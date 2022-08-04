Yüzme Sonrası Omuz ya da Boyun Ağrılarına Dikkat

Yüzme tüm vücudun çalıştırıldığı ve kas aktivitesinin yüksek olduğu bir spor. Bununla birlikte enerji harcanması açısından da son derece faydalı. Zira Ortopedi uzmanı Prof. Dr. Gökhan Meriç’in verdiği bilgiye göre 1 km yüzme 4 km koşmaya eşdeğer miktarda enerji harcanmasını sağlıyor. Ancak bununla birlikte yüzme sırasında özellikle boyun ve omuz eklemine normalden daha fazla yük bindiğini hatırlatan Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Gökhan Meriç, bu nedenle ortaya çıkabilecek sorunlara işaret etti.

YÜZME SONRASI OMUZ AĞRISI NEYE İŞARET EDER?

Omuz ekleminin vücudun en hareketli eklemi olduğunu ve bu hareketini çevre kapsül yapısının esnekliği sayesinde gerçekleştirdiğini söyleyen Prof. Dr. Meriç, “Ancak yapısal olarak eklemleri daha gevşek olan kişilerde bu kapsül yapısına daha fazla yüklenme ağrıya sebep olabilir” diye konuştu.

Yüzmeden kaynaklı sık görülen omuz rahatsızlıklarının başında, omuz kaslarında tendinit (ödem) ve omuz ekleminde sıkışma geldiğini belirten Prof. Dr. Gökhan Meriç, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Yıl içinde çok kullanmadığımız omuz ve sırt kaslarının fazlaca kullanılması, kulaç atarken kolunuzu yukarı kaldırıldığında omuz kemiğinin omuz kasları üzerindeki sıkışma etkisinin artması, omuz ekleminde kıkırdak hasarı, pazu kasında tendinit görülebilir. Omuz kaslarının omuz kemikleri arasında sıkışmasına bağlı bu kasların ödemleşmesi ve inflamasyonu ağrıya sebep olabilir.”

YÜZÜCÜ OMUZU SPORCUNUN PERFORMANSINI DA ETKİLİYOR

yoğun yapıldığı dönemlerde ortaya çıkan omuz ağrısı olarak tanımlanan yüzücü omuzunun, profesyonel yüzücülerin yüzde 40-60’ında gözlenebilen bir sorun olduğunu belirten Prof. Dr. Gökhan Meriç, “Aşırı kullanım, eklemlerin yapısal olarak normalden daha esnek olması, omuz çevresi kas gücünde yetersizlik ve yanlış yüzme tekniği yüzücü omuzuna yol açabilir. Yüzücülerde sık görülen bu sorunun ana sebebi omuz kaslarında dengesiz gelişim, kürek kemiğinde hareket sorunları ve yanlış tekniktir. Bu durum sporcunun performansını da olumsuz etkiler” diye konuştu.

OMUZDA AĞRI VARSA YÜZMEYE ARA VERMEK GEREKİR

Yüzme sonrasında veya sırasında omuzda ağrı varsa öncelikle yüzmeye ara vermek gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Gökhan Meriç, bu durumda yapılması gerekenlerle ilgili şu bilgileri verdi: “Ağrılı dönemde omuza günde 3-4 defa 10-15 dakikalık sürelerle buz uygulaması yapmak gerekir. Bununla birlikte 5-7 gün süre ile ağrı kesici jel ve tablet kullanmak da fayda sağlayacaktır. Ancak omuzdaki ağrı dinlenmeye ve tedaviye rağmen 10 günden fazla sürdüyse, üstelik günlük aktiviteleri yapmayı engelliyorsa mutlaka bir uzmana başvurulmalı.”

Omuz ağrılarında hastaların altta yatan nedene göre tedavinin farklılaşmakla birlikte fizik tedavi, egzersiz ve omuz içi enjeksiyonlarından fayda sağlanabileceğini söyleyen Prof. Dr. Meriç, “Tedaviye rağmen şikayetleri devam ettiği kas yırtığı gibi ileri durumda kapalı omuz artroskopisi ile müdahaleler gerekebilir” diye konuştu,

BOYUN KASLARINDA ZAYIFLIK BOYUNDA AĞRIYA NEDEN OLABİLİR

Boynun önündeki zayıf kasların güçlü olanlardan daha hızlı yorulduğunu ve yüzme süresinin artmasıyla birlikte boyunda ağrı görüldüğünü hatırlatan Prof. Dr. Gökhan Meriç, ağrıya neden olabilen durumlarla ilgili şu bilgileri verdi: “Nefes alırken boyunun aşırı döndürülmesi vücut ile başın aynı hizada olmaması boyun ağrısına sebep olabilir. Nefes alırken, boyun ağrısı veya uyuşukluktan ve kollarda karıncalanma yaşanıyorsa boyun fıtığına işaret edebilir. Özellikle boyun kasları zayıf olan kişilerde yüzme sonrasında boyun ve sırta yayılan ağrı yaşanabilir.”

YÜZERKEN BOYNU KORUMAK İÇİN BUNLARI YAPIN!

Yüzerken boynu korumak için bazı noktalara dikkat ederek ağrının önüne geçilebileceğini söyleyen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Meriç, “Öncelikle yüzerken başın bedenle aynı hizada olmasını sağlamak gerekir. Aynı zaman boynu çok fazla döndürmekten ve kolları aşırı uzanmaktan kaçınmak için vücudu solunum tarafına doğru döndürün. Boynun bir tarafında aşırı stresi önlemek için her iki tarafa eşit nefes vermek gerekir. Boyun kasları ile beraber karın kasları ve merkez bölge kaslarını güçlendirmek için uygun bir yüzme tekniğini kullanmaya çalışın.”

“AĞRI GEÇMİYORSA MUTLAKA BİR UZMANA BAŞVURULMALI”

Yüzme sırasında ya da sonrasında boyun bölgesinde ağrı oluşması durumunda öncelikle yüzmeye ara verilmesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Gökhan Meriç şu uyarılarda bulundu: “Ağrıyı gidermek için ağrı kesiciler kullanılabilir. Bunun yanında sıcak su torbası ve sıcak duş bu bölgedeki kasları gevşetir ve boyun kan dolaşımını arttırır. Ellerde uyuşma ve karıncalanma ve güç kaybı ile birlikte olan boyun ağrısı boyun fıtığı ile ilişkili olabilir ve mutlaka bir uzmana danışılmalıdır. Geçmeyen boyun ağrısında yine bir uzmana danışılmadır.”