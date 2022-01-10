Başkan Genç, Basın Emekçilerini Unutmadı

Gazetecilik mesleğini onurlandırmak için 1961 yılından bu yana sadece Türkiye’de kutlanan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen kahvaltıya İstanbul ve Sarıyer’de yerel ve ulusal medyada görev alan gazetecilerin yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç ve yönetimi katıldı. Ülke olarak gerek siyasi gerekse ekonomik anlamda zor günlerden geçildiğini ifade eden Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, doğru haberi yapmak adına emek veren gazetecilerin yaşamlarının daha da zor olduğunun altını çizdi.

ASLOLAN ÖZGÜRLÜĞÜ YAZMAK

Yaptığı konuşmada 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü kutlayan Başkan Genç, “Gazeteciler olarak sizin yaşamınızın çok daha zor olduğunu biliyorum. Bugün yayınlanan bir gazetede “Özgürlüğü yazmak istiyoruz” diye bir ifade gördüm. Aslolan o. İnsanın görevini özgürce yapabilmesi kadar güzel bir şey yok. Yazdıklarından, düşüncesinden, bakışından dolayı dava gören ve tutuklu olan gazeteci arkadaşlarıma özgürlük diliyorum” dedi.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in konuşması sonrasında söz alan gazeteciler, mesleklerini yaparken yaşadıkları zorlukları anlattı. Etkinlik sonunda fotoğraf makinesini eline alarak gazetecilerin fotoğraflarını çeken Başkan Genç, bu işin gerçekten zor olduğunu ifade etti.