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Vücudun sıvı dengesini korumak için alınacak önlemler  

Sağlıklı ve dengeli beslenme kadar önemli bir diğer konu da vücudun sıvı dengesini sağlamak. Sabri Ülker Vakfı, vücudun sıvı dengesini korumak için özellikle yaz aylarında su içeriği yüksek besinlerin tüketilmesini ve günlük 2-2,5 litre su içilmesini öneriyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Haziran 2021 Cuma 10:29
Vücudun sıvı dengesini korumak için alınacak önlemler  
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Yaşam için vazgeçilmez olan su, özellikle yaz aylarında daha da önemli bir ihtiyaç haline geliyor. Sağlıklı bir beden için günde yaklaşık 2,5 litre su içilmesi ideal olarak belirlenirken özellikle sıcak yaz aylarında yeterli ve dengeli bir beslenme düzeniyle vücudun sıvı kaybının önüne geçilebiliyor. Sabri Ülker Vakfı, vücudun sıvı dengesini bozmadan sağlıklı bir yaşam için şu tavsiyelerde bulunuyor:

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

  • Günlük 2-2,5 litre su tüketmeye özen gösterin. 
  • Yaz aylarında daha da zenginleşen sebze ve meyve çeşitlerine öğünlerinizde yer açın.  Salatalık, domates, kabak, erik, elma, koyu yeşil yapraklı sebzeler, taze sıkılmış meyve suları gibi su oranı yüksek besinlere öncelik verin. 
  • Vücutta sıvı kaybına yol açan çay ve kahve tüketimini sınırlayın.
  • Tuz içeriği çok yüksek besinler tüketmekten kaçının ve yemeklere de fazla tuz eklemeyin. 
  • Yemeklerinize eşlik etmesi için ayran, yoğurt veya cacık gibi su içeriği yüksek süt ürünlerine sofranızda yer açarak sıvı dengenizi koruyun.

Su içmekte zorlanıyorsanız bu önerilere göz atın:

  • Sıcak veya soğuk tüketmeyi denemek,
  • Yemeğin yanında içecek yerine su tüketmek,
  • Gün boyunca yanınızda taşıyabileceğiniz bir su şişesi edinmek,
  • İçilen suyu serinletici hale getirmek için dilim limon, salatalık, nane veya çilek gibi zevkinize uygun meyveler eklemek,
  • Fiziksel aktivite sonrasında ve sırasında su içmeyi alışkanlık haline getirmek,
  • Evde gün boyu su tüketimini hatırlatması için su karafı veya sürahiyi sürekli görebileceğiniz bir yerde bulundurmak.

Suyunuza lezzet katmanın 5 yolu!

Lezzet için sıcak veya soğuk suyunuza meyve ve sebzeler ekleyerek aromatik sular hazırlayabilirsiniz. Tariflere birlikte göz atalım:

  • Böğürtlen + nane
  • Ahududu + salatalık
  • Çilek + taze fesleğen
  • Doğranmış elma + tarçın çubuğu
  • Armut dilimleri + bir damla doğal vanilya özü

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 25.06.2021 10:32
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