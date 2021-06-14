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Yaz Meyvelerinin Bilinmeyen Faydaları

Uzman Diyetisyen Tamar Demirçi konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Haziran 2021 Pazartesi 12:18
Yaz Meyvelerinin Bilinmeyen Faydaları
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Yazın gelmesiyle birlikte tezgahlarda rengarenk meyveler yerini almaya başladı. Tabi ki her mevsimin meyvesi güzel ama yaz meyvelerinin yeri bir ayrı. Vitamin ve mineral deposu olan, aynı zamanda vücut için gerekli karbonhidratı sağlamayı destekleyen meyvelerin faydaları saymakla bitmez. Fakat tüketirken porsiyon miktarına dikkat! Yaz meyvelerinin büyük çoğunluğunun şeker oranının yüksek olduğunu unutmayalım. Günde 2 porsiyon olacak şekilde beslenme planında yer vermenizde fayda var.Peki yaz meyvelerinin bilinmeyenleri ve faydaları nelerdir ? Ne kadar tüketebiliriz ?

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Karpuz: Yaz aylarının en çok tercih edilen ve en ferahlatıcı meyvesi karpuz yüksek lif ve su oranıyla biliniyor. Bu sayede sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını desteklediği gibi aynı zamanda yüksek magnezyum ve potasyum içeriğiyle de kalp sağlığını korumaya yardımcı oluyor. Fakat karpuzun şeker oranı çok yüksek olduğundan kan şekerinde ani dalgalanmalara sebep olabileceğini hatırlatmakta fayda var. Bu nedenle 1 porsiyondan (3 küçük üçgen dilim) fazla tüketilmemesi uygun olacaktır.

Kavun: Kalsiyum, demir ve potasyum içeriğinin yanı sıra yüksek miktarda A ve C vitamini içeren kavun, kas ağrılarını azaltmakta, göz sağlığını korumada ve bağışıklık sistemini güçlendirmede etkilidir. Elbette porsiyon kontrolü gereği 1 porsiyon kavun için ortalama 100gr kadar tüketilmelidir. 

Kiraz: Yüksek antioksidan özelliği ile kanserle savaşan en önemli meyvelerden biri olan kiraz, yanı sıra kolesterol ve kan şekerini dengelemeye yardımcıdır. Ayrıca içerdiği melatonin sayesinde uyku problemi yaşayan bireylerde uykuya geçişi kolaylaştırabilmektedir. 1 porsiyon kiraz için 10-12 tane tüketilebilir. 

İncir: İçerdiği K vitamin ve yüksek kalsiyum miktarı ile kemik sağlığı ve kas iskelet sisteminin korunmasında faydalıdır. Bununla birlikte hem çözünen hem de çözünmeyen posa içeriği yüksek olduğu için sindirim sisteminin düzenli çalışmasında etkilidir. Günlük 1 tane incir tüketimi 1 porsiyona karşılık gelmektedir.

Kayısı: A ve C vitamin açısından zengin olması sebebiyle cilt güzelliğine en iyi gelecek meyvelerin başında geliyor. Çok fazla bilinmemekle birlikte iyi bir demir kaynağıdır ve anemiyi önleyebilmektedir. Gün içerisinde 3 tane tüketilmesi 1 porsiyon meyve ihtiyacını karşılayacaktır.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 14.06.2021 12:24
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