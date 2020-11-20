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Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Dijital Sağlık Panelleri başladı
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Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Dijital Sağlık Panelleri başladı

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesi henüz hayatımızda Korona Virüs (KOVİD 19) yok iken her hafta yerleşkenin ikinci katında yapmış olduğu sağlık okur yazar seminerlerini bu sefer “Digital Sağlık Paneli” şeklinde Face Book üzerinde konusunda uzman doktorların katıldığı canlı yayın ile meraklıları ile buluştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Kasım 2020 Cuma 17:53
Zeytinburnu Avrasya Hastanesi Dijital Sağlık Panelleri başladı
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UZMAN DOKTORLAR BİLGİLERİNİ MESAFE SINIRI OLMADAN DÜNYAYA CNLI YAYINDA SUNDU…

Yıllardır Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesinde yerli ve yabancı hastalara bilgisini sunan Genel Cerrahi uzmanı Op.Dr.Hasan Lice, Op. Dr. Coşkun Görmüş, Op. Dr. A. Kerim Özakay ve Op. Dr. Akın Ünal’ın katıldığı Face Book canlı yayının moderatörü ise hastanenin, İdari Amiri Gönül Dilek başarılı bir şekilde yaptı.

İLGİNÇ KONULARDA İLGİNÇ SORULAR GELDİ

Genel Cerrahi uzmanı Op.Dr.Hasan Lice yaptığı konuşmada şunları söyledi: Biz hastane olarak yıllardır halkımızı sağlık alanında ön bilgi sahibi yapmak adına seminerler ve toplantılar düzenledik. Kovid 19 daha devam edeceği belli olduktan sonra hastane yönetimimiz bu kez de aynı bilgileri digital ortamda halkımız ile paylaşmamıza imkân sağladığı için teşekkür ederim dedi.

Op. Dr. Coşkun Görmüş’tecrübelerini paylaşarak gelen her soruya içten ve samimi olarak cevap verdi.

Op. Dr. A. Kerim Özakay ve Op. Dr. Akın Ünal’ın’da yapılan çalışma hakkında hastane yönetimine ve soru soran izleyicilere teşekkür ettiler.

İdare amiri Gönül Dilek de başarılı bir şekilde Face Book üzerinde yapılan canlı yayının moderatörlüğünü başarılı bir şekilde yaptı.

AVRASYA HASTANELER GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI GENEL CERRAHİ UZMANI OP.DR HÜSEYİN URLU İSE ŞUNLARI SÖYLEDİ:

Biz hastane olarak kurulduğumuz 1998’den bu yana,eğitim,çevre,kültür ve sanat faaliyetlerine hep önem verdik.

Yıllardır halkımızı sağlık alanında bilgi sahibi yapmak adına gerek kurumumuzun konferans salonunda gerekse de talepte buluna bir çök kurum ve kuruluşun bünyesinde sağlık alanında bir çok değişik konuda seminerler, paneller ve toplantılar yaptık.

Pandemi sürecinin uzayacağı belli olduktan sonra bizde bu hizmetimizi digital ortamda yamaya karar verdik.

20 Kasım 2020’de dört hekimimizin katıldığı canlı yayınımız güzel oldu. Emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma ve bizi izleyen herkese teşekkür ederim dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 20.11.2020 18:10
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