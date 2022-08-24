Yaz Ayında Cilt Bakımına Dikkat!

Günlük cilt bakımı cildimize destek olmak, cildimizi sağlıklı ve genç bir görünümde tutmak için olmazsa olmazlarımızdan. Düzenli bir cilt bakım rutini ışıltılı ve sağlıklı görünen bir cilt için vazgeçilmezdir. Yaz mevsiminin cilt için yıpratıcı etmenlerine göre hazırladığım cilt bakım rutini önerilerim sizlerle;
İlk olarak gündüz ve gece olarak düşünmek gerekirse;
Gündüz:
Ilık su ve hafif bir temizleyici yardımıyla yüzünüzü yıkayın. Cilde ağırlık yapmaması için köpük temizleyicileri tercih etmenizi öneririm.
Serum kullanın. Serumlar yaşlanma karşıtıdır. Kremlerin aksine daha küçük moleküller oldugu için cildin daha derin tabakasına ulaşırlar ve hafiftirler.
Güneş koruyucusuz bir cilt bakımı cilt bakımı değildir. Makyaj ürünlerinizi veya serumunuzu spf li seçebilirsiniz ya da baz olarak güneş kremi kullanabilirsiniz. Yüzünüze uygularken dudaklara ve kulaklara da sürmeyi unutmayın. Güneş kremi dışarıya çıkmadan yarım saat önce sürülmelidir. Koruyucuyu 2-3 saatte bir yenilemek gerekir. Aynı zamanda güneşin zararlı etkilerinden korunmak için gölgede dahi şapka, gözlük takılmalıdır.
Yazın hafifliğinin tadına varın ve bence makyaj rutininizi azaltın. Bırakın cildiniz de tatilde dinlensin. Daha az makyaj cildin nefes almasını sağlar.
Gece:
Gece bakım rutini oldukça önemlidir. Gün boyu cilt yorulur. Gece bakımıyla yorgun cildinizi dinlendirerek bakım sağlamalısınız.
Gün boyu makyaj, toz, ter, deniz gibi etkenlerle karşılaşan cildinizi yine ılık bir su ve hafif bir temizleyici yardım ile temizleyin.
Deniz ve havuz suyu ciltte kurumaya sebep olur. Güneşte cilt kuruluğunu arttırır. Bu sebeple kusursuz bir cilt için nemlendirmek önemlidir. Yazın su bazlı hafif bir nemlendirici edinin. Ferah bir etki için güneş sonrası bakım losyonları, salatalık ve nane özleri tercih edilebilir.
Buzdolabında bekletilmiş maskeler de ferah bir etki yaratacaktır.
Yaz mevsiminde cilt bakımında peeling’ler, derin soyma işlemleri önerilmemektedir, çünkü güneş nedeniyle ciltte leke bırakabilirler. Yüzü çok sık yıkamak ve sık duş almak cildin doğal florasını bozduğundan dolayı faydadan çok zararı olacaktır.
Tatile gitmeden nem maskesi etkili cilt bakımları yapılabilir. Cildi nemlendirmek için tatil öncesi mezoterapi öneririm. Özellikle hyalüronik asit içeren cilde nem kazandıran karışımlarla yapılan enjeksiyonlar yüz ve dekolte bölgesine uygulanarak hem cilt nemi korunur hem de sağlıklı ve ışıltılı bir görünüm sağlanır. Alışkanlık haline getirirseniz cilt bakım rutini hem cildinizi hem de kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacaktır.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA