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Yüz felcinin 10 maddede nedenleri ve belirtileri nelerdir?

Soğukların artmasıyla birlikte ortaya çıkan hastalıklar daha çok üst solunum yollarını etkilese de, farkında olunmayan bir hastalık da yüz felci (fasiyal paralizi)’dir. Vücudumuzdaki tüm kasların çalışmasını sağlayan bir sinir sistemimiz bulunuyor. Sinir sistemimiz, merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sistemi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşurken, periferik sinir sistemi beyinden çıkan kraniyal sinirler ve omurilikten çıkan spinal sinirlerden oluşuyor. Merkezi sinir sistemindeki herhangi bir hasar tüm vücudu etkilerken, periferik sinir sistemindeki bir hasar o sinirin uyararak çalışmasını sağladığı kası etkiliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Nisan 2022 Salı 11:51
Yüz felcinin 10 maddede nedenleri ve belirtileri nelerdir?
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Yüz kaslarımız, beyinsapından çıkıp kulağın arkasındaki kemiğin içinden geçen fasiyal sinir tarafından uyarılıp, hareket ettiriliyor. Fasiyal sinirin alın, göz, burun, dudak ve çenemize giden dalları var. Her dal, kendi bulunduğu bölgedeki kasların hareketinden sorumludur. Fasiyal sinir, ayrıca tat alma duyusu, gözyaşı ve tükürük salgısından da sorumludur.

Yüz felci hakkında bilgiler veren Therapy Sport Center Fizik Tedavi Merkezinden Uzman Fizyoterapist Leyla Altıntaş, şunları söyledi:

Yüz felci, yüzdeki kasların tek ya da çift taraflı olarak hareket ettirilememesi veya hareketinin azalması durumudur. Merkezi sinir sistemindeki bir harabiyete bağlı olarak ortaya çıktıysa, beraberinde tüm vücutta etkilenme şeklinde eşlik edebilir. Fasiyal sinirin hasarına bağlı olursa, yüzün tek ya da çift taraflı hasarında, iki tarafında da yüz kaslarında hareket kaybı görülebilir. Sıklıkla fasiyal sinirin geçtiği kanal içerisinde sıkışmasına bağlı olarak, bu hasar meydana gelebilir.” dedi.

Yüz felcinin nedenleri ve belirtileri nelerdir?

Fasiyal sinir hasarına bağlı olan yüz felci tanısı, ne kadar erken konulursa tedavisi o kadar hızlı olur. Özellikle altta yatan tümöral durum yoksa veya sinir herhangi bir kesiye maruz kalmadıysa, hastaların %80’i 3-4 hafta içerisinde kendiliğinden iyileşir.

Eğer yüz felci belirtileri gösteriliyorsa vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğinin altını çizen Uzman Fizyoterapist Leyla Altıntaş, şunları kaydetti:

Doktor tarafından yüz felci nedenine yönelik olarak, ilaç tedavisi uygulanmaya başlar. Beraberinde fizyoterapistler tarafından uygulanacak fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları ve egzersiz programları, kas hareketlerinin geri kazanılmasında çok daha hızlı ve etkili olacaktır.” diye konuştu.

Uzman Fizyoterapist Leyla Altıntaş, yüz felcinin nedenleri ve belirtileri hakkında şunları anlattı:

Yüz felcinin nedenleri:

1-Aşırı rüzgar ya da soğuğa maruz kalmak, özellikle de ıslak saçla dışarı çıkılması, vapor yolculuklarında açık havada korumasız oturmak,

2-Fasiyal sinir etrafındaki tümöral durumlar,

3-Kulak ve çene eklemi arasına darbe almak,

4-Kulakta görülebilen özellikle zona gibi viral enfeksiyonlar,

Yüz felcinin belirtileri:

6-Kaşlarınızı yukarı hareket ettirmede zorluk, kaş çatmada zorluk,

7-Gözlerinizi kapatmada zorluk,

8-Gözyaşı ve tükürük salgısında artma,

9-Gülümsemede ağızda bir tarafa kayma,

10-Tad alma duyunuzda değişiklik. 

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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