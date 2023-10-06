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Vanity Estetik Çengelköy'de İkinci Cerrahi Merkezini Açtı!

Yurt içi ve yurt dışından gelen hastalarına alanında uzman hekimleriyle ulaşılabilir lüks seviyesindeki estetik ve güzellik çözümlerini, güvenilir şekilde sunmayı misyon edinen Vanity Estetik, Vanity Bosphorus’u Çengelköy’de açtı!

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ekim 2023 Cuma 09:28
Vanity Estetik Çengelköy'de İkinci Cerrahi Merkezini Açtı!
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Mutlu ve özgüvenli kadınların tüm toplumu ileriye taşıdığına inanan ve “Better You!” mottosu ile yola çıkan Vanity Estetik, 7. Yılını Çengelköy'deki Vanity Bosphorus ile taçlandırıyor.

2016 yılında Op. Dr. Güray Yeşiladalı tarafından kurulan Vanity Estetik, İstanbul Çengelköy’de açacağı ikinci cerrahi merkezinde, alanında uzman doktorları ile 3 bin 800 metrekarelik bir alanda hizmet verecek.

Vanity Bosphorus hakkında bilgiler veren Op. Dr. Güray Yeşiladalı, “Yeni cerrahi merkezimizde 25 oda ile hizmet vereceğiz. Bu odaların 6’sı VIP olarak, her hasta ve refakatçisine özel ayrı alanlar sunmak üzere planlandı” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

1 yılda yüzde 85 büyüme gösterdi

Estetik işlemlere yönelik artan talepleri başarıyla karşılamasıyla Vanity Estetik’in büyüme kaydettiğini belirten Yeşiladalı, “Vanity Estetik, şu an itibarıyla 12 uzman doktor ve 220 deneyimli çalışanıyla faaliyet gösteriyor. Yüzde 50'sinin kadın yönetici olduğu Vanity Estetik’te kadın çalışanların oranı ise yüzde 59. Aynı zamanda, çalışanlarımızın yaş ortalaması dolayısıyla (29) iyi bir orana sahibiz. Böyle genç ve dinamik bir ekiple büyüme kaçınılmazdı, öyle de oldu. Son bir yılda 105 ülkeden 4500’e yakın hasta ağırladık, stratejik yatırımlar ve yüksek hasta memnuniyetimiz ile yüzde 85 oranında büyüme gösterdik. Bunu paylaşmaktan da ayrıca mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Teknolojik donanım, ferah ameliyathaneler…

Konum olarak, Çengelköy'ün boğaz manzarasına sahip olan Vanity Bosphorus ve Altunizade’de yer alan Vanity Central, hastalarına ulaşım açısından büyük kolaylık sağlıyor. Sahip olduğu güncel teknolojik olanaklarla sektördeki önemli konumunu koruyarak büyümeyi hedeflediklerini ifade eden Yeşiladalı, “Vanity Bosphorus’da 6 ameliyathane, 3 saç ekimi odası ve 6 poliklinik ile güncel estetik uygulamalarını ve cerrahi operasyonları güvenli ve etkili şekilde gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Deneyimli ve uzman ekibimiz, hastalarımızın ihtiyaçlarına özel tedavi planları sunuyor. Vanity Estetik olarak hasta memnuniyetini ve güzellik alanındaki konumumuzu korumayı hedefleyerek her geçen gün daha da büyüyoruz. Vanity Bosphorus ile birlikte, hastalarımıza kaliteli hizmet ve güvenli bir ortam sunmayı sürdüreceğiz. Güzelliğe ve sağlığa önem veren herkesi, güvenli ve konforlu bir estetik deneyimi yaşamak için Vanity Bosphorus’a bekliyoruz” diye konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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