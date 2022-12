Yeme Bozukluğu Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Bu sorular son dönemde duyduğumuz sık sorulardan sadece ikisi. Konu yemek olunca yeme bozukluğunun da fiziki bir sorun olduğu düşünülebilir. Sonuçta tadını beğenmediğimiz veya damak zevkimize uymayan gıdaları yemediğimiz ya da iştahımızı artıran her gün her öğün yemeye doyamadığımız besinleri aşırı tüketmemiz yeme bozukluğudur diye mantık yürütülebilir. Oysa bu rahatsızlığın bu yazdıklarımızla hiç ilgisi bulunmuyor. Peki yeme bozukluğu nedir öyleyse değil mi? Yeme bozukluğu yeme alışkanlıklarının aşırılıklarına dayanan tedavi edilmesi gereken psikiyatrik bir rahatsızlıktır. Bulimia, anoreksiya nervoza ve tıkınırcasına yeme bozukluğu gibi farklı türleri vardır. Yeme bozuklukları kadınlarda erkeklere göre on kat daha fazla görülür.