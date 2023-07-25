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Zeytinburnu’nda 3 Yeni Noktaya 112 Acil Hizmet İstasyonu

Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sümer, Seyitnizam ve Kazlıçeşme Mahalleleri’ndeki 112 Acil Hizmet İstasyonlarının açılışı Belediye Başkanı Ömer Arısoy tarafından yapıldı. Böylelikle ilçedeki 112 Acil Hizmet İstasyonu sayısı 7’ye yükselmiş oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Temmuz 2023 Salı 16:40
Zeytinburnu’nda 3 Yeni Noktaya 112 Acil Hizmet İstasyonu
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Zeytinburnu Belediyesi ilçedeki 112 Acil Hizmet İstasyonu sayısını yükseltmeye devam ediyor. İlçede 2023 yılı Acil Sağlık Hizmeti vaka sayısının 9 bin 296’ya ulaşmasının ardından kolları sıvayan Zeytinburnu Belediyesi; Sümer, Seyitnizam ve Kazlıçeşme Mahalleleri’ne de yeni istasyonlar kurdu. 3 yeni 112 Acil Hizmet İstasyonu’nun açılışını yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Sümer, Seyitnizam ve Kazlıçeşme’deki yeni noktalarımızla birlikte, ilçemizde toplam istasyon sayımızı 7’ye çıkarıyoruz. Zeytinburnulu hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.
İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
“İSTASYONLARIMIZ 24 SAAT BOYUNCA HİZMET VERİYOR”
İstasyonların yerlerinin nüfus yoğunluğu, trafik durumu, sağlık kuruluşlarına mesafe gibi birçok parametreye göre belirlendiğine dikkat çeken Başkan Arısoy, “İstasyonlarımızın hepsi 24 saat açık. Her birinde sağlık personelleri, acil tıp teknikerleri ve şoförlerden oluşan 12 personel görev alıyor. Ciddi hastalık ve yaralanmalar için acil tedavi ve nakil hizmeti veren bu istasyonlar hayat kurtarmak için çok önemli.” diye konuştu.
“İLÇEMİZE 2 YENİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ DAHA KAZANDIRACAĞIZ”
Hâlihazırda Zeytinburnu’nda 18 Aile Sağlığı Merkezi’nin bulunduğunu, burada 79 aile hekimi ve 74 aile sağlığı elemanının çalıştığını belirten Başkan Arısoy, son olarak, pandemi döneminde Maltepe Aile Sağlığı Merkezi’ni hizmete aldıklarını söyleyerek, ilçeye 2 yeni Aile Sağlığı Merkezi daha kazandıracaklarının bilgisini verdi.
Kaynak:istanbul Times Haber Ajansj (İTHA) 

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