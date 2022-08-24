Yaz Ayında Cilt Bakımına Dikkat!

İlk olarak gündüz ve gece olarak düşünmek gerekirse;

Gündüz:

Ilık su ve hafif bir temizleyici yardımıyla yüzünüzü yıkayın. Cilde ağırlık yapmaması için köpük temizleyicileri tercih etmenizi öneririm.

Serum kullanın. Serumlar yaşlanma karşıtıdır. Kremlerin aksine daha küçük moleküller oldugu için cildin daha derin tabakasına ulaşırlar ve hafiftirler.

Güneş koruyucusuz bir cilt bakımı cilt bakımı değildir. Makyaj ürünlerinizi veya serumunuzu spf li seçebilirsiniz ya da baz olarak güneş kremi kullanabilirsiniz. Yüzünüze uygularken dudaklara ve kulaklara da sürmeyi unutmayın. Güneş kremi dışarıya çıkmadan yarım saat önce sürülmelidir. Koruyucuyu 2-3 saatte bir yenilemek gerekir. Aynı zamanda güneşin zararlı etkilerinden korunmak için gölgede dahi şapka, gözlük takılmalıdır.

Yazın hafifliğinin tadına varın ve bence makyaj rutininizi azaltın. Bırakın cildiniz de tatilde dinlensin. Daha az makyaj cildin nefes almasını sağlar.

Gece:

Gece bakım rutini oldukça önemlidir. Gün boyu cilt yorulur. Gece bakımıyla yorgun cildinizi dinlendirerek bakım sağlamalısınız.

Gün boyu makyaj, toz, ter, deniz gibi etkenlerle karşılaşan cildinizi yine ılık bir su ve hafif bir temizleyici yardım ile temizleyin.

Deniz ve havuz suyu ciltte kurumaya sebep olur. Güneşte cilt kuruluğunu arttırır. Bu sebeple kusursuz bir cilt için nemlendirmek önemlidir. Yazın su bazlı hafif bir nemlendirici edinin. Ferah bir etki için güneş sonrası bakım losyonları, salatalık ve nane özleri tercih edilebilir.

Buzdolabında bekletilmiş maskeler de ferah bir etki yaratacaktır.