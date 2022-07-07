40 Yıllık Mülkiyet Sorunu Çözüldü

Pınar Mahallesi ve Hisar Mahallesi’nden başlamak üzere İBB’ye ait taşınmazların hak sahiplerine satışı konusu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında imzalanan protokol sayesinde İBB Meclisi’ne taşındı ve oy birliği ile kabul edildi. Göreve geldiği günden bu yana ilçedeki paydaşlarla birlikte mülkiyet sorununun çözümü için çalışan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, tarihi kararın alındığın altını çizerek yaptığı konuşmasında, 2009'dan beri devir, takas ve ıslah planı çalışmaları olmak üzere konunun çözümü için her yolu denediklerini açıkladı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

“Tapu umuduyla vatandaş sürekli belge biriktirdi”

Başkan Genç, İBB meclis gündemine taşınan ve oy birliği ile kabul edilen karar ile ilgili yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Mülkiyet üzerine bugüne kadar çok şey söylendi. Bugün itibariyle bu karar neticesinde artık söylem safhasını aşmış ve eyleme geçmiş bulunuyoruz. Mülkiyet üzerine çok çalışma yapıldı. Takas yolu denendi, kanunlarda değişiklik yapıldı, ıslah planı çalışmaları yapılarak her yol denendi. 2018 yılında imar barışı yürürlüğe girdi. “Tapu veriliyor” diye vatandaş umutlandı. Vatandaş hep tapu umuduyla 1984 yılında çıkarılan 2981 sayılı yasaya istinaden tapu tahsis belgesi aldı, imar barışından yapı kayıt belgesi aldı. Tapu umuduyla vatandaş sürekli belge biriktirdi.

Sarıyer’de satışa konu olacak mülkler; üzerinde 40 sene önce mahallelerin kurulduğu mülkler. Bu mülkler üzerinde deprem güvenliği bilinmeyen, usulüne uygun yapılıp yapılmadığı bilinmeyen bir yapı stoku var. Ve bu yapı stoku içerisinde de 200 bine yakın nüfus yaşıyor. Vatandaş elinde tapu olmadan biliyorsunuz hiçbir resmi işlem başlatamıyor. Bundan önce bir kırk yıl heba edilmişti, geçmişin sorunları zamanında çözülmeyerek bugüne ötelenmişti. Bundan sonrada ötelemenin kimseye bir faydası yoktu. Bu konu kimseye şahsi çıkar sağlamayan toplumsal bir talepti. Biz bugüne kadarda Sarıyer Belediyesi olarak şahsi çıkar taşıyan, toplumsal olmayan hiçbir konuyu ne ilçe ne de İBB Meclis gündemine taşıdık.

“Meclis bugün tarihi sorumluluğunu yerine getirmiş oldu”

Tapu talebi tamamen halkın kendi talebi, halka rağmen siyaset olmuyor. Her seçim döneminde bu konu siyasete konu oldu. Hemen hemen her parti bu konuda halka vaatlerde bulundu. Ve bugün bu kararla bütün partiler verdiği sözün arkasında durmuş oldu. Meclis bugün tarihi sorumluluğunu yerine getirmiş oldu. Bugün bu kararın alınmasında emeği geçen mesai harcayan Sayın Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na ve bürokratlarına, mecliste grubu bulunan ve destek siyasi partilerin yönetimlerine, komisyon üyelerine ve çalışma arkadaşlarıma şahsım ve Sarıyer halkı adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum.”

“Vatandaşın alım gücü de göz önünde bulundurulacak”

Kararın uygulama konusunda endişeler olabileceğini ifade eden Başkan Genç, “Kararın uygulanması ve satış koşulları tamamen hak sahipliği gözetilerek ve yasalara uygun olarak gerçekleştirilecek. Tapu tahsisi olanlar 2981 sayılı yasaya göre, yapı kayıt belgesi olanlar imar barışına göre işlem görecekler. Satın alınmayan hisseler yine İBB’nin üzerinde bırakılarak üçüncü şahıslara konu edilmeyecek. İBB yine her parselin ortağı, hissedarı olacak. Satış bedelleri vatandaşın alım gücü de göz önünde bulundurularak yasalara uygun şekilde sokak rayiç bedelleri üzerinden belirlenecek” dedi.