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VİRÜS' ü Dikkate Almayanlar Yüzünden Sayılar Artıyor

Plajlar Doldu taştı, AVM ler doldu taştı.Kısaca Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının Mesafe ve Maske uyarısı ne yazık ki yeteri kadar dikkate alınmadı ve COVİD 19 vakalarında patlama yaşanıyor. Her şeyin başı sağlık kendi sağlığınız için dikkat edin.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ağustos 2020 Perşembe 14:01
VİRÜS' ü Dikkate Almayanlar Yüzünden Sayılar Artıyor
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REHAVETE KAPILMAK ÖLÜM VE HASTALIK DEMEKTİR...

Sağlık çalışanları başta olmak üzere bir çok yetkilinin yaptığı açıklamalarda sürekli sosyal mesafe ve maske ye dikkat edin diyerek halkı uyarmasına rağmen bir çok kişi sanki Korona Virüs bitmiş gibi hareket etmeleri yeniden yüksek vefat ve hastalık sayıları ile karşı karşıya kaldık.

Biz de İstanbul Times Yayın Grubu olarak okurlarımıza ve takipçilerimize seslenerek henüz virüsün birinci dalgası henüz bitmemişken bir çok vatandaşın sanki bu tehlike geçmiş gibi haraket etmeleri doğru değil. 

Ayasofyanın açılması doğru ve güzel ama resmi rakamlara göre 350 bin kişinin yapışık şekilde dar bir alanda cuma namazı kılarak virüse meydan okuması başta olmak üzere plajlara ve sahillere insanların akın etmesi COVİD 19'dan dolayı çok sayıda hasta ve vefatın olabileceği beklentiside uzmanlar tarafından ifade ediliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

 

Son Güncelleme: 06.08.2020 14:50
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