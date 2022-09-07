banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.400,61
ALTIN
997,95
DOLAR
18,24
STERLİN
20,86
EURO
18,06
Bu Zülmü Devletin Sigorta Şirketi Yaparsa Özel Firmalar Ne Yapmaz?
Son Dakika
Her 3 Araçtan 1'i Sigortasız
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç.Dr. Ozan Beytemür’e Emanet
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi...
İBB’Nin Mülklerine Hukuksuzca El Konuldu
İBB’Nin Mülklerine Hukuksuzca El Konuldu
Zeytinburnu Belediyesi Tatilden Sonra Eylül Ayı İlk Meclis Birleşimini Yaptı...
Son Dakika
Zeytinburnu Belediyesi Tatilden Sonra Eylül...

Yanlış Ayakkabı Seçimi Öğrenme Eksikliğine Bile Yol Açabilir

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, çarşı pazarda okul alışverişi yoğunluğu yaşanıyor. Öğrenciler albenisi yüksek renkli okul ürünlerine ilgi duyarken, uzmanlar aileleri tercihleri yaparken dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Podolog Deniz Yahcı da okul döneminde uzun saatler miniklerin ayakları ayakkabıda olacağından ayaklarını sıkmayan, yormayan ve rahat ayakkabılar tercih edilmesi gerektiğini belirtirken “Büyük Numara Alalım Seneye de Giyer” mantığı ile büyük numara ayakkabı alınmaması gerektiğine dikkat çekti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Eylül 2022 Çarşamba 14:12
Yanlış Ayakkabı Seçimi Öğrenme Eksikliğine Bile Yol Açabilir
banner171

2022-2023 eğitim-öğretim dönemi 12 Eylül'de başlıyor. Okul öncesi, velileri de alışveriş telaşı sardı. Kalemden deftere, çantadan ayakkabıya kadar okul alışverişinde ailelerin öğrencilerin sağlığı için dikkat etmesi gereken birçok nokta var. Uzmanlarda velilileri görselliğinden daha çok sağlıklı olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

“Giydikçe Açılır” Mantığından Uzaklaşmalıyız

Podolog Deniz Yahcı, ayakkabı seçiminde velilerin birçok noktaya dikkat etmesi gerektiğini belirterek, “ Moda olmasındansa ayakkabının rahatlığı ön planda olmalı. Okul çağı çocukları hızlı büyüyen bir dönemdedirler bu yüzden çocuklarla birlikte ayakkabı numaraları da büyürken genellikle 6 ayda bir 1 numara artış gözlemlenir. Bu nedenle “Büyük Numara Alalım Seneye de Giyer”, “Giydikçe Açılır” gibi halk arasında yaygın olan algılardan uzak durmalıyız. Seçim sırasında dikkat etmemiz gereken noktaların başında çocuğun fiziksel görünümü ve anotomisi geliyor. Çocuklarımızın boyu, kilosu, sportif faaliyetleri ,varsa ayak problemleri (basış bozukluğu gibi ) dikkate alınarak seçim yapılması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Yanlış Seçim Sağlık Sorunlarını Beraberinde Getiriyor

Yanlış ayakkabı seçiminin çocuk sağlığına olumsuz etkiler yaratabileceğinin altını çizen Podolog Yahcı, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ayakkabı tabanının kaymaması, esnek malzemeden yapılmış olması, ayağı tam kavraması ,hava alması ve terletmemesi gerekir. Hava almayan, plastik, naylon gibi malzemelerden yapılmış ayakkabılar, gün boyu çocuğunuzun ayak sağlığını tehdit eder. Kilolu çocuklarda ise ayakkabı tabanı kalın ve kıvrılmayan özellikte olmalıdır. Yanlış seçilmiş ayakkabılar çocuklarımızın ayaklarında ağrı, çabuk yorulma, hareket kısıtlılığı, nasır, tırnak batması ve mantar problemleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz”

Öğrenme Eksikliği Ortaya Çıkabilir

Çocuklarda en sık görülen ayak problemleri ,ayak hastalıkları; içe basma, dışa basma ve düztabanlıktır. Bu sorunlar tedavi edilmezse ayakkabı giymede zorlanma, ayak, ayak bileği, diz, kalça hatta omuriliklerde ağrıya neden olabileceği gibi gelişmelerinde de negatif etkileri gözlemlenebilir. Bu sorunlar; hareket kısıtlığına ve konsantrasyon bozukluğuna, dikkatin dağılmasına neden olabilir. Çocukların rahatça koşup oynayamama ve dikkatin ağrıya ya da hissiyata yönelmesinden dolayı sorun çözülmezse öğrenme eksikliğine kadar gidebilir. Bu da çocuk da psikolojik sorunlara, içe dönüklüğe dahi neden olabilir. Bu nedenle bu problemlerin bir kaçı ile dahi karşılaşırsak mutlaka profosyonel bir destek almalı en azından bir yürüme analizi yaptırmalıyız ki olası sorunların önlemini erken alabilelim.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyurgezerliğe Yol Açan 8 Neden
Uyurgezerliğe Yol Açan 8 Neden
Göz Altı Torbalanmaları Neden Olur? Nelere Dikkat Edilmeli?
Göz Altı Torbalanmaları Neden Olur? Nelere Dikkat Edilmeli?
Hipertansiyona Neden Olan 6 Hatalı Alışkanlık
Hipertansiyona Neden Olan 6 Hatalı Alışkanlık
Aracınızın İç Havası, Çocuğunuzun Sağlığına Zarar Verebilir
Aracınızın İç Havası, Çocuğunuzun Sağlığına Zarar Verebilir
D Vitamini Eksikliği MS Riskini Artırıyor
D Vitamini Eksikliği MS Riskini Artırıyor

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169