşılıyor

Başkanlar Ramazan’da Sarıyer’de Bir Araya Geldi

Her yıl nisan ayında binlerce turisti ve İstanbulluyu ağırlayan Emirgan Korusu’nun misafirleri bu kez İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Sarıyerli muhtarlar oldu. Ramazan ile ilgili mesajlar veren başkanların ve muhtarların ortak dileği sağlık, birlik ve beraberlikti. Lale ekim geleneği ile görsel şölene tanıklık eden başkanlar, doğanın korunmasının önemine de dikkat çekti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Nisan 2021 Perşembe 16:44
Başkanlar Ramazan’da Sarıyer’de Bir Araya Geldi
banner171

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu göz alıcı renkleriyle ve güzelliğiyle açan lale bahçesi Emirgan’da buluştu. Başkanların gündemi koronavirüs ve ramazan ayı oldu. Yıllardır önemli bir gelenek olan lale ekimine de değinen başkanlar, doğayla iç içe olmanın verdiği mutluluktan bahsetti. 25 Sarıyerli muhtarın da katıldığı buluşma da ortak ramazan mesajı ise sağlık ve dayanışma oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi

SOFRALAR AYRI KURULSA DA GÖNÜLLER BİR

Sarıyer’in ve Sarıyerlilerin çok şanslı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Genç; “Bugün 3 başkan Emirgan’da bir araya geldik. Ramazan’ın gelmesiyle güzel bir başlangıç yaptık. Zor zamanlardan geçiyoruz. Diliyorum ki insanların yaşamını en iyi şekilde devam ettireceği süreçler yaşayalım. Bu salgının bir an önce hızını azaltıp, büyüklerimizi gönül rahatlığıyla ziyaret edeceğimiz günlerin gelmesini diliyorum. Birlik ve beraberliğimizi hiç bırakmayacağız. Ramazan ayında da dayanışmanın çok önemsendiğini bilmeliyiz. Hz. Mevlana ne güzel söylemiş; ‘Gönüle giren, gözden ırak olsa ne olur.’ Bu ramazan ayında göz göze diz dize olamayacağız ama gönülden gönüle paylaşımlarımızla geçecek. İsterdik ki bütün mahallelerde iftar sofralarımızı kurup Allah ne verdiyse rızkımızı paylaşalım. İstinye Tersane de türkülerimizi söyleyelim, çaylarımızı yudumlayalım, vatandaşlarımızın getirdiği ikramları birlikte yiyelim. Sahuru bekleyelim, kahkahalar atalım. Varsın bu yıl da böyle olsun. İnsanlık o kadar problemli günler yaşamış ki. Veba salgını yaşamış. Ülke olarak bu günleri de atlatacağımıza, neşe içinde ramazanlar idrak edeceğimize inanıyorum. Dualarımız en kısa sürede kabul olmasını diliyorum. Sofralarımız bereketli olsun”

YARDIMLAŞMA AĞI OLUŞTURDUĞUMUZ BİR DÖNEM OLSUN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada, Sarıyer’in ev sahipliğinde güzel bir gelenek haline gelen lale ekimine değindi. Türkiye’nin her yerinden insanların Sarıyer’e geldiğini vurgulayan İmamoğlu, konuya ilişkin şunlara değindi; “Madrid’den, Hollanda’dan misafirlerimiz var. Öncelikle herkese sağlık diliyorum. Zor günlerden geçiyoruz. Ramazan ayını da karşıladık. Ramazan’ın bütün bu hastalıklardan arındığımız ama aynı zamanda kötü düşüncelerden de arındığımız bir ay olmasını diliyoruz. Yoksulluk çok derin. Yardımlaşma ağı oluşturduğumuz bir dönem olsun. Lalenin güzelliğinin hayatımızın renkliliğine yansımasını diliyorum. İklim değişikliğinin zor koşullarına rağmen laleler geç de olsa açtı. Kentin korunmasındaki en önemli kıstas İstanbul’un doğasının korunmasından geçer. Bunun için mücadele ediyoruz.”

PANDEMİ KURALLARINA UYARAK BU SÜRECİ ATLATMAMIZ ÇOK ÖNEMLİ

Hakikatten bu zor günlerde insanın kendisiyle ve doğayla buluşması apayrı bir öneme sahip” diyerek duygularını ifade eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Açıkçası Sarıyer’de durum çok uzun yıllardan beri böyle ama 16 milyon İstanbullunun doğayla buluşmasının yolunun açıldığı bir milat olarak görüyorum. Pandemiye, yoksulluğa rağmen doğayla buluşmak, lalelerle birlikte geleneği devam ettirmek çok kıymetli. Laleler çok nazik ve naif bitkilerdir ama bir özelliği de kadının kararlılığını hissettirir. Her şeyden önemlisi pandemi kurallarına uyarak bu süreci atlatmamız çok önemli.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarıyer Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu Meclisten Geçti
Sarıyer Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu Meclisten Geçti
Sarıyer'’in Gururu 4 Yaşında
Sarıyer'’in Gururu 4 Yaşında
Başkan Genç'ten Mesaj
Başkan Genç'ten Mesaj
İstiklal Marşı 100 Yaşında
İstiklal Marşı 100 Yaşında
Çanakkale’nin Kahramanları Sarıyer’de Anılacak
Çanakkale’nin Kahramanları Sarıyer’de Anılacak

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169