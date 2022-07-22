Yaz Mevsiminde Cilde İyi Bakmak İçin İpuçları

Yazın cilt daha fazla yağ üretiyor, gözenekler daha fazla açılıyor, bu nedenle

gözeneklerin sıkılaşmasına destek olacak cilt temizleyicilerin kullanılması gerekiyor.

Yaz mevsiminde gözenekler yükselen sıcaklıklar nedeniyle kurumaya engel olmak için daha

fazla yağ üretmeye başlıyor. Yağ üretiminin atması sebebiyle gözenekler daha fazla açılıyor,

bu nedenle gözeneklerin sıkılaşmasına destek olacak cilt temizleyicilerin kullanılması

gerekiyor. Cilt bakım rutininde günde iki defa cilt temizleme olması gerekiyor. Doğru cilt

temizleyiciyi seçerken, kullanıcıların cilt tiplerini iyi tanıması gerekiyor. Cilt türüne uygun

olmayan ürünler kuruluk, akne oluşumu veya cilt yağlanmasına sebep olabiliyor. Yağlı,

karma ve akneye eğilimli ciltler için tercih edilmesi gereken cilt temizleyicinin jel veya köpük

formunda olması gerekiyor. Jel veya köpük formundaki ürünler cildi fazla yağdan arındırarak

daha canlı bir görünüm kazandırıyor. Kuru veya hassas cilt tipleri için ise kremsi formdaki cilt

temizleyicilerin tercih edilmesi gerekiyor. Böylece cilt, gündelik hayatın getirdiği kirden

arınırken aynı zamanda nemleniyor ve canlanıyor. Yaz aylarında doğru cilt temizleyiciyi

seçerken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta, ürünün hafif bir formüle sahip

olması... Kışın kullanılan cilt bakım ürünlerinin yoğun yapısı yerine, yaz mevsiminde sıcaktan

yorulan ve dengesi değişen cildi yormayacak ürünler kullanılmalıdır.

Temizleyicilerin arındıramadığı gözeneklerin temizlenmesini sağlayan tonik kullanımı,

yaz mevsiminde gözenekler daha açık ve kirlenmeye müsait olduğundan daha da

önem kazanıyor.

Cilt bakımında diğer aşamalardan daha az tercih edilse de, tonik kullanmak doğru türde ve

kullanımda cilt için büyük bir fayda sağlıyor. Temizleyicilerin arındıramadığı gözeneklerin

temizlenmesini sağlayan tonik kullanımı, yaz mevsiminde gözenekler daha açık ve

kirlenmeye müsait olduğundan daha da önem kazanıyor. Yağlı, akneye eğilimli veya geniş

gözenekli bir cilde sahip olanların meyve asitli yani AHA-BHA içerikli tonikler kullanması

gerekiyor. Meyve asitli tonikler gözenekleri temizlerken yağlanmayı geciktiriyor ve akneleri

sakinleştiriyor. Karma cilt tipine sahip kullanıcıların ise alkol içerikli tonikleri tercih etmesi

gerekiyor. Karma ciltlerde yağlanma T bölgesinde oluyor, alkol içerikli tonikler T bölgesini

Basın Bülteni – Temmuz 2022

dengelerken cildin daha canlı ve parlak görünmesini sağlıyor. Kuru ve hassas ciltlerin ise

yatıştırıcı özelliğe sahip tonikleri tercih etmesi gerekiyor. Yatıştırıcı tonikler, cildi rahatlatarak

kızarık görünümünü azaltıyor.

Yaz aylarında kaybedilen nemi telafi etmek için serum kullanımı oldukça önem taşıyor.

Doğru seçim yapıldığında cilde yapılan büyük bir yatırım olan serumlar, yaz mevsiminde nem

kaybına uğrayan ciltler için oldukça önem taşıyor. Yoğun ve konsantre ürünler olan

serumların doğru miktarda kullanılmasına dikkat etmek gerekiyor. Bu noktaya dikkat

edilmediğinde ciltte lekelenme ve yağlanma gibi tahribatlar bırakabiliyor. Bu sebeple doğru

serumu doğru miktarda kullanmak hayati bir önem taşıyor. 20-25 yaş aralığındaki kullanıcılar

için doğru tercih, nem ağırlıklı yani hyaluronik içerikli serumlar oluyor. Çünkü nem ağırlıklı

serumlar bir nevi düzenli bakıma başlangıç serumları olarak kullanılabiliyor. Nem ağırlıklı

serumlar, cilde daha canlı ve parlak bir görünüm kazandırırken aynı zamanda ihtiyaç duyulan

gündelik nemi de sağlıyor. 25 yaş üzeri grupta yer alan kullanıcıların tercihinin antioksidan, C

ve E vitamini veya retinol gibi içerikleri olan antiaging serumlardan yana olması gerekiyor. Bu

tür serumlar yapılandırıcı ve hücre yenileyici özelliklere sahip olmaları sebebiyle hücrelerin

yenilenmesi için cilde ihtiyacı olan vitamin ve antioksidan desteğini sağlarken ciltteki

yaşlanma belirtilerini de azaltıyor. Nemlendirici serumlar, sabah ve akşam olmak üzere

günde iki defa bakım rutinine eklenebilir. Antioksidan serumlar ise cilt yapısına ve güneş

ışınlarının yoğunluğuna göre günde bir defa akşam olacak şekilde veya sabah ve akşam

olmak üzere günde iki defa uygulanabilir.

Yaz aylarında kuruyan ciltleri onarmak için nemlendirici kullanmak aksatılmaması

gereken cilt bakımı adımlarından biri...

Cildin sağlıklı kalması için en önemli şey olan nem miktarı, aslında cilt bakımının en önemli

kısmını oluşturuyor. Yaz aylarında kuruyan ciltleri onarmak için nemlendirici kullanmak

aksatılmaması gereken cilt bakımı adımlarından biri... Kuru ciltlerin kırışmaya yatkın olması

sebebiyle de günlük hayattan nemlendiriciyi ihmal etmemek gerekiyor. Cilt yapısına uygun

olarak seçilmesi gereken nemlendiriciler; su bazlı, yağ bazlı ve serum formu olmak üzere üçe

ayrılıyor. Mat ve nemsiz ciltler için yoğun yağ bazlı krem nemlendiricilerin tercih edilmesi

gerekiyor. Yağ bazlı ürünler daha fazla nem içermeleri sebebiyle kuru ciltlerin ihtiyaç

duyduğu nemi fazlasıyla karşılamaktadır. Karma, akneli veya derin gözenekli bir ciltler için

tercih, yağlanma problemlerini de önlemesi sebebiyle su bazlı ürünlerden yana olmalıdır.

Kuru, hassas, kılcal damar görünümlü cilt yapısına sahip kullanıcılar ise yağ bazlı ve seramid

içerikli cilt bariyerini onaran ürünler tercih etmelidir.

Cilt için yaz aylarında yapılabilecek en büyük iyilik, güneş kremi kullanmak...

Her yaş, cinsiyet ve cilt tipi için güneşin zararlı ışınlarından kaynaklanan hasarlara karşı etkili

bir koruyucu olan güneş kremlerinin yalnızca yaz mevsiminde değil kış aylarında da günde 4-

5 defa yenilenerek kullanılması gerekiyor. 30+ SPF ve üzeri güneş kremlerinin tercih

edilmesine dikkat edilmesiyle beraber cilt için en sağlıklı olanı 50+ SPF kremler oluyor.

Güneş kremi satın alınırken UVA ve UVB özelliklerinin olmasına dikkat edilmesi önem

taşıyor. Bu özellikler, cildi güneş ışınlarının vermiş olduğu zararlardan koruyacak en önemli

özellikler... Yaz aylarında maruz kalınan güneş ışınlarının miktarı ve açısı dolayısıyla etkisi

arttığından güneş kremi kullanmak, cilt için yaz aylarında yapılabilecek en büyük iyilik...