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Yaz mevsiminin bizlere armağanı D vitamini

Pandemi sürecinde bağışıklık sistemini güçlü tutmak daha önemli hale gelirken, vücut için gerekli olan ve bağışıklığı destekleyici etkiye sahip D vitaminini kontrollü şekilde bol güneş ışığından ve daha az olmak kaydıyla da besinlerden almak alabiliriz.  Sabri Ülker Vakfı’nın derlediği bilgilerde güneş ışığından D vitamini alımının yararlı olduğu vurgulanırken, güneş çarpmalarına karşı dikkatli olunması gerektiğinin altı çiziliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Haziran 2021 Salı 10:57
Yaz mevsiminin bizlere armağanı D vitamini
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Kalsiyum emilimine yardım etmesi, kemiklerde kalsiyum depolaması ve kandaki kalsiyum seviyesini kontrol etmesi açısından vücut için gerekli bir vitamin olan D vitaminini temel olarak güneş ışığından ve daha az olmak kaydıyla besinlerden alabiliriz. Sabri Ülker Vakfı’nın derlediği bilgilere göre Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından bağışıklık sistemini destekleyici etkisi onaylanan D vitamininin iki bileşeni bulunuyor: D2 vitamini ve D3 vitamini. D3 vitamini güneş ışığı ile üretiliyor. D vitamininin bu iki formu da zenginleştirilmiş besinler ve besin desteklerinden tedarik edilebiliyor.  

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Yüzünüzü ve kollarınızı 30 dakika güneş ışığına maruz bırakın

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) yeterli D vitamini üretimini sağlamak için güneş yanıklarının oluşmamasına dikkat edecek şekilde; her gün yüz ve kolları maksimum 30 dakika güneşe maruz bırakmayı öneriyor. Güneşe maruz kalma sonucu yüksek oranda D vitamini alımı mümkün olamıyor çünkü vücudun oto kontrol mekanizması devreye girerek D vitaminini aktif olmayan türevlerine çeviriyor. D vitamini içeren destekleyicilerin mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerekiyor. Özellikle yağlı balıkların tüketilmesi, yumurta gibi kaliteli protein alımına önem verilmesi vücuttaki D vitamini düzeylerinin de dengelenmesine yardımcı oluyor.

Güneş çarpmasına dikkat edin

Yaz mevsiminde artan güneş ışınları D vitamini için önemli olsa da güneş çarpmalarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Yaygın görülen ve çoğu zaman pek de ciddiye alınmayan güneş çarpmaları, önemli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bebekler, 4 yaş altı çocuklar, 65 yaş üzeri yaşlılar, hamileler, güneş ışınlarına maruz kalarak çalışanlar, fazla kilolu bireyler ile kronik hastalığa sahip kişiler güneş çarpmalarına karşı birincil risk gruplarını oluşturuyor. Güneş çarpmalarından korunmak için sıvı tüketimini artırmak, güneş ışınlarının yoğun ve dik olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak, güneşe çıkmadan önce koruyucu krem sürmek, açık renkli, hafif giysileri tercih etmek gerekiyor. Şapka takarak ve yanınızda sürekli su bulundurarak da güneş çarpmalarına karşın önlem alabilirsiniz.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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