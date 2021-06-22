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Vücuttaki yağlar kasa çevrilebilir mi?

Kalorilerin hızlı kesilmesi çok fazla kas kaybına yol açıyor! Yaz sezonuna girilmesi ve normalleşme ile birlikte sosyal medyada kilo verme ile ilgili birçok paylaşım yapılmaya başladı. Kilo kaybı ve özellikle yağların kasa çevrilmesi hakkında doğru bilinen yanlışlar olduğunu belirten uzmanlar, kilo kaybının genellikle çok fazla kilo olduğunda hızlı gerçekleşebildiğini ve küçültülebilen yağ hücrelerinin kasa çevrilemediğini vurguluyor. Uzmanlar kilo verme amacıyla kalorilerin çok hızlı kesilmesinin metabolizmada yavaşlamaya ve çok fazla kas kaybetme riskine yol açacağına dikkat çekiyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Haziran 2021 Salı 10:16
Vücuttaki yağlar kasa çevrilebilir mi?
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Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nden Diyetisyen Özden Örkçü, kilo kaybına ilişkin değerlendirmelerde ve tavsiyelerde bulundu.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

 Kahverengi yağ hücreleri aktif kalori yakıyor

Diyetisyen Özden Örkçü, yaz sezonunun başlaması ve normalleşme adımları ile beraber kilo kaybetme konusunda sosyal medyada da birçok paylaşım yapıldığını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: 

“Kilo kaybı ve yağların kasa çevrilebileceği ile ilgili doğru bilinen birçok yanlış bilgi mevcut. Yağlar bilindiği üzere kilo oluşumunda en büyük etken. O nedenle yağ hücrelerini değerlendirmekte fayda var. Yağ hücreleri mikroskop altında soğanlı küçük küreler gibi görünür. Vücuttaki diğer hücreler gibi her birinin bir hücre zarı ve bir çekirdeği vardır. Her biri tek bir gliserol molekülüne bağlı üç yağ asidi molekülünden oluşan depolanmış trigliserit damlacıklarından oluşuyor.  Yeni doğan bebeklerde yüksek düzeyde kahverengi yağ bulunuyor ve bu yağ seviyeleri yaşla birlikte düşmeye başlıyor. Yetişkinlerde ise kahverengi yağ kümeleri daha çok boyun ve köprücük kemiği çevresinde bulunuyor. Kahverengi yağ hücrelerinin sahip oldukları mitokondriden dolayı aktif bir şekilde kalori yaktıkları biliniyor.”

Yağ suya ve karbondioksite dönüşüyor

 Kilo kaybının genellikle çok fazla kilo olduğunda hızlı gerçekleşebildiğini belirten Örkçü, “Kilo ve yağ kapasitesi düştükçe bu kayıp azalıyor. Yağ kaybedildiğinde vücuttaki yağ, suya ve karbondioksite dönüşerek akciğerler ve idrarla dışarı atılıyor. Yağ, yağ hücrelerinden çıktıkça bu hücreler küçülüyor ancak kilo verildiğinde bile tamamen kaybolmuyorlar. Tekrar büyümeleri gerektiğinde kilo alımına kadar beklemede kalıyorlar.” dedi.

Yağ hücreleri kasa çevrilemez

Yağ hücrelerinin küçültülebildiğini ama kasa çevrilemediğini vurgulayan Diyetisyen Özden Örkçü, “Kas, uyku halinde bile günün her saati kalori yakan aktif bir dokudur. Yağ, sadece fazla enerjinin depolanmasıdır. Sağlıklı kalmak için bir miktar vücut yağına ihtiyaç vardır ancak çok fazla yağ alındığında bel, kalça ve basen kısmında toplanmaya başlayacaktır.  Yüksek proteinli bir diyet uygulamak kasları beslemeye yardımcı olabilir ve sağlıklı bir kalori açığı yaratılarak yağların yıkımına yardımcı olunabilir. Fakat kalorilerin çok hızlı kesilmesi metabolizmanın yavaşlamasına ve çok fazla kas kaybetme riskine yol açılabilir.” Uyarısında bulundu.

 Kaslara yağ diyeti uygulanamıyor

Kaslara yağ diyeti diye bir uygulamanın bulunmadığını belirten Örkçü, “Tavuk, dana eti, balık, fasulye, yumurta, yoğurt, hindi ve mercimek gibi yağsız, aynı zamanda protein kaynakları bakımından zengin gıdaların olduğu bir diyete sahip olmak kasların onarımı, büyümesi ve bakımı için protein gerekli olduğu için kas yapmada veya korumada yardımcı olurlar. Bununla birlikte fazla kalori alınmasına neden olacak kadar protein tüketilmesi kalorilerin yağa dönüşmesine neden olacaktır.” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 22.06.2021 10:21
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