banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 32
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.020,20
ALTIN
1.018,06
DOLAR
18,11
STERLİN
21,45
EURO
18,21
Abdi İpekçi Spor Salonunda Kim Haklı ?
Son Dakika
Abdi İpekçi Spor Salonunda Kim...
İyi Parti 23.Yılında Marmara Depremini Unutmadı
İyi Parti 23.Yılında Marmara Depremini...
Sosyal Medyada Harcadığımız Süre Değişmedi
Sosyal Medyada Harcadığımız Süre Değişmedi
4.5 Milyon İstanbulluya Hizmet Edecek Proje Tamamlandı
4.5 Milyon İstanbulluya Hizmet Edecek...

Yorgunluk ve Stres Karaciğeri Yağlandırıyor

Vücudun protein sentezi ve sindirim için gerekli olan enzimleri üreten karaciğerde görülen hastalıklar belirti vermeden ilerleyebiliyor. Karaciğerde herhangi bir sinir olmadığı için herhangi bir belirtinin görülmediğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Yedibela, “Karaciğer rahatsızlığı, yorgunluk ve performansta keskin bir düşüş gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor. Ayrıca, sürekli iştahsızlık ve kan pıhtılaşmasının bozulması gibi şikayetler de aşırı yüklenilmiş bir karaciğere işaret edebiliyor. Bu gibi durumlarda bir uzmanla görüşerek karaciğer değerlerinin kontrol edilmesinde fayda olabilir. Karaciğer yağlanması, uygun ve zamanında tedavi edilmediğinde siroz gibi ciddi hastalıklara da yol açabiliyor çünkü” açıklamasında bulundu...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Ağustos 2022 Cuma 12:44
Yorgunluk ve Stres Karaciğeri Yağlandırıyor
banner171

Yüksel kolesterol, obezite ve diğer kronik rahatsızlıkların karaciğer sağlığını tehdit ettiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Yedibela, “Sağlıksız beslenme alışkanlıkları, stresli yaşam tarzı, bazı toksik maddeler ve nikotin tüketimi karaciğer için aşırı yüklenme faktörleri arasında. Özellikle nikotin kullanımının, karaciğer üzerinde olumsuz etkileri bulunuyor” şeklinde konuştu.

Yetişkinlerin yüzde 30’u karaciğer yağlanması yaşıyor

Obezite, diyabet ve sağlıksız bir yaşam tarzının karaciğer yağlanması için risk oluşturduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Yedibela, “Yüksek tansiyon ve insülin direnci gibi metabolik işlev bozuklarının kaynağı yağlı bir karaciğer. Özellikle yetişkin bireylerde karaciğer yağlanması oldukça fazla görülüyor. Sağlıklı bir bireyde karaciğer hücrelerinin yarısı yağ hücrelerinden oluşurken, sağlıksız bir bireyde yağ hücre sayısı neredeyse iki katına çıkabiliyor. Araştırmalar, karaciğer yağlanmasının en büyük nedeninin sağlıksız bir yaşam sürmek olduğunu gösteriyor. Yine aynı şekilde, oruç ve yemek yeme aralığının olabildiğince uzatılmasının, karaciğer yağlanmasını olumlu etkilediğini söyleyebiliriz” dedi.

Prof. Dr. Süleyman Yedibela karaciğer yağlanmasının siroz gibi ciddi hastalıklara da yol açtığına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Karaciğer yağlanması, karaciğer sirozunun gelişiminde de büyük rol oynuyor. Refah seviyesinin ve büyük oranda buna bağlı olarak obezite oranının yüksek olduğu gelişmiş ülkelerde siroza sebep olan nedenlerin başında karaciğer yağlanması geliyor.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meme Kanseri Belirtilerine Dikkat Edilmeli!
Meme Kanseri Belirtilerine Dikkat Edilmeli!
Mutlu Bir Yaşam için Doğru Beslenelim
Mutlu Bir Yaşam için Doğru Beslenelim
Zerdeçal Tüketmenin Faydaları Nelerdir? Hangi Hastalıklara İyi Gelir?
Zerdeçal Tüketmenin Faydaları Nelerdir? Hangi Hastalıklara İyi Gelir?
Güneşin Ciltte En Sık Yol Açtığı 5 Hastalık
Güneşin Ciltte En Sık Yol Açtığı 5 Hastalık
Vücutta Oluşan Ödeme Dikkat! Ödemden Kurtulmak İçin Tarif!
Vücutta Oluşan Ödeme Dikkat! Ödemden Kurtulmak İçin Tarif!

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169