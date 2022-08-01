Yeni Trend Hollywood Gülüşü

Günümüzde kadın erkek fark etmeksizin estetik kaygılar ve beklentiler tıp alanında her geçen gün artıyor. Diş konusu da geçmişe göre önem verilen konuların başında geliyor. Hollywood yıldızlarının mükemmele yakın gülüşlerini kendilerinde de görmek isteyen kişiler uzman doktorlara ve diş hekimlerine başvuruyorlar. DentaYelki Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Yöneticisi Endodonti Uzmanı. Dr. Dt. Seda Arslan, Hollywood gülüşü ile ilgili dikkat çeken detayları açıkladı.

Hollywood gülüşü olarak adlandırılan gülüş tasarımında hastanın dudak, diş eti dokularının durumu detaylı bir şekilde incelendiğini kaydeden Dt. Arslan, “Dişlerinin ağızdaki şekilleri, boyutları ve pozisyonları incelenerek kişinin yüzüne en yakışacak gülüş tasarımı uygulanır. Her kişinin kendine ait bir çene yapısı yüz şekli vardır. “Hollywood gülüşü sabit bir gülüş tasarımı olmadığı için planlaması da kişiden kişiye değişir” dedi.

Operasyonların ciddi olduğunu ve uzman kişiler tarafından yapılması gerektiğini vurgulayan Dr. Dt. Seda Arslan, “Gülüş tasarımında simetri, diş etleri, diş etlerinin görünme miktarı dudak genişliği yüz ile uyumu dikkate alınmalı ve hasta ile her detay konuşulmalı gerekirse sonuçların nasıl olacağına dair hastaya bir kanaat oluşturması için mock-up uygulaması yapılmalıdır. Mock-up uygulaması; dişlere dokunmadan, kişinin dişlerine yapılacak olan işlemlerin sonucunu, yani “final gülüşünü” ön tasarım olarak görme imkânı sunar. Mock up işlemlere henüz başlamadan kişiye final gülüşünün gösterilmesine imkân verdiği için gülüşünüz, beklentileriniz çerçevesinde şekillenir” ifadelerini kullandı.

Dr. Dt. Seda Arslan, Hollywood gülüşünün temel amaçlarını şöyle sıraladı:

Simetrik bir gülüş sağlamak.

Estetik açıdan güzel görünüm elde etmek.

Daha beyaz dişlere sahip olmak.

Kötü görünümlü diş yapısından ötürü oluşan özgüvensizliği ortadan kaldırmak.

Bireyin yüzü için ideal bir gülümseme oluşturmak.

Güzellik standartlarından bağımsız olarak her bireyin eşsiz ve kendine has bir gülüşü vardır. Bu hem estetik hem doğal olandır.