“Yeni Yıl Hedefleriniz İçin Altın Değerinde 12 İpucu”

Rana İrem Güler, kötü alışkanlıkları değiştirmek ve psikolojik, duygusal, sosyal, fiziksel veya entelektüel yönden yeni kararlar alınan yeni yılda uygulanabilecek stratejiler hakkında önemli bilgiler verdi. “Değiştirmeye çalıştığınız alışkanlıkların gelişmesi muhtemelen yıllar aldı, o halde bunları sadece birkaç hafta veya ay içinde değiştirmeyi nasıl bekleyebilirsiniz?” diyen Psikolog Güler hedefe gitmek için şu önerileri sıraladı:

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Spesifik bir hedef seçin

Öncelikle ulaşılabilir bir hedef seçmek gerekli. Pek çok kişi yeni yılda kilo vermek istiyor. Bu kadar belirsiz bir hedef yerine 10 kilo vermeyi hedef haline getirebilirsiniz. Hedefinizin sert değil gerçekçi olduğundan emin olun. Somut, ulaşılabilir bir hedef seçmek aynı zamanda size yıl boyunca hedefinize tam olarak nasıl ulaşacağınızı (ve bağlı kalacağınızı) planlama fırsatı verir.

Her seferde tek bir hedefe odaklanın

Büyük bir hedefiniz varsa teker teker üzerinde çalışmak üzere yönetilebilir parçalara ayırın. Aynı anda çok fazla şey üstlenmek göz korkutucu olabilir. Küçük bir hedefe ulaşmak bile kendinize olan inancınızı artırabilir. Yeni davranış kalıpları oluşturmak zaman ve sürekli çaba gerektirdiğinden özellikle zor olabilir. Bu zorluk fazlasıyla stres yaşamanıza sebep olabilir. Bu stres yeni bir davranışı alışkanlık haline getirmeyi engelleyecektir. Ancak spesifik ve ulaşılabilir bir hedefe odaklanmak, bir alışkanlığı korumayı çok daha kolay hale getirir.

Planlamaya zaman ayırın

Hedefinizi seçmek için son dakikaya kadar beklemeyin. Akıllıca seçim yapmak ve kapsamlı bir planlama yapmak, herhangi bir hedefe ulaşmanın temel parçalarıdır. Beyin fırtınası yapmanız ve şu soruları bir kağıt üzerinde cevaplamanız size yardımcı olabilir: Bununla nasıl başa çıkacağım?, Hangi adımları atacağım?, Bunu neden yapmak istiyorum?, Kendimi doğru yolda tutmanın yolları neler?

Liste halinde, detaylı plan yapın

Hedefinizi yazarak, bu hedefe ulaşmak için yapabileceğiniz şeylerin bir listesini yapın. Ayrıntılı bir yazılı plan, hedefinize bağlı kalmanıza yardımcı olabilir. Zorluklarla karşılaştığınızda hangi taktikleri kullanacağınızı düşünmenizi sağlar. Plan yapmadan bir hedefe varmaya başlarsanız, herhangi bir engel, aksilik veya dirençle karşılaştığınızda çabucak pes edebilirsiniz. Örneğin, hedefiniz haftada üç kez koşmaksa, dört gün üst üste kaçırdıysanız ne yapacaksınız ve bir hastalık veya yaralanma nedeniyle izin almanız gerektiğinde nasıl ilerleyeceksiniz?

Küçük adımlarla başlayın

Çok fazla şeyi çok çabuk üstlenmek, pek çok yeni yıl kararının başarısız olmasının yaygın bir nedenidir. Bunun yerine, büyük hedefinize ulaşmanıza yardımcı olacak küçük adımlar atmaya odaklanın. Maraton koşmaya karar verdiyseniz, haftada iki veya üç kez yürüyüşe çıkarak başlayın. Yavaş yavaş, daha uzun koşulara çıkın ve haftada daha fazla gün egzersiz yapın. Bu değişiklikler küçük gibi görünse de yeni alışkanlıklarınıza bağlı kalmanızı kolaylaştırır ve uzun vadeli başarı olasılığınızı artırır.

Geçmişteki hataları tekrarlamayın

Yeni yıl hedefinizi korumak için başka bir strateji, her yıl aynı kararı vermemektir. Geçmişte denediğiniz aynı hedeflere ulaşmayı seçerseniz, önceki sonuçlarınızı değerlendirmek için biraz zaman ayırın. Hangi stratejiler en etkiliydi? Hangileri en az etkiliydi? Geçmiş yıllarda kararınızı korumanıza ne engel oldu? Yaklaşımınızı değiştirerek, bu yıl hedeflerinizden sonuç alma olasılığınız artacaktır.

Değişim bir yarış değil bir hedeftir

Değiştirmeye çalıştığınız sağlıksız veya istenmeyen alışkanlıkların gelişmesi muhtemelen yıllar aldı, o halde bunları sadece birkaç gün, hafta veya ay içinde değiştirmeyi nasıl bekleyebilirsiniz? Kendinize karşı sabırlı olun. Bunun bir yarış değil bir süreç olduğunu anlayın. Bir veya iki yanlış adım atsanız bile, yeniden başlayabilir ve hedefinize giden yolculuğunuza devam edebilirsiniz.

Destek alın

Sağlam bir destek sistemine sahip olmak, motive olmanıza ve sorumlu kalmanıza yardımcı olabilir. Hedefinizde size katılacak benzer düşünen bir arkadaş edinin. Yakın arkadaşlarınıza veya ailenize hedeflerinizin ne olduğunu açıklayın ve onlardan hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmalarını isteyin. Daha da iyisi, hedefinizi paylaşan bir gruba katılarak başkalarının yardımını alın.

İlham kaynağı bulun

Yeni yıl kararının ilk günlerinde, muhtemelen hedefinize ulaşmak için kendinden emin ve yüksek motivasyonlu hissedeceksiniz. Sabah 6'da kendinizi spor salonuna sürüklemenin veya nikotin yoksunluğunun getirdiği baş ağrılarıyla dişlerinizi gıcırdattığınızda motivasyonunuz azalabilir. İşte böyle anlarda, hazırladığınız listeye ve ilham kaynaklarınıza bakın.

Esnek olun, planları değiştirebilirsiniz

Mevcut yaklaşımınız işe yaramıyorsa, stratejilerinizi yeniden değerlendirin ve yeni bir plan geliştirin. Planınız ve hatta nihai hedefiniz konusunda esnek olmak, başarılı olmanıza yardımcı olacaktır.

Bir çözüm günlüğü tutun

Başarılarınız ve mücadeleleriniz hakkında yazabileceğiniz bir çözüm günlüğü tutmayı düşünün. Hedefinize ulaşmak için neden çalıştığınızın nedenlerini yazın. İlerlemenizin kaydını tutmak çabalarınızın kanıtını elinizde tutmak ve geri dönüp baktığınızda ne kadar ilerlediğinizi görmek demektir.

Kendinize nazik olun

Aniden kötü bir alışkanlığa dönerseniz, bunu bir başarısızlık olarak görmeyin. Hedefinize giden yol her zaman düz değildir ve yol boyunca genellikle zorluklar olacaktır.﻿﻿﻿﻿ Bunun yerine, tekrarları öğrenme fırsatları olarak görün. Kendi sırtınızı sıvazlayın ve yürümeye yeniden başlayın. Bazen başarı ve başarısızlık arasındaki fark, basitçe doğru hedefi ve ona ulaşmak için kullandığınız süreci seçmektir. En önemlisi, kendinize karşı nazik ve esnek olmayı ve yol boyunca her türlü ilerlemeyi kutlamayı unutmayın.