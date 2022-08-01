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Yurt Dışı Seyahatlerinde Sağlığınızdan Olmayın

Yazın özellikle yurt dışına seyahat edeceklerin atlamaması gereken en dikkat çekici önlemlerin başında seyahat sağlığı geliyor. Özellikle başka ülkelere/kıtalara yapılan seyahatlerde gerekli tedbirler alınmazsa büyük sıkıntılar yaşanabilir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ağustos 2022 Pazartesi 13:52
Yurt Dışı Seyahatlerinde Sağlığınızdan Olmayın
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Yaz turizminin arttığı bu günlerde özellikle yurt dışına seyahatler vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Ancak gittiğiniz kıta veya ülke sizin sağlığınıza zarar verebilir. Kızılay Hastanesi Hekimlerinden Dr. M. Zafer Ekinci farklı ülkelere yapılan seyahatlerde en sık karşılaşılan sağlık sorunları ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi. Dr. Ekinci, Enfeksiyon hastalıkları, kazalar ve acil hastalıklar, araç tutması, böcek/yılan ısırıkları ve biyoritim bozukluğu (jet lag) tablosu en sık karşılaşılan sağlık sorunlarıdır” diye konuştu.

Yüksek Riskli Ülkelere Yapılan Seyahatlere Dikkat edin

Dr. M. Zafer Ekinci, “Seyahat enfeksiyonları seyahat sırasında veya döndükten sonra ortaya çıkabilir. Bu belirtiler seyahat yorgunluğu gibi rahatsızlıklarla karıştırılır. Özellikle Afrika, Orta Doğu, Asya ülkeleri (özellikle Güneydoğu Asya) ve Güney Amerika ülkeleri ile Kuzey Afrika, Akdeniz ülkeleri, Güney ve Doğu Avrupa, Çin, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Kuzey Batı Avrupa, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelere yapılan yolculuklarda ciddi oranda hastalık riskleri bulunmaktadır. Seyahate çıkmadan önce yüksek veya orta riskli bir ülkeye gidiyorsa ya da kişinin kendisi riskli ise (yaşlı, çocuk, hamile, şeker/böbrek/tansiyon hastası gibi) mutlaka Seyahat Sağlığı Merkezi’ne başvurmalıdır. Seyahate çıkanlar için profilaksinin çoğu kez seyahatten önce yapılması, bazen seyahat süresince uygulanması ve sonrasında da sürdürülmesi gerekmektedir” dedi.

Bu Hastalıklar Yemeklerde ve İçtiğiniz Sularda

Sıtma gibi bazı durumlarda seyahate çıkmadan başlayıp ve seyahat sonuna kadar ilaç kullanma zorunluluğu olduğunu hatırlatan Kızılay Hastanesi Hekimi. Dr. M. Zafer Ekinci, “Bu kişinin gideceği ülkeye göre hekim tarafından ilaç düzenlenmelidir. “Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde, gıda ve sular genellikle güvenli kabul edilmemektedir. Açıkta satılan gıdalar, çiğ tüketilen, pişirilmemiş ya da az pişirilmiş gıdalar, klorlanmamış musluk suları, bu tür sulardan elde edilmiş buz kalıpları güvenli değildir. Kapalı şişe suları ya da klorlanmış sular tüketilmelidir. Kaynatılan suyla hazırlanan çay vb. içecekler ya da pişirilmiş gıdalar, temiz suyla yıkanan meyveler temiz kabul edilir. Ayrıca böcek ısırığı, yılan sokması gibi durumlara karşı uygun kıyafet ve bazı durumlarda cilt koruyucularla tedbir almak gerekmektedir. Gidilecek ülkeye ve kişinin aşı durumuna göre gereken bütün aşılar yapılmalıdır. Bu aşıların bazıları etkisini geç gösterir. O nedenle seyahat öncesi hekime başvuru en az bir hafta önce yapılmalıdır” diye konuştu.

Kronik hastalıklar tedbir alınırsa seyahate engel olmaz.

Dr. M. Zafer Ekinci, “bu hastalıklarla gerekli hususlara dikkat edilmezse ciddi sağlık problemleri yaşanabilir. Devamlı ilaç kullanan hastalar seyahat boyunca yetecek kadar ilacı yanlarına almalıdırlar. Umre ve Hac ziyaretleri sırasında ve sıcak bölgelere seyahatlerde yeterli sıvı alımı önemlidir. Seyahat sırasında hareketle birlikte artan sıvı ihtiyacı ateş, halsizlik ve nörolojik bozukluklar gibi birçok klinik tabloya neden olabilir. Yolculuğa çıkanlara içinde acil ihtiyaç olabilecek malzemeler olan bir çanta bulundurmalarını tavsiye ederiz. Bu çantada; ağrı kesici (aspirin vb.), antiseptik veya bakterisidal sabun solüsyonu, su temizleme damla veya tabletleri, sinek-böcek kovucular, termometre, tek kullanımlık enjektör, elastik bandaj, gazlı bez, flaster, serum fizyolojik burun damlası ve hekimin tavsiye ettiği profilakside kullanılacak antibiyotikler olmalıdır” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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