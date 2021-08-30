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30 Ağustos Zaferi Sarıyer'de Kutlanıyor

Kurtuluşun ve Bağımsızlığın sembolü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümü, ilçe protokolünün ve vatandaşların katılımıyla Sarıyer Merkez’de yapılan törende coşkuyla kutlandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2021 Pazartesi 14:59
30 Ağustos Zaferi Sarıyer'de Kutlanıyor
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Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümü Sarıyer’de kutlandı. Korona virüs salgını önlemleri eşliğinde gerçekleştirilen etkinliğe katılım oldukça yoğun oldu. Saygı duruşu ile başlayan program, İstiklal Marşı ile devam etti. Sarıyer Merkez’de yapılan törenin ardından Sarıyer Kaymakamlığında bir bayramlaşma gerçekleşti.

SARIYER MERKEZ'DE YAPILAN RESMİ KUTLAMAYA YOĞUN KATILIM

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtının önünde gerçekleştirilen çelenk sunma törenine; CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Sarıyer Kaymakamı Mehmet Özer, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Pınar Sayın Sandıkçı, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, AK Parti Sarıyer İlçe Kadın Kolları Başkanı Şükran Soylu Demiralp, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Sevim Yalınkılıç, CHP Sarıyer İlçe Kadın Kolları Başkanı Sunay Sevinç, İYİ Parti Sarıyer İlçe Başkanı Mustafa Yazıcı, İYİ Parti Sarıyer İlçe Kadın Kolları Başkanı Nazmiye Akaltun Işık, MHP Sarıyer İlçe Başkanı Hakan Başpınar, Gelecek Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Erhan Vergili, Memleket Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Doğan Altıntaş, DSP Sarıyer İlçe Başkanı Alaaddin Pınarbaşı, BBP Sarıyer İlçe Başkanı Gencay Çiftci, Vatan Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Mesut Çalışkan, Sarıyer İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Işıktaş, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Bülent Çelik, Sarıyer Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcanlar, Sarıyer İlçe Müftüsü Mehmet Muslu, Sarıyer Belediye başkan yardımcıları, STK ve dernek temsilcileri, Kızılay gönüllüleri, muhtarlar, gaziler ve çok sayıda Sarıyerli katıldı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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