Yumurta Çatlatma İğnesi Nedir?

Bunlar da yumurtaların içinde bulunan yumurta hücrelerinin gelişimini destekleyen ve yumurtlama sonrasında yumurtayı savunma anlamında uyaran hormon hcg dir. Özellikle gebeliğin erken döneminde bu hormon daha sonra plasenta tarafından uzmanlaşan hücreler tarafından salgılanmaktadır. Kadınlarda yumurtlamayı sağlanması ve erkeklerde sperm sayısını artırmak için kısırlık tedavisinde yoğun olarak kullanılır. Yumurta çatlatma iğnesi de doğurganlık tedavilerinde kullanılan normal bir enjeksiyon olarak tanımlanabilir. Bu inanın farklı formları ve markaları vardır. İçinde hcg hormonu olan yumurta çatlatma iğnesinin temel görevi yumurtaların olgunlaşmasını sağlamak ve serbest kalması için gerekli tetiklemeyi ortaya çıkarmaktır.

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Yumurta çatlatma iğnesi etkisi nedir?

Yumurta çatlatma yenisinin yapılması için belirli kurallar vardır. Öncelikle yumurta çatlatma iğnesinin yapılmadan önce kadınlarda adet döneminin ikinci günden itibaren belirli bir ilaç tedavisine başlanır. Hormon tedavisi olarak değerlendirilebilecek bu tedavide 10-12 gün sonra yumurta çatlatma iğnesi yapılır. Yumurta çatlatma iğnesinden sonraki 36 saat dışında çiftlerin düzenli olarak cinsel ilişkiye girmesi ya da bu süre sonrasında enjeksiyon yapılarak sperm ile yumurtanın döllenmesi sağlanır.

Yumurta hücrelerinin içinde Folikül isimli küçük keseler yer alır. Bu keseler yumurtayı belirli bir boyuta ulaşıncaya kadar sarar. Daha sonra yeterli büyüklüğe geldiği anda çatlama olur ve yumurta serbest kalır. Yumurta çatlatma iğnesinde yumurtaların sağlanması için hormonların düzeyini artırmaya yarayan bir ilaçtır. Salınan yumurta ve spermler bir araya geldiğinde sağlıklı bir döllenme gerçekleşir ve hamilelik süreci başlar. Daha sonra ortaya çıkan sağlıklı embriyo rahim içine yerleştiğinde gebelik başlamış olur. Yumurta çatlatma iğnesi gebeliğin başlaması için yumurtanın uyarılmasıda temel işlev görür.

Yumurta çatlatma iğnesi ne zaman yapılmalıdır?

Yumurta çatlatma iğnesinin verimli ve doğru olabilmesi için zamanlamanın tam olarak uygulanması gerekir. Yumurta, çatlatma ve türüne göre zamanlama talimatları farklı olabilir. Bu süreçte birkaç saat gecikme yaşansa daha iyi tedavi, başarılı olmayabilir. Çatlatma iğneleri temel olarak tüp bebek tedavisi döngüsünde yumurta toplama aşamasından 36 saat önce uygulanır. Cinsel ilişki ya da aşılama tedavisi ile gebelik planı yapan kişilerde ise yumurtlamadan yaklaşık 30 saat sonra uygulanır. Bu yüzden enjeksiyonun yapıldığı gün ve bunu izleyen 2 günlük süreç doğurganlık açısından çok önemlidir. Zaman aralığı bazen değişebilirse de uzmanlar bu konuda hastayı yönlendirir. Yumurta çatlatma iğnesinin zamanlaması, poliplerin gelişimi ile birbirine paralel olur. Enjeksiyon çok sayıda en uygun boyutta kadar büyüdü anda yapılır. Az gelişmiş ya da gelişmemiş yumurtalar ile hamile kalma şansı düşük olduğu için yumurta gelişimi ve büyüklüğü her zaman takip edilmelidir. Bu süreçte yumurta çatlatma hissini yaparken en uygun zamanı uzmanlar belirleyecektir.

Yumurta çatlatma iğnesi nasıl yapılır?

Yumurta çatlatma yine sanılanın aksine uygulanması çok zor olan bir tedavi değildir. Hatta gerekli bir kaç dakikalık eğitimi aldıktan sonra anne adayları evde kendi bile uygulayabilir. Ancak uzmanların süreci yönetmesi ve onlar tarafından uygulanması daha önemlidir. Bu iğne sadece önerilen miktarda kullanılır. Daha yüksek ve daha az dozda kullanılması problemlere yol açabilir. Reçetede yer alan talimatları izleyerek bunu uygulayabilirsiniz.

Genellikle hcg hormonu cildin altına vakasının içinde enjeksiyon şeklinde uygulanır. Anne adayı kendisi veya Eşi yumurta çatlatma iğnesi yapabilir ancak bu konuda bilginiz yoksa sağlık kuruluşuna giderek uzmanlardan yardım alabilirsiniz.

Zaten tüp bebek gibi. komplike tedaviler yapımında yumurta çatlatma enese sağlık merkezi tarafından yapılır. Yumurta çatlatma iğnesinin türleri farklı olabilir. Bazen şırınga çekilmesi gereken sıvı ve toz formunda türleri de bulunur. Aynı zamanda bazı formları te hazırlanan tek dozluk şırıngalar da yer alır. Unutulmamalıdır ki, sıvı içinde bir parçacık olması durumunda ya da ilacın renginin değişmesi durumunda uygulanmaması gerekir. Aynı zamanda karışmamış hece genci yok sanırım oda sıcaklığında muhafaza edilerek ışık nem ve sıcaktan korunmalıdır. Aynı zamanda karışım sonrası enjeksiyon yapılana kadar buzdolabında saklanması doğru olur.

Yumurta çatlatma iğnesi sonrası süreç nasıldır?

Yumurta çatlatma yine sinden sonra gebeliğin ortaya çıkması için doğal gebelik prosedürleri uygulanır. Bunun dışında tüp bebek tedavisi gibi farklı tedaviler yapılıyorsa, bu tedavinin prosedürleri uygulanmalıdır. Yumurta çatlatma yapıldıktan sonra ilk 3 gün boyunca korunmasız 1 şekilde cinsel ilişkiye girilmelidir. Enjeksiyon yapıldıktan sonra ilk 36 saat çok önemlidir. Cinsel ilişki bol bol gerçekleştiren çiftler bu süreçte gebelik yaşayabilirler. Tüp bebek ya da aşılama tedavisi gibi doğurganlık yöntemini kullanan kişiler için cinsel ilişki önerilmez. Bu kişilerde en doğru zaman ortaya çıktığında anne adayından alınan yumurta ile baba adayından alınan sperm laboratuvar ortamında döllenebilir. Sonrasında 10-12 gün geçtiğinde gebelik testi yapılarak sonucun başarılı olup olmadığına bakılabilir.

Kaynak: https://ivoxtupbebekmerkezi.com/