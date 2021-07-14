Yeni Yönetmelik Aile Hekimlerini İsyanın Eşiğine Getirdi

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının uzun bir süredir beklediği Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları il sağlık müdürlüklerine bağlanarak, sözleşme feshi, açığa alma, sözleşme yenileme gibi yaptırımlar uygulanabilecek. Böylece, Aile hekimliği çalışanlarının ve hekimlerin sosyal medya paylaşımları, söylemleri, görüşleri il sağlık müdürlükleri tarafından kontrol edilerek, yaptırımla cezalandırılabilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

“BU DENLİ ABSÜRT MADDELER ÜZERİNE DÜŞÜNÜLMEDEN YAZILMIŞ OLMALI”

Yürürlüğe giren Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’ni değerlendiren Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken, “Aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının uzun süredir beklediği yönetmelik, haklarını ve çalışma koşullarını tanımlayacak eksiklikler giderilecek diye görülüyordu. Ancak beklentilerin aksine çalışanların hakları doğrudan il sağlık müdürlüklerine bağlanarak sözleşme feshi, açığa alma, sözleşme yenileme gibi doğrudan iş akdini bitirebilecek kararlar iki dudağın arasına alındı. Hekimlerin sosyal medya paylaşımlarını, söylemlerini, görüşlerini sözleşme feshi, açığa alma gibi ciddi yaptırımların kaynağı olarak gören bürokratların, bu maddeleri hazırlarken üzerine düşünmeden hazırladıklarını sanıyorum, sağlıkla ilgili basına izinsiz demeç verildiğinde 50 ihtar puanı, hasta ve yakınına karşı kendini koruma (basit bir müdahale ) 50 ihtar puanı demek, ses çıkarmayın demektir. Kronik hasta takibi yapmak aile hekimlerin yapmak istediği bir şeydi ancak aşı döneminde mi? İyileştirmeler yapılması gerekirken aile hekimlerini ve aile sağlığı merkezi çalışanlara bir çıkmaza sokuldu. Beş kez ihtar puanı almak sözleşmenin feshine neden olmakta, bir denetimde ‘tabela yamuk, duvara asılan eski afiş’ gibi bahanelerle beş ihtar puanı toplanırken, iyi niyetli olmayan bir tablo mevcut diyoruz” diye konuştu.

“HAK KAYIPLARINI GİDERECEK DENİYORDU, YENİ HAKSIZLIKLAR YARATTI”

Büyük vaatlerle getirilen yönetmeliğin yeni haksızlıklar yarattığını vurgulayan Özlem Akarken, “Beş yıldır masada olan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği, sağlık emekçilerinin istediklerini vermek bir kenara dursun, kronik hastalık takibi göreviyle yüzde 40’a yakını takip edilemez olan hastalar nedeniyle gerçekleşecek maaş kesintisi talebiyle yeni haksızlıklar yaratacak. Sağlık çalışanlarından ‘yapılması imkânsız’ bir talepte bulunup, gerçekleştirilmediğinde maaş kesintisine gitmek akıldışı bir uygulamadır” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)