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Yaz Aylarının Vazgeçilmez İçeceği Ayran Faydalarıyla Şaşırtıyor

Türkiye’de en çok sevilen ve tüketilen içeceklerin başında gelen ayran, tüm yıl boyunca sofralara lezzet katarken sıcak yaz günlerinde bir başka etki yaratıyor. Sıcaklara karşı ferahlamak için tercih edilen ayran, yaz aylarında tüketilecek sağlıklı içeceklerden biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle de probiyotik içerikli ayranlar, yaz günlerinde sağlıklı beslenmek isteyenlerin en önemli tercihlerinden biri haline geliyor. Ayran uzmanı Eker, geleneksel içeceğimizin faydalarını anlatıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Temmuz 2021 Salı 12:22
Yaz Aylarının Vazgeçilmez İçeceği Ayran Faydalarıyla Şaşırtıyor
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Damak zevkimize uygun geleneksel tadıyla her mevsim vazgeçemediğimiz ayran, yaz aylarında da sıcaklara karşı en önemli kurtarıcılardan biri. Yaz günlerinde sağlıklı yoldan ferahlamak isteyenlerin imdadına ayran yetişiyor. Fakat ayran sadece lezzetli bir içecek olmaktan ibaret değil; yaz aylarında her gün ayran tüketmenin vücudumuza sayısız faydası bulunuyor.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Yaz aylarında hararetimizi gideriyor

Ayran, özellikle yaz günlerinde vücut sıcaklığının dengelenmesine yardımcı olarak hararetimizi gideriyor. İçeriğinde bulunan vitamin, mineral ve bileşenlerle farklı vücut fonksiyonlarının sağlıklı işlemesine katkı sağlıyor. Vücudumuz, terleme yoluyla su ve mineral kaybederken devreye giren ayran, içeriğindeki elektrolitler sayesinde vücudumuzun sıvı dengesini korumayı destekliyor.

Hazmı kolaylaştırıyor

Doyurucu olma özelliği de bulunan ayran bir yandan da hazmı kolaylaştırıyor ve gaz sorunlarının üzerinde olumlu etki sağlıyor. Kalsiyum açısından çok zengin olması nedeniyle kemik sağlığını desteklemeye yardımcı oluyor. Yoğurt kökenli olduğu için içerdiği bakterilerle bağırsakların düzenlenmesine, sindirim sisteminin sağlıklı işlemesine yardımcı oluyor. Vitamin ve protein açısından zengin olan ayran, midede asit seviyesini ve kolesterol seviyesini de dengelemeye fayda sağlıyor. 

Probiyotik ayran yükseliyor

Geleneksel ayran kategorisi son yıllarda probiyotik içerikli ayranlarla zenginleşiyor. “Her şeyin başı sağlık” diyenler, probiyotikler yani “dost bakteriler” içeren probiyotik ayranı ve kefiri sofralarından eksik etmiyor. 

Bol ayranlı yaz sofralarının tadı Eker'le çıkıyor

Türkiye’de ayran denince akla gelen ilk markalardan biri olan Eker, yazın en keyifli anlarında ayran severleri mutlu ediyor. Bol ayranlı yaz sofralarının tadı Eker'le çıkıyor. Eker Ayran, hem tüketicilerin sofralarını hem de Türkiye’nin en sevilen lezzet duraklarını renklendiriyor. Eker’in probiyotik ve klasik ayran seçeneklerini kapsayan geniş bir ürün ailesi bulunuyor. Tombul, bardak ve şişe seçenekleri ile ayran tutkunlarıyla buluşan Eker’in 150 ML'lik küçük bardaktan, doya doya içmek isteyenler için 1.000 ML veya 1.500 ML'lik büyük şişelere kadar çok sayıda seçeneği dikkat çekiyor. Eker sevenler düzenli tükettikleri ayranları, online alışveriş sitesi Eker Market'ten (https://market.eker.com) isterlerse çoklu paketler halinde satın alarak Eker’in kendi soğutuculu araçlarında soğuk zincir bozulmadan kapılarına kadar teslim alabiliyor. 

İstanbul Times Haber ajansı (İTHA)

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