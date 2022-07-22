Yaz Mevsiminde Cilde İyi Bakmak İçin İpuçları

Hüseyin Çetiner
22 Temmuz 2022 Cuma 10:31
Yazın cilt daha fazla yağ üretiyor, gözenekler daha fazla açılıyor, bu nedenle
gözeneklerin sıkılaşmasına destek olacak cilt temizleyicilerin kullanılması gerekiyor.
Yaz mevsiminde gözenekler yükselen sıcaklıklar nedeniyle kurumaya engel olmak için daha
fazla yağ üretmeye başlıyor. Yağ üretiminin atması sebebiyle gözenekler daha fazla açılıyor,
bu nedenle gözeneklerin sıkılaşmasına destek olacak cilt temizleyicilerin kullanılması
gerekiyor. Cilt bakım rutininde günde iki defa cilt temizleme olması gerekiyor. Doğru cilt
temizleyiciyi seçerken, kullanıcıların cilt tiplerini iyi tanıması gerekiyor. Cilt türüne uygun
olmayan ürünler kuruluk, akne oluşumu veya cilt yağlanmasına sebep olabiliyor. Yağlı,
karma ve akneye eğilimli ciltler için tercih edilmesi gereken cilt temizleyicinin jel veya köpük
formunda olması gerekiyor. Jel veya köpük formundaki ürünler cildi fazla yağdan arındırarak
daha canlı bir görünüm kazandırıyor. Kuru veya hassas cilt tipleri için ise kremsi formdaki cilt
temizleyicilerin tercih edilmesi gerekiyor. Böylece cilt, gündelik hayatın getirdiği kirden
arınırken aynı zamanda nemleniyor ve canlanıyor. Yaz aylarında doğru cilt temizleyiciyi
seçerken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta, ürünün hafif bir formüle sahip
olması... Kışın kullanılan cilt bakım ürünlerinin yoğun yapısı yerine, yaz mevsiminde sıcaktan
yorulan ve dengesi değişen cildi yormayacak ürünler kullanılmalıdır.
Temizleyicilerin arındıramadığı gözeneklerin temizlenmesini sağlayan tonik kullanımı,
yaz mevsiminde gözenekler daha açık ve kirlenmeye müsait olduğundan daha da
önem kazanıyor.
Cilt bakımında diğer aşamalardan daha az tercih edilse de, tonik kullanmak doğru türde ve
kullanımda cilt için büyük bir fayda sağlıyor. Temizleyicilerin arındıramadığı gözeneklerin
temizlenmesini sağlayan tonik kullanımı, yaz mevsiminde gözenekler daha açık ve
kirlenmeye müsait olduğundan daha da önem kazanıyor. Yağlı, akneye eğilimli veya geniş
gözenekli bir cilde sahip olanların meyve asitli yani AHA-BHA içerikli tonikler kullanması
gerekiyor. Meyve asitli tonikler gözenekleri temizlerken yağlanmayı geciktiriyor ve akneleri
sakinleştiriyor. Karma cilt tipine sahip kullanıcıların ise alkol içerikli tonikleri tercih etmesi
gerekiyor. Karma ciltlerde yağlanma T bölgesinde oluyor, alkol içerikli tonikler T bölgesini
Basın Bülteni – Temmuz 2022
dengelerken cildin daha canlı ve parlak görünmesini sağlıyor. Kuru ve hassas ciltlerin ise
yatıştırıcı özelliğe sahip tonikleri tercih etmesi gerekiyor. Yatıştırıcı tonikler, cildi rahatlatarak
kızarık görünümünü azaltıyor.
Yaz aylarında kaybedilen nemi telafi etmek için serum kullanımı oldukça önem taşıyor.
Doğru seçim yapıldığında cilde yapılan büyük bir yatırım olan serumlar, yaz mevsiminde nem
kaybına uğrayan ciltler için oldukça önem taşıyor. Yoğun ve konsantre ürünler olan
serumların doğru miktarda kullanılmasına dikkat etmek gerekiyor. Bu noktaya dikkat
edilmediğinde ciltte lekelenme ve yağlanma gibi tahribatlar bırakabiliyor. Bu sebeple doğru
serumu doğru miktarda kullanmak hayati bir önem taşıyor. 20-25 yaş aralığındaki kullanıcılar
için doğru tercih, nem ağırlıklı yani hyaluronik içerikli serumlar oluyor. Çünkü nem ağırlıklı
serumlar bir nevi düzenli bakıma başlangıç serumları olarak kullanılabiliyor. Nem ağırlıklı
serumlar, cilde daha canlı ve parlak bir görünüm kazandırırken aynı zamanda ihtiyaç duyulan
gündelik nemi de sağlıyor. 25 yaş üzeri grupta yer alan kullanıcıların tercihinin antioksidan, C
ve E vitamini veya retinol gibi içerikleri olan antiaging serumlardan yana olması gerekiyor. Bu
tür serumlar yapılandırıcı ve hücre yenileyici özelliklere sahip olmaları sebebiyle hücrelerin
yenilenmesi için cilde ihtiyacı olan vitamin ve antioksidan desteğini sağlarken ciltteki
yaşlanma belirtilerini de azaltıyor. Nemlendirici serumlar, sabah ve akşam olmak üzere
günde iki defa bakım rutinine eklenebilir. Antioksidan serumlar ise cilt yapısına ve güneş
ışınlarının yoğunluğuna göre günde bir defa akşam olacak şekilde veya sabah ve akşam
olmak üzere günde iki defa uygulanabilir.
Yaz aylarında kuruyan ciltleri onarmak için nemlendirici kullanmak aksatılmaması
gereken cilt bakımı adımlarından biri...
Cildin sağlıklı kalması için en önemli şey olan nem miktarı, aslında cilt bakımının en önemli
kısmını oluşturuyor. Yaz aylarında kuruyan ciltleri onarmak için nemlendirici kullanmak
aksatılmaması gereken cilt bakımı adımlarından biri... Kuru ciltlerin kırışmaya yatkın olması
sebebiyle de günlük hayattan nemlendiriciyi ihmal etmemek gerekiyor. Cilt yapısına uygun
olarak seçilmesi gereken nemlendiriciler; su bazlı, yağ bazlı ve serum formu olmak üzere üçe
ayrılıyor. Mat ve nemsiz ciltler için yoğun yağ bazlı krem nemlendiricilerin tercih edilmesi
gerekiyor. Yağ bazlı ürünler daha fazla nem içermeleri sebebiyle kuru ciltlerin ihtiyaç
duyduğu nemi fazlasıyla karşılamaktadır. Karma, akneli veya derin gözenekli bir ciltler için
tercih, yağlanma problemlerini de önlemesi sebebiyle su bazlı ürünlerden yana olmalıdır.
Kuru, hassas, kılcal damar görünümlü cilt yapısına sahip kullanıcılar ise yağ bazlı ve seramid
içerikli cilt bariyerini onaran ürünler tercih etmelidir.
Cilt için yaz aylarında yapılabilecek en büyük iyilik, güneş kremi kullanmak...
Her yaş, cinsiyet ve cilt tipi için güneşin zararlı ışınlarından kaynaklanan hasarlara karşı etkili
bir koruyucu olan güneş kremlerinin yalnızca yaz mevsiminde değil kış aylarında da günde 4-
5 defa yenilenerek kullanılması gerekiyor. 30+ SPF ve üzeri güneş kremlerinin tercih
edilmesine dikkat edilmesiyle beraber cilt için en sağlıklı olanı 50+ SPF kremler oluyor.
Güneş kremi satın alınırken UVA ve UVB özelliklerinin olmasına dikkat edilmesi önem
taşıyor. Bu özellikler, cildi güneş ışınlarının vermiş olduğu zararlardan koruyacak en önemli
özellikler... Yaz aylarında maruz kalınan güneş ışınlarının miktarı ve açısı dolayısıyla etkisi
arttığından güneş kremi kullanmak, cilt için yaz aylarında yapılabilecek en büyük iyilik...
kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA
Son Güncelleme: 22.07.2022 10:35