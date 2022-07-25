banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.534,77
ALTIN
990,03
DOLAR
17,83
STERLİN
21,42
EURO
18,21
Yaşıtları Oyunda Oynaşta İken Onlar Hafız Oldu
Son Dakika
Yaşıtları Oyunda Oynaşta İken Onlar...
AKŞENER: “ İBB "İHE" Açılışı İçin Gönderdiği Telgrafta :İstanbul'u ATATÜRK’ün Vizyonuyla Yaşatıyor Ve Yeniliyorsunuz Dedi
Son Dakika
AKŞENER: “ İBB
Kılıçdaroğlu : İBB Başkanımız, İstanbul’un Sırtındaki Hanceri Çıkarmaya Çalışıyor
Kılıçdaroğlu : İBB Başkanımız, İstanbul’un...
Aşılama Hızlanmazsa Sonbaharda Vaka Sayıları Artacak
Aşılama Hızlanmazsa Sonbaharda Vaka Sayıları...

Yaz Aylarında Aşırı Terlemeye Dikkat!

Dermatoloji Uzmanı Dr. Bilge Ateş konu hakkında bilgiler verdi. Herkes terler ve terleme nedeniyle çok sayıda vücudumuzdan toksin atarız. Yani terlemek normal ve sağlıklı bir durumdur. Ancak aşırı terlemek bazen yaşam konforunu bozacak hastalık düzeyinde fazla olduğunda Aşırı Terleme- Hiperhidrozis dediğimiz tedavi gerektiren bir hal alır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:58
Yaz Aylarında Aşırı Terlemeye Dikkat!
banner171

Aşırı Terleme Neden Olur?

%90 aşırı terlemeye neden olan sebep bulunamaz. Kişiye özel genellikle genetik bir durumdur. Sempatik sinir sistemi biraz fazla çalışan, hassas utangaç insanlarda, ya da tam tersi mükemmelliyetçi titiz insanlarda da sıklıkla görülür.

%10 sıklıkta ise altta yatan bir hastalığa bağlı tüm vücut -bir bölgeye lokalize olmayan aşırı terleme gelişebilir.

En sık Aşırı Terlemeye neden olan hastalıkları şu şekildedir. Tiroid bezinin aşırı çalışması (Hipertroidi), Sempatik sinir sisteminin aşırı çalışması, Şeker hastalığı, Menopoz, Aşırı kilolu olmak, Kullanılan bazı ilaçlar, Tüberküloz, Lösemi, HIV/AIDS hastalığı gibi bir çok nedene bağlı aşırı terleme gelişebilir.

El Aşırı Terlemesi Olan kişiler; İnsanlarla el sıkışmak, tokalaşmak sorun haline gelir. Çoğu hasta yazı yazamadığından, uzun süren sınavlarda kâğıt üzerine mendiller peçeteler koyarak yazı yazmaya çalıştıklarından ve bilgisayar klavyesinin su içinde kalmasından iş yaşamlarının çok ciddi etkilendiğinden şikâyet ederler.

Ayak aşırı terlemesi olan kişiler; Ayakkabı giymekte zorluk çekmek, terlik ve ayakkabı içinde ayağın kayması ve sıklıkla terin kötü ayak kokusu yaptığından şikâyet ederler. Ayaklarda aşırı terleme; ayaklarda hep ıslaklık ve nem yaptığından mantar enfeksiyonu gelişimi için zemin hazırlar. Hem ayak parmak aralarında hem de ayak tırnaklarda mantar enfeksiyonu kolaylıkla gelişir.

Koltuk Altı Aşırı Terlemesi olan kişiler; Hastalar daha çok kötü Kokudan ve bu bölgeden su akar gibi terledikleri için terin kıyafetlerinden kötü bir görüntü yaratmasından şikâyet ederler. Koltuk altı aşırı terlemesi olan çoğu hasta yanımda yedek kıyafet taşıyorum su gibi terliyorum ve kıyafetim özellikle öğlen saatlerinde su içinde kalıyor ve değiştirmek zorunda kalıyorum diye şikâyet ederler. Aşırı terleyen kişilerin en çok rahatsız olduğu konulardan diğeri de terin kokmasıdır. Sosyal hayatı oldukça zorlaştıran bir durumdur. Kişiyi, toplum içinde sıkıntılı bir ruh haline sokar. Bu ruhsal bozukluğun yanında; Aşırı terleme bakterilerin ve mantar enfeksiyonlarının gelişmesi içinde zemin yaratır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşılama Hızlanmazsa Sonbaharda Vaka Sayıları Artacak
Aşılama Hızlanmazsa Sonbaharda Vaka Sayıları Artacak
Üfürüm Nedir? Kimlerde Görülür? Yenidoğan Bebeklerde Üfürüme Dikkat Edilmeli!
Üfürüm Nedir? Kimlerde Görülür? Yenidoğan Bebeklerde Üfürüme Dikkat Edilmeli!
Yaz Mevsiminde Cilde İyi Bakmak İçin İpuçları
Yaz Mevsiminde Cilde İyi Bakmak İçin İpuçları
Dondurma tüketirken 7 kurala dikkat!
Dondurma tüketirken 7 kurala dikkat!
Marburg Virüsü İle İlgili En Çok Merak Edilenler
Marburg Virüsü İle İlgili En Çok Merak Edilenler

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169